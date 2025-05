Mercato, l'OL veut refaire une Fofana

Lyon vs Angers

A l’approche du mercato estival, l’OL cible un crack en Belgique pour faire le même coup avec Malick Fofana.

En quête d’un nouveau souffle après une saison en dents de scie, l’Olympique Lyonnais s’apprête à entrer dans un mercato décisif. Fragilisé sportivement et financièrement, le club rhodanien cherche à anticiper une intersaison agitée où les départs devraient dominer. Entre impératifs économiques et ambitions sportives maintenues, l’OL semble prêt à miser, une nouvelle fois, sur la jeunesse et le potentiel, à l’image d’un coup déjà tenté avec succès il y a quelques mois. Une nouvelle cible venue du nord suscite l'intérêt croissant des recruteurs lyonnais...