Lyon vs Reims

L’OL a déjà coché le nom de sa prochaine cible offensive avant un éventuel départ d’Alexandre Lacazette l’été prochain.

L’Olympique Lyonnais prépare activement son avenir et semble déjà travailler sur un renfort offensif de poids pour l’été prochain. Malgré un effectif composé d’attaquants d’expérience et de jeunes talents, le club rhodanien peine à trouver une réelle efficacité devant le but. Avec un marché des transferts qui s’annonce décisif, les dirigeants lyonnais ont déjà identifié un attaquant pour prendre la relève d’Alexandre Lacazette.