Mercato, l'OM ouvre la porte à un départ de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM depuis plusieurs mois, voit son avenir se charger de nouvelles interrogations. Les discussions internes montrent que le club marseillais reste attaché à son défenseur, mais qu’une ouverture existe en cas d’offre d’envergure. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’OM pourrait désormais étudier un départ si Leonardo Balerdi recevait une proposition financière comprise entre 30 et 40 millions d’euros, un seuil nettement supérieur aux approches initiales. Cette fourchette reflète l’importance que le joueur a prise dans le projet sportif, mais aussi son poids croissant dans la valorisation du mercato olympien.

Sportivement, Leonardo Balerdi reste une pièce essentielle pour Roberto De Zerbi, qui l’a replacé au cœur de son système depuis son arrivée à l’été 2024. L’Argentin a franchi un cap cette saison, au point d’être devenu l’un des cadres les plus fiables du vestiaire. Pourtant, la direction, consciente du contexte économique, ne ferme plus totalement la porte à un transfert. Cette évolution intervient alors que les sollicitations se multiplient pour Leonardo Balerdi, dont le profil séduit autant en Europe qu’au Moyen-Orient.