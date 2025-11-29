Mercato, l'OM fonce sur l'un de ses bourreaux en C1

Le nom de Lazar Samardzic circule de nouveau avec insistance autour de l’Olympique de Marseille, plusieurs mois après une première tentative avortée lors du mercato estival. À l’époque, le club phocéen avait envisagé cette option pour compenser un départ attendu au milieu de terrain, sans parvenir à un accord avec l’Atalanta Bergame. Malgré ce contretemps, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont jamais véritablement abandonné la piste, continuant de suivre Lazar Samardzic tout en observant sa progression dans le collectif italien.

Cette persistance prend aujourd’hui un relief particulier depuis l’épisode vécu en Ligue des Champions. Lazar Samardzic avait inscrit le but victorieux de l’Atalanta au Vélodrome (0-1), infligeant un coup dur à l’OM tout en imposant son style percutant au cœur du jeu. Cette performance n’a pas refroidi l’intérêt marseillais ; elle l’a plutôt renforcé. Selon des informations relayées par Atalanta Reporter, le club italien pourrait finalement ouvrir la porte à un départ dès le mois de janvier, une possibilité qui redonne forme au dossier.