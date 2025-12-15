OM, Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang forfait pour la CAN ?

À l’approche d’une Coupe d’Afrique des Nations très attendue, certaines sélections doivent déjà composer avec de mauvaises nouvelles. Qualifié pour la CAN 2025, le Gabon espérait s’appuyer sur son leader offensif pour bien lancer sa compétition. Mais une incertitude médicale majeure plane désormais sur la participation de Pierre-Emerick Aubameyang, au moment même où les Panthères s’apprêtent à défier de redoutables adversaires.

Aubameyang forfait pour le premier match du Gabon à la CAN

Engagé dans le groupe F aux côtés du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Mozambique, le Gabon abordera la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avec un sérieux handicap. La fédération gabonaise de football a officialisé l’indisponibilité de Pierre-Emerick Aubameyang pour le match d’ouverture face aux Lions Indomptables, programmé le 24 décembre. Une absence lourde de conséquences tant l’attaquant de l’Olympique de Marseille incarne le principal atout offensif des Panthères. Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine et figure emblématique de la sélection, voit ainsi son début de tournoi compromis.

Dans un communiqué officiel relayé par Afrik-Foot, la FEGAFOOT a détaillé la situation médicale de Pierre-Emerick Aubameyang en lien avec son club. « Le staff médical de l’olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable ». Pierre-Emerick Aubameyang pourrait donc effectuer son retour lors de la deuxième rencontre de poule, sous réserve d’une évolution favorable.