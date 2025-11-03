Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-DRAWAFP
Bour Han Amoussa

Mercato, l'OM fait le forcing pour un crack de Super Lig

A quelques mois du mercato hivernal, l’OM commence à avancer ses pions pour crack du championnat turc.

L’Olympique de Marseille n’entend pas lever le pied. Malgré un mercato estival déjà ambitieux, le club phocéen veut encore renforcer un effectif taillé pour jouer sur plusieurs tableaux. Roberto De Zerbi, exigeant et perfectionniste, pousse pour l’arrivée d’un nouvel élément au cœur du jeu, capable d’apporter équilibre et créativité. Et selon plusieurs sources concordantes, l’OM aurait jeté son dévolu sur un talent venu de Turquie, un joueur qui s’impose comme l’une des valeurs sûres de la Super Lig. En coulisses, les dirigeants marseillais accélèrent les discussions.