Mercato, le Barça fonce sur un international français

C. Nkunku

En quête de nouveaux renforts cet été, le Barça songe à un Bleu pour renforcer son secteur offensif.

Le FC Barcelone est en pleine effervescence sur le marché des transferts. Alors que les finances du club imposent une gestion stratégique et prudente, la direction sportive catalane explore plusieurs pistes pour étoffer son secteur offensif. Parmi les profils étudiés, un international tricolore suscite une attention croissante. Polyvalent, expérimenté et désireux de se relancer, il coche de nombreuses cases. Et dans les coulisses du Camp Nou, les discussions s’intensifient.