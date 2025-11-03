L’Olympique de Marseille n’entend pas lever le pied. Malgré un mercato estival déjà ambitieux, le club phocéen veut encore renforcer un effectif taillé pour jouer sur plusieurs tableaux. Roberto De Zerbi, exigeant et perfectionniste, pousse pour l’arrivée d’un nouvel élément au cœur du jeu, capable d’apporter équilibre et créativité. Et selon plusieurs sources concordantes, l’OM aurait jeté son dévolu sur un talent venu de Turquie, un joueur qui s’impose comme l’une des valeurs sûres de la Super Lig. En coulisses, les dirigeants marseillais accélèrent les discussions.
Mercato, l'OM fait le forcing pour un crack de Super Lig
L’OM toujours ambitieux sur le marché des transferts
Depuis son arrivée sur le banc marseillais, Roberto De Zerbi ne cesse de réclamer des renforts ciblés pour donner à son équipe les moyens de rivaliser en Ligue 1 comme en Europe. L’été dernier, l’OM a déjà investi massivement pour bâtir une formation compétitive, mais le technicien italien souhaite un milieu de terrain supplémentaire afin d’apporter plus de profondeur à l’effectif.
La direction, conduite par Pablo Longoria, a donc réactivé son réseau pour identifier un profil alliant puissance, technique et expérience internationale. L’objectif : trouver un joueur capable de s’intégrer immédiatement dans le schéma tactique mis en place par De Zerbi, tout en anticipant les échéances cruciales à venir, notamment en Ligue des champions.
- Getty Images Sport
L’OM relance le dossier İsmail Yüksek
C’est du côté de la Super Lig que les recruteurs marseillais auraient trouvé la perle rare. D’après les informations de Sabah et FotoMaç, l’Olympique de Marseille suit de très près un milieu de terrain turc dont les performances suscitent l’intérêt de plusieurs clubs européens. Supervisé ce week-end en championnat, İsmail Yüksek coche toutes les cases définies par le staff technique.
Le profil du joueur plaît énormément à Roberto De Zerbi, qui apprécierait sa lecture du jeu et son volume de courses. À l’approche du mercato hivernal, les Phocéens semblent décidés à passer à l’action. Le club entend profiter des prochaines semaines pour avancer dans les discussions avec Yüksek et son entourage, avant de formuler une offre officielle.
- AFP
L’OM passe à l’offensive pour İsmail Yüksek
À 26 ans, İsmail Yüksek s’impose comme l’un des cadres de Fenerbahçe. Titulaire indiscutable, l’international turc impressionne par son abattage et sa précision dans les transmissions. En fin de contrat en juin 2028, il n’écarte pas l’idée d’un nouveau défi, ce qui ouvre la porte à un départ dès cet hiver.
Toujours selon Sabah et FotoMaç, l’OM a déjà envoyé des émissaires pour l’observer et recueillir des informations sur sa situation contractuelle. Estimé à environ 10 millions d’euros, İsmail Yüksek représente une opportunité à saisir. L’été dernier, l’Olympique lyonnais avait tenté une approche sans succès, mais Marseille semble prêt à aller plus loin dans les négociations.
- AFP
De Zerbi veut un renfort dans l’immédiat
Pour Roberto De Zerbi, l’arrivée d’un joueur du profil d’İsmail Yüksek serait une garantie de stabilité au milieu de terrain. L’Italien, confronté à certaines irrégularités dans ce secteur, veut renforcer l’impact de son équipe avant une série de matchs décisifs. L’OM disputera notamment une rencontre capitale face à l’Atalanta au Stade Vélodrome mercredi soir (21h), un rendez-vous qui pèsera lourd dans la course à la qualification européenne.
Avec deux défaites en trois journées de Ligue des champions, les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur. En interne, tout le monde s’accorde à dire que la priorité du prochain mercato sera de donner à De Zerbi les armes nécessaires pour aborder sereinement la suite de la saison. Et si tout se passe comme prévu, İsmail Yüksek pourrait bien être la prochaine recrue phare du club phocéen.