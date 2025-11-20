Mercato : la Serie A fonce sur un cadre, l’OL demande une fortune

En Italie, Tessmann reste apprécié. Son passage à Venise a laissé une bonne image et la Serie A suit toujours son évolution. La Fiorentina, embourbée dans une crise sportive et incapable de décrocher la moindre victoire en 11 journées, cherche des solutions urgentes pour relancer sa saison. L’idée de recruter un milieu complet comme Tessmann a rapidement circulé dans les bureaux toscans.

Mais un obstacle massif se dresse : le prix fixé par l’OL. Lyon demande près de 20 millions d’euros, une somme largement au-dessus du budget que la Viola souhaite engager en plein cœur de la tourmente. Malgré une situation sportive dramatique, les dirigeants italiens ne veulent pas se lancer dans une opération qui pourrait les fragiliser davantage.

Selon La Nazione, des échanges ont bien eu lieu entre l’agent du joueur et le club. Le journal explique que, même si le salaire du milieu pouvait être assumé, la transaction elle-même dépasse complètement les capacités actuelles de la Fiorentina. Le club toscan redoute un scénario évident : investir lourdement cet hiver, puis se retrouver contraint de vendre Tessmann quelques mois plus tard en cas de relégation. Un casse-tête financier que personne ne veut assumer.