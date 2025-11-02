Harry Kane au Barça, le retournement de situation inattendu ?

Le contrat de Robert Lewandowski arrivant à son terme à la fin de la saison, le Barça se doit de trouver un successeur capable de porter son attaque. Selon le quotidien espagnol Sport, des contacts auraient déjà été établis avec l'entourage de Harry Kane. Le club catalan verrait en lui le profil idoine, un buteur de classe mondiale capable de s'inscrire dans le projet à moyen terme, reproduisant une opération similaire à celle qui avait attiré le Polonais en Catalogne.