Arrivé l’été dernier en prêt en provenance de Brighton, Matt O'Riley a rapidement séduit Roberto De Zerbi et l’ensemble du club. Alors que la saison 2025-2026 s’annonce prometteuse pour l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain britannique pourrait bientôt s’inscrire durablement dans le projet phocéen. Entre l’enthousiasme du coach italien, l’intérêt réciproque du joueur et la négociation avec Brighton, l’avenir de Matt O'Riley se joue dans les semaines à venir. Une décision forte se profile au mercato hivernal, susceptible de transformer un prêt temporaire en engagement définitif pour renforcer l’OM sur le long terme.
Mercato, la décision forte de l'OM pour Matt O'Riley
- AFP
Matt O’Riley a répondu aux attentes de l’OM
L’Olympique de Marseille réalise pour l’instant une saison convaincante, restant compétitif dans toutes les compétitions et nourrissant de grandes ambitions pour 2026. L’arrivée de Matt O'Riley en prêt sec l’été dernier avait pour objectif de solidifier le milieu de terrain, et le joueur a rapidement répondu présent, séduisant Roberto De Zerbi par sa régularité et sa polyvalence. Le technicien italien, qui avait misé sur le Britannique dès le départ, souhaiterait désormais transformer ce prêt en transfert définitif afin de l’intégrer pleinement au projet olympien sur plusieurs saisons.
Selon Gianluca Di Marzio, cité parFoot01, Roberto De Zerbi milite activement pour que Matt O'Riley s’engage définitivement avec l’OM. Dans un échange avec TipsBladet, le journaliste italien précise : « Je connais très bien Roberto De Zerbi, et il adore Matt O’Riley. Il voulait vraiment le recruter définitivement. Ils essaient d’obtenir la signature de Matt O’Riley pour un transfert définitif afin de l’avoir également la saison prochaine. Ensuite, tout dépendra de De Zerbi et de son avenir au club, car il l’apprécie énormément et souhaite l’avoir avec lui. Mais, plus largement, tout le monde au club l’aime et veut le conserver. » Cette déclaration souligne l’importance de Matt O'Riley pour la stratégie sportive de l’OM.
- AFP
L’OM veut prolonger de Matt O’Riley
Le joueur lui-même serait favorable à un engagement durable à Marseille, renforçant ainsi la volonté du club de le sécuriser sur le long terme. L’avenir de Matt O'Riley semble donc dépendre d’un accord entre Brighton et l’OM, ce dernier devant convaincre les Seagulls de la pertinence d’un transfert définitif. Matt O'Riley, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Brighton, est actuellement évalué à environ 20 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par la direction marseillaise, qui cherche à négocier un prix plus abordable.
Roberto De Zerbi voit en Matt O'Riley un élément clé pour la réussite de l’Olympique de Marseille. Le milieu britannique a déjà montré sa capacité à s’adapter au style de jeu collectif voulu par l’entraîneur italien, alliant pressing, conservation du ballon et orientation du jeu. Pour De Zerbi, prolonger la présence de Matt O'Riley au sein de l’équipe représente non seulement un gain sportif, mais aussi un signal fort envoyé à l’ensemble du vestiaire, afin de maintenir la dynamique positive observée depuis le début de la saison.
- AFP
Matt O’Riley et De Zerbi, une aventure durable ?
L’OM pourrait donc faire de Matt O'Riley une priorité du mercato hivernal. La direction phocéenne et Roberto De Zerbi semblent prêts à mobiliser tous les leviers possibles pour convaincre Brighton de céder définitivement le joueur. Une opération qui permettrait à l’OM de sécuriser un renfort de qualité tout en assurant une continuité dans le projet du club. Matt O'Riley, de son côté, pourrait bénéficier d’une stabilité tant sur le plan sportif que personnel, ce qui renforcerait son implication et ses performances au sein du groupe.
La balle est désormais dans le camp de Brighton et de Matt O'Riley. Si un accord se matérialise, l’Olympique de Marseille confirmerait son ambition de construire un effectif compétitif pour les saisons à venir. Cette décision forte serait également un message clair à l’ensemble des observateurs : l’OM entend consolider ses cadres et miser sur la continuité pour viser plus haut en Ligue 1 et en compétitions européennes. Matt O'Riley, déjà apprécié pour ses qualités techniques et son intelligence de jeu, deviendrait alors un pilier central de l’équipe.