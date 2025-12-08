L’avenir de Leonardo Balerdi redevient un sujet brûlant à Marseille. Alors que l’Olympique de Marseille prépare déjà les grandes manœuvres du mercato hivernal, les positions autour de son capitaine semblent évoluer. Si le club phocéen n’envisage pas de brader son défenseur, la direction olympienne sait qu’une offre conséquente pourrait rebattre les cartes. Entre intérêts persistants en Europe et offensive insistante venue du Golfe, la situation de Leonardo Balerdi éclaire une dynamique où ambitions sportives et enjeux financiers s’entrechoquent.
Mercato, l'OM ouvre la porte à un départ de Leonardo Balerdi
- Getty Images
L’OM fixe un prix pour Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM depuis plusieurs mois, voit son avenir se charger de nouvelles interrogations. Les discussions internes montrent que le club marseillais reste attaché à son défenseur, mais qu’une ouverture existe en cas d’offre d’envergure. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’OM pourrait désormais étudier un départ si Leonardo Balerdi recevait une proposition financière comprise entre 30 et 40 millions d’euros, un seuil nettement supérieur aux approches initiales. Cette fourchette reflète l’importance que le joueur a prise dans le projet sportif, mais aussi son poids croissant dans la valorisation du mercato olympien.
Sportivement, Leonardo Balerdi reste une pièce essentielle pour Roberto De Zerbi, qui l’a replacé au cœur de son système depuis son arrivée à l’été 2024. L’Argentin a franchi un cap cette saison, au point d’être devenu l’un des cadres les plus fiables du vestiaire. Pourtant, la direction, consciente du contexte économique, ne ferme plus totalement la porte à un transfert. Cette évolution intervient alors que les sollicitations se multiplient pour Leonardo Balerdi, dont le profil séduit autant en Europe qu’au Moyen-Orient.
- Getty Images Sport
L’Arabie saoudite accélère pour Balerdi, la Juve toujours en embuscade
Bien que la Juventus Turin continue de surveiller Leonardo Balerdi depuis l'été dernier, le club italien ne semble plus en position dominante. Le dossier s’est désormais déplacé vers l’Arabie saoudite, où Al-Qadsiah manifeste un intérêt concret et déterminé, indique Foot01. Le club du Golfe, qui ambitionne de bâtir une défense plus expérimentée, a fait de Leonardo Balerdi sa priorité pour janvier. Selon les informations du média, la direction saoudienne serait prête à se montrer offensive dans les discussions, signe que le dossier pourrait avancer rapidement.
Pour l’OM, la perspective d'un transfert de Leonardo Balerdi vers Al-Qadsiah représente une opportunité financière rare. Alors que le défenseur avait été recruté pour un peu plus de 10 millions d’euros, une vente à hauteur de 30 à 40 millions offrirait à Marseille une marge très importante pour remodeler son effectif cet hiver. L’évolution de ce dossier dépend toutefois de deux facteurs : la capacité des Saoudiens à formuler une offre convaincante, et la volonté de Leonardo Balerdi de quitter l’Europe à quelques mois de la Coupe du monde.
- Getty Images Sport
Leonardo Balerdi face à un choix délicat
Leonardo Balerdi reste déterminé à conserver toutes les chances d’intégrer la sélection argentine pour la prochaine Coupe du monde. Ce paramètre pèse fortement dans sa réflexion. Un départ en Arabie saoudite pourrait, selon certains observateurs, brouiller la visibilité compétitive qu'il souhaite maintenir. Cette dimension sportive place Leonardo Balerdi au centre d’un choix délicat où ambition personnelle et perspectives financières s’opposent. Le joueur continue de se concentrer sur ses performances à l’OM, tout en réalisant que les prochaines semaines définiront la trajectoire de sa carrière.
Du côté de Roberto De Zerbi, le discours est limpide : Leonardo Balerdi demeure l’un des éléments les plus fiables de son collectif. L’entraîneur marseillais sait que perdre son capitaine en pleine saison compliquerait la stabilité défensive d’une équipe déjà touchée par des absences répétées. Néanmoins, l’Italien doit composer avec la réalité d’un mercato où les opportunités financières peuvent redessiner les priorités. Reste à savoir si Leonardo Balerdi choisira la continuité en Provence ou l’aventure ailleurs, dans un marché hivernal qui s’annonce explosif.