Christopher Nkunku, c'est fini

C’est une certitude désormais. L’avenir de Christopher Nkunku à Chelsea est d’ores et déjà scellé.

Le chapitre entre Christopher Nkunku et Chelsea semble toucher à sa fin, moins de deux ans après des débuts pourtant prometteurs. Arrivé avec des ambitions élevées et un prix de transfert conséquent, l’international français n’a jamais réellement trouvé sa place chez les Blues. Blessures à répétition, concurrence féroce et instabilité chronique au club ont eu raison de ses espoirs. À l’heure où la saison se termine, l’ancien joueur du RB Leipzig songe sérieusement à un nouveau départ, pour enfin relancer sa carrière au plus haut niveau.