Mercato, la décision forte de l'OM pour Matt O'Riley

L’Olympique de Marseille réalise pour l’instant une saison convaincante, restant compétitif dans toutes les compétitions et nourrissant de grandes ambitions pour 2026. L’arrivée de Matt O'Riley en prêt sec l’été dernier avait pour objectif de solidifier le milieu de terrain, et le joueur a rapidement répondu présent, séduisant Roberto De Zerbi par sa régularité et sa polyvalence. Le technicien italien, qui avait misé sur le Britannique dès le départ, souhaiterait désormais transformer ce prêt en transfert définitif afin de l’intégrer pleinement au projet olympien sur plusieurs saisons.

Selon Gianluca Di Marzio, cité parFoot01, Roberto De Zerbi milite activement pour que Matt O'Riley s’engage définitivement avec l’OM. Dans un échange avec TipsBladet, le journaliste italien précise : « Je connais très bien Roberto De Zerbi, et il adore Matt O’Riley. Il voulait vraiment le recruter définitivement. Ils essaient d’obtenir la signature de Matt O’Riley pour un transfert définitif afin de l’avoir également la saison prochaine. Ensuite, tout dépendra de De Zerbi et de son avenir au club, car il l’apprécie énormément et souhaite l’avoir avec lui. Mais, plus largement, tout le monde au club l’aime et veut le conserver. » Cette déclaration souligne l’importance de Matt O'Riley pour la stratégie sportive de l’OM.