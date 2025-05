Lyon vs Angers

Un monument s'apprête à tirer sa révérence. Lacazette jouera samedi son dernier match avec l’OL, Fonseca a tranché. Et c’est officiel.

Après plus de deux décennies de fidélité à Lyon, Alexandre Lacazette s'apprête à tourner la page. Celui que les supporters surnomment "Lacaz" va disputer son ultime rencontre sous les couleurs de l’OL ce samedi, face à Angers. Le rideau tombe sur une histoire riche en émotions, en buts, et en loyauté. Et ce jeudi, l’information a été confirmée sans détour par Paulo Fonseca, le coach lyonnais lui-même.