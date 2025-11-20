Mercato : la Serie A fonce sur un cadre, l’OL demande une fortune

L’Olympique Lyonnais se retrouve de nouveau face aux contraintes économiques imposées par la DNCG. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le club réfléchit déjà aux sacrifices nécessaires pour rester dans les règles financières. Les supporters voient poindre une nouvelle vague de départs, même si certains joueurs restent hors de question pour la direction. Dans ce contexte délicat, un nom ressort : celui de Tanner Tessmann. Le milieu américain, très apprécié depuis son arrivée, occupe aujourd’hui une place particulière dans les discussions internes.
Lyon obligé de vendre, Tessmann fait partie des potentiels candidats
Le dernier mercato estival a laissé des traces et les finances du club n’ont toujours pas retrouvé l’équilibre espéré. La direction a donc prévenu : des ventes devront intervenir en janvier pour suivre les exigences du plan imposé par la DNCG au club désormais dirigé par Michele Kang. Les supporters s’interrogent déjà sur les joueurs susceptibles de quitter le navire, sachant que Malick Fofana échappe à ce scénario. La direction refuse catégoriquement d’ouvrir la porte pour lui, surtout après une première partie de saison compliquée par ses pépins physiques.
En dehors des nouvelles recrues, peu d’éléments disposent d’une valeur marchande suffisamment élevée pour apporter un vrai bol d’air financier. Tessmann fait partie de ces joueurs capables d’attirer des propositions concrètes. Pourtant, son statut a changé ces dernières semaines. Moins décisif, parfois coupable d’erreurs coûteuses, il ne semble plus intouchable. De son côté, l’international américain préfère rester à Lyon pour éviter un changement brusque dans une année très importante pour lui, puisque la Coupe du monde se déroulera à domicile.
La Fiorentina tentée, mais refroidie par le prix fixé par Lyon
En Italie, Tessmann reste apprécié. Son passage à Venise a laissé une bonne image et la Serie A suit toujours son évolution. La Fiorentina, embourbée dans une crise sportive et incapable de décrocher la moindre victoire en 11 journées, cherche des solutions urgentes pour relancer sa saison. L’idée de recruter un milieu complet comme Tessmann a rapidement circulé dans les bureaux toscans.
Mais un obstacle massif se dresse : le prix fixé par l’OL. Lyon demande près de 20 millions d’euros, une somme largement au-dessus du budget que la Viola souhaite engager en plein cœur de la tourmente. Malgré une situation sportive dramatique, les dirigeants italiens ne veulent pas se lancer dans une opération qui pourrait les fragiliser davantage.
Selon La Nazione, des échanges ont bien eu lieu entre l’agent du joueur et le club. Le journal explique que, même si le salaire du milieu pouvait être assumé, la transaction elle-même dépasse complètement les capacités actuelles de la Fiorentina. Le club toscan redoute un scénario évident : investir lourdement cet hiver, puis se retrouver contraint de vendre Tessmann quelques mois plus tard en cas de relégation. Un casse-tête financier que personne ne veut assumer.
Un marché ouvert, mais une vraie incertitude pour la suite
Si Tessmann reste l’un des actifs les plus valorisés de l’effectif lyonnais, rien n’indique qu’un transfert aura lieu en janvier. Le joueur préfère rester dans un environnement stable, la direction ne souhaite pas brader, et les clubs intéressés hésitent devant le prix. Le dossier reste toutefois sensible, car l’OL doit absolument équilibrer ses comptes. Le mercato s’annonce donc comme un passage délicat pour toutes les parties.