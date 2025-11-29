Le prochain mercato s’annonce décisif pour l’Olympique de Marseille, déterminé à renforcer un secteur de jeu qui manque encore de créativité et de percussion. Alors que le club phocéen cherche à consolider ses ambitions européennes, une piste inattendue refait surface, liée à un joueur qui a récemment fait basculer une soirée de Ligue des Champions au Vélodrome. Pablo Longoria et Mehdi Benatia préparent un mouvement audacieux, capable de surprendre les supporters autant que de relancer la dynamique sportive du club. Et ce dossier bien réel pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de l’hiver.
Mercato, l'OM fonce sur l'un de ses bourreaux en C1
- Getty Images
L’OM relance le dossier Lazar Samardzic, son bourreau face à l’Atalanta
Le nom de Lazar Samardzic circule de nouveau avec insistance autour de l’Olympique de Marseille, plusieurs mois après une première tentative avortée lors du mercato estival. À l’époque, le club phocéen avait envisagé cette option pour compenser un départ attendu au milieu de terrain, sans parvenir à un accord avec l’Atalanta Bergame. Malgré ce contretemps, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont jamais véritablement abandonné la piste, continuant de suivre Lazar Samardzic tout en observant sa progression dans le collectif italien.
Cette persistance prend aujourd’hui un relief particulier depuis l’épisode vécu en Ligue des Champions. Lazar Samardzic avait inscrit le but victorieux de l’Atalanta au Vélodrome (0-1), infligeant un coup dur à l’OM tout en imposant son style percutant au cœur du jeu. Cette performance n’a pas refroidi l’intérêt marseillais ; elle l’a plutôt renforcé. Selon des informations relayées par Atalanta Reporter, le club italien pourrait finalement ouvrir la porte à un départ dès le mois de janvier, une possibilité qui redonne forme au dossier.
- Getty Images Sport
Lazar Samardzic s’offre à l’OM
À Bergame, la possibilité d’un départ de Lazar Samardzic commence à prendre de l’ampleur. Alors que le joueur semblait promis à une saison complète sous les ordres de Raffaele Palladino, la donne a évolué au fil des semaines. Le média spécialisé italien confirme que le mois de janvier pourrait être animé, et qu’un transfert vers l’Olympique de Marseille ne constituerait pas une surprise majeure. Cette évolution donne une cohérence à l’intérêt persistant de Longoria et Benatia pour Lazar Samardzic, malgré l’échec du mois d’août.
Un élément essentiel influence cependant la nature de la négociation : Lazar Samardzic est lié à l’Atalanta jusqu’en 2029. Sa valeur, estimée à 17 millions d’euros selon la base de données Transfermarkt, oblige l’OM à privilégier un montage progressif. C’est pourquoi l’hypothèse d’un prêt avec option d’achat est aujourd’hui présentée comme la formule privilégiée. Ce schéma permettrait au club phocéen de contrôler le risque financier tout en sécurisant l’arrivée du joueur dès l’hiver.
- AFP
Lazar Samardzic, une cible de choix pour Marseille
Depuis le début de la saison, Lazar Samardzic a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, livrant des prestations régulières qui attirent forcément l’attention. Le milieu international serbe a inscrit trois buts, dont celui marqué dans les ultimes instants face à l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, tout en ajoutant deux passes décisives à son bilan. Ces contributions confirment la montée en puissance d’un joueur complet, capable d’influencer le jeu par sa qualité technique, son volume et sa capacité à frapper de loin.
Pour l’OM, recruter Lazar Samardzic répond à une logique sportive claire : introduire un profil créatif, travailleur et efficace dans les zones décisives. Mais cette opération ne se déroule pas dans un contexte isolé. Atalanta Reporter précise en effet que d’autres clubs, également séduits par les performances du joueur, surveillent attentivement sa situation. Cette concurrence impose à Longoria et Benatia une réactivité maximale pour éviter de laisser filer un élément qui coche toutes les cases d’un renfort stratégique.