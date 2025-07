Barça : Flick prend une grosse décision pour Rashford

Barcelone est déterminé à recruter un nouvel ailier gauche cet été, et après avoir manqué Nico Williams, d'autres cibles sont désormais visées

Luis Diaz et Rashford sont désormais les principales cibles du FC Barcelone depuis que Williams a décidé de rester à l'Athletic Club, et selon certaines informations, le joueur de Liverpool serait celui que le directeur sportif Deco souhaite recruter. Cependant, l'accord semble difficile à conclure, notamment parce que le Bayern Munich fait pression pour obtenir un accord avec les champions de Premier League.

Cela rapproche Rashford du FC Barcelone, d'autant plus qu'un accord avec Manchester United serait beaucoup plus facile à conclure. De plus, le joueur de 27 ans souhaite désespérément rejoindre le champion de la Liga, et il semble désormais que son souhait pourrait se réaliser.









Comme l'a rapporté Matteo Moretto, Hansi Flick a donné son feu vert à Barcelone pour conclure un accord avec Rashford, que le club espère pouvoir recruter sous forme de prêt avec une option d'achat définitif l'été prochain.





Il est également rapporté que Barcelone va reprendre contact avec Rashford, qui est prêt à réduire considérablement son salaire à Manchester United afin que les Catalans puissent respecter leur plafond salarial. Il ne serait donc pas surprenant qu'un accord sur les conditions personnelles soit conclu dans les semaines à venir.





Rashford a clairement indiqué qu'il n'envisagerait un transfert à Barcelone que si cela était possible pour lui. Bien que cela soit très frustrant pour Manchester United, qui souhaite le vendre afin de lever des fonds pour ses propres transferts, le club ne peut pas faire grand-chose tant que la position de l'international anglais reste inchangée. Et cela fait le jeu des dirigeants du Barça.