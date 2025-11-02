L'hypothèse semblait, il y a encore peu, totalement improbable. Parfaitement intégré au Bayern Munich où il enchaîne les buts, Harry Kane paraissait avoir trouvé le club idéal pour enfin garnir son palmarès. Pourtant, en coulisses, le FC Barcelone prépare déjà l'avenir et active ses réseaux. La direction catalane anticipe la fin de contrat de Robert Lewandowski et aurait coché le nom du buteur anglais tout en haut de sa liste.
Harry Kane au Barça, le retournement de situation inattendu ?
- Getty Images Sport
Le plan du Barça pour l'après-Lewandowski
Le contrat de Robert Lewandowski arrivant à son terme à la fin de la saison, le Barça se doit de trouver un successeur capable de porter son attaque. Selon le quotidien espagnol Sport, des contacts auraient déjà été établis avec l'entourage de Harry Kane. Le club catalan verrait en lui le profil idoine, un buteur de classe mondiale capable de s'inscrire dans le projet à moyen terme, reproduisant une opération similaire à celle qui avait attiré le Polonais en Catalogne.
- Getty Images Sport
Une clause contractuelle comme porte d'entrée
Si Harry Kane est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, une particularité de son engagement pourrait faciliter les négociations. Une clause, estimée à 65 millions d'euros, permettrait à l'attaquant de quitter le club à l'été 2026. Ce montant, bien que conséquent, apparaît accessible pour un joueur de son statut et rend l'opération crédible pour le FC Barcelone. De leur côté, les dirigeants bavarois souhaiteraient entamer des discussions pour prolonger son bail.
- Getty Images Sport
Un nouveau défi pour l'attaquant anglais ?
La véritable surprise de ce dossier réside dans la position du joueur lui-même. L'international anglais serait ouvert à l'idée d'un nouveau challenge en Espagne. Après avoir fait ses preuves en Premier League et en Bundesliga, découvrir la Liga au sein d'un club aussi prestigieux que le Barça pourrait représenter un dernier grand défi dans sa carrière. Cet intérêt supposé rebat les cartes de son avenir.
- Getty Images Sport
Un mercato estival qui se dessine déjà
Bien que le FC Barcelone explore d'autres pistes menant à des joueurs comme Erling Haaland ou Julián Álvarez, le dossier Kane semble prendre une épaisseur inattendue. Entre la volonté du Bayern de conserver sa star et l'offensive naissante du Barça, l'été prochain pourrait être le théâtre d'une nouvelle saga. Reste à savoir si le projet barcelonais sera suffisamment convaincant pour attirer l'un des meilleurs avant-centres de la planète.