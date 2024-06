Mercato, l’OL tient aussi sa pépite turque

Tout comme le Real Madrid qui a signé Arda Güler, l’Olympique Lyonnais est proche de boucler le transfert d'un joueur turc.

L’Olympique Lyonnais ne ménage aucun effort pour être une vraie menace pour ses concurrents français et ses adversaires en Coupe d’Europe la saison prochaine. Le club rhodanien vient de réactiver une piste inattendue.

Changement dans le staff de l’OL

L’Olympique Lyonnais a réalisé l’une des saisons les plus folles de toute son histoire. Alors qu’il avait occupé la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs journées, le club rhodanien est redescendu de ses cendres en surprenant tout le monde. A la surprise générale, l’OL qui a pu compter sur les services de Pierre Sage, a fini la saison avec une place en Europe.

L’OL va disputer la phase de poules de la Ligue Europa en terminant à la sixième place de Ligue 1. Mais les Gones connaîtront un remaniement dans leur staff technique. En attendant d’obtenir son diplôme d’entraîneur pour bénéficier d’une prolongation de contrat, Pierre Sage va avoir de nouveaux visages dans son staff. Selon les récentes informations de RMC Sport, l’ancien entraineur de Valenciennes, Jorge Maciel, et Rui Lemos, pourraient débarquer à l’OL respectivement en tant qu’adjoint de Pierre Sage et préparateur physique. Les deux hommes viendraient donc remplacer Jérémie Brachet et Antonin Da Fonseca qui devraient rejoindre Bruno Genesio du côté de Lille.

L’OL ne lâche pas İsmail Yüksek

Pour faire une saison aboutie lors de la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais ne compte pas lésiner sur les moyens. Le club rhodanien a ciblé plusieurs joueurs pour le compte de ce mercato estival, dont Yankuba Minteh. Mais ce dernier a préféré rester en Premier League que de signer en France. S’il l’OL a approché İsmail Yüksek lors du dernier mercato hivernal, la formation entraînée par Pierre Sage n’a pas oublié le milieu de terrain turc.

Selon les informations rapportées par le média turc, Sabah, les Gones seraient revenus à la charge pour le milieu défensif de Fenerbahçe. L’OL envisagerait de boucler cette opération aussi vite possible. L’opération devrait coûter environ 10 millions d’euros aux Gones.