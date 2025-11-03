Mercato, l'OM fait le forcing pour un crack de Super Lig

Depuis son arrivée sur le banc marseillais, Roberto De Zerbi ne cesse de réclamer des renforts ciblés pour donner à son équipe les moyens de rivaliser en Ligue 1 comme en Europe. L’été dernier, l’OM a déjà investi massivement pour bâtir une formation compétitive, mais le technicien italien souhaite un milieu de terrain supplémentaire afin d’apporter plus de profondeur à l’effectif.

La direction, conduite par Pablo Longoria, a donc réactivé son réseau pour identifier un profil alliant puissance, technique et expérience internationale. L’objectif : trouver un joueur capable de s’intégrer immédiatement dans le schéma tactique mis en place par De Zerbi, tout en anticipant les échéances cruciales à venir, notamment en Ligue des champions.