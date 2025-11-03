Karl Etta Eyong, la pépite camerounaise de LaLiga qui marche sur les traces de Samuel Eto'o

Sur un terrain cabossé et poussiéreux de Douala, au Cameroun, Karl Etta Eyong pose pour la caméra. Ses bras sont recouverts de sable, son maillot blanc jadis immaculé est méconnaissable, mais rien ne semble l'affecter, à en juger par son large sourire caractéristique.

De ses mains, il forme un cœur. Avec ses pieds, il vient d'inscrire un triplé. Le garçon alors âgé de 17 ans évolue dans les équipes de jeunes du Galactique FC, un modeste club formateur camerounais. Une autre photo de la même période en dit encore plus long. Etta Eyong lève deux doigts en l'air, le signe universel de paix, et fixe l'objectif avec aplomb. Mais tout cela est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est le maillot qu'il porte sur ses épaules. Les bandes horizontales rouge et bleu, les accents or et le sponsor Nike ne trompent pas : c'est celui du FC Barcelone, probablement une contrefaçon.

Dans le football, tout peut aller très vite, dit le cliché éculé. Etta Eyong en est la preuve vivante. Il n'a alors évidemment aucune idée qu'il sera suivi de près, trois ans plus tard, par pratiquement tous les grands clubs du football mondial. Y compris le FC Barcelone. Que le jeune attaquant admire le club catalan n'a rien d'étonnant. Samuel Eto'o a grandi à Douala, la plus grande ville du Cameroun, et y reste une idole. Pour Etta Eyong aussi.

« Maintenant que je suis attaquant, je me tourne vers Didier Drogba et Samuel Eto'o », confie-t-il dans un entretien téléphonique sur Canal+. Car l'attaquant n'a pas toujours été attaquant. Bien au contraire : il s'est retrouvé à ce poste, il n'y a pas si longtemps, par hasard.

La reconversion inattendue

« Lors de ma dernière année à Villarreal, un autre attaquant s'est blessé. Le coach m'a regardé et m'a posé la question : 'Peux-tu jouer devant ?' J'ai répondu : 'Oui, je peux. Pas de problème' », se souvient-il. Pourtant, Etta Eyong n'avait alors jamais évolué en pointe. Il était milieu de terrain, admirateur de Yaya Touré pour sa puissance physique et sa capacité à se projeter vers l'avant.

Revenons à ce terrain de sable à Douala. Etta Eyong a alors 17 ans, mais il n'a pas encore renoncé à son rêve de devenir footballeur professionnel. Lors d'un match avec le Galactique FC dans la capitale camerounaise Yaoundé, il est enfin repéré par plusieurs recruteurs. Ceux de Cadix, qui avaient déjà déniché Toussaint Berenger dans le même club formateur de Douala quelque temps auparavant.

Etta Eyong reçoit enfin sa chance et la saisit à deux mains. Il porte le maillot de l'équipe réserve de Cadix et s'y distingue. « J'ai eu la chance d'être repéré par Cadix, qui m'a vraiment aidé », se souvient-il. « Nous connaissons tous la situation au Cameroun... Je leur suis vraiment reconnaissant. Je n'ai jamais joué avec l'équipe première là-bas, mais ils m'ont vraiment aidé. »

Le talent côtoie le groupe professionnel, mais avant de percer à Cadix, il est vendu à Villarreal. Le Sous-Marin Jaune voit le potentiel brut en lui et tente le coup. Le club débourse 1,75 million d'euros et place Etta Eyong dans l'équipe B. C'est là qu'il vit sa transformation en avant-centre. Il commence à marquer, et ne s'arrête plus. En 30 matches avec les réserves de Villarreal, il inscrit 19 buts et délivre 6 passes décisives.

Logiquement, il reçoit sa chance avec l'équipe première en fin de saison. À la 89e minute de son sixième match professionnel, le moment dont rêvait ce gamin sur le terrain de sable arrive : marquer au plus haut niveau. Son but de la tête offre la victoire à Villarreal contre Gérone, 0-1.

L'explosion à Levante

Cela nous ramène au présent. À un rythme véritablement incroyable et avec des statistiques folles, il se fait connaître partout en Espagne. Il démarre aussi la saison en cours de manière fracassante. Lors de chacun de ses six premiers matches, Etta Eyong inscrit un but ou délivre une passe décisive.

Entre-temps, Villarreal, qui doit vendre après le recrutement coûteux de l'échec de l'Ajax Georges Mikautadze, décide de céder son talent. Levante, fraîchement promu en première division, saute sur l'occasion et le recrute pour 3 millions d'euros. Une somme dérisoire, même si Villarreal conserve une partie des droits du joueur et a négocié d'autres clauses contractuelles avantageuses.

À Levante, Etta Eyong continue ce qu'il fait depuis plusieurs années : marquer. Avec cinq buts et une passe décisive en huit matches pour un promu, il dépose plus que sa carte de visite. Le week-end dernier, il a fait les gros titres en Espagne après un penalty raté et une tentative de retourné acrobatique spectaculaire, malheureusement stoppée par Ionut Radu.

Etta Eyong est athlétique, un monstre physique, puissant dans les airs et extrêmement rapide. Il se distingue également par ses déplacements sans ballon. Grâce à des choix de positionnement intelligents, des appels et des feintes de corps, il crée constamment des espaces pour recevoir le ballon. Sa longue carrière de milieu de terrain transparaît aussi dans son abattage défensif.

Dans le viseur des géants

Le directeur technique de Levante, Héctor Rodas, reçoit déjà des appels de tout le pays. « Il y a déjà eu des marques d'intérêt », confirme-t-il dans un entretien avec le journal espagnol Las Provincias. « Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui, donc il attire l'attention, en raison de ses qualités et de son âge. Nous devons profiter de lui et espérer qu'il maintient ce niveau. Ensuite, nous nous rapprocherons de notre objectif de nous maintenir. »

Avec six réalisations en LaLiga, il serait en principe sur la bonne voie pour le titre de meilleur buteur. Il a marqué plus que n'importe quel joueur du FC Barcelone, si ce n'était que Kylian Mbappé le devance largement avec 13 buts. Lors de la confrontation directe entre les deux attaquants et leurs clubs, remportée 4-1 par le Real Madrid, les deux hommes ont trouvé le chemin des filets. Mbappé même deux fois.

Après le match, Etta Eyong va trouver son homologue. Mbappé a également des racines camerounaises : son père vient de Douala. « Nous avons simplement discuté, Kylian est vraiment sympathique, un type très gentil. À la fin du match, nous avons échangé nos maillots et il m'a dit : 'À la prochaine, au match retour !' »

Selon le journal espagnol SPORT, le Real Madrid suivrait de près Etta Eyong. Un transfert au FC Barcelone semble toutefois plus réaliste à première vue. Il reste à voir si Robert Lewandowski, 37 ans, portera encore les couleurs blaugrana la saison prochaine. Mundo Deportivo rapporte que Barcelone place l'attaquant en haut de sa liste. Avec une clause libératoire de 30 millions d'euros, il coûterait bien moins cher que la cible prioritaire Julián Álvarez.

L'histoire pourrait ainsi se répéter. Etta Eyong dans un maillot du FC Barcelone, cette fois un vrai. Ce garçon de 17 ans sur un terrain de sable au Cameroun n'aurait jamais osé en rêver.