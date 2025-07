Mercato, le PSG entre en lice pour une pépite de Ligue 1

Fidèle à sa nouvelle politique sportive, le PSG s’intéresse à un jeune crack de Ligue 1, ciblé par de grands clubs européens cet été.

Le Paris Saint-Germain poursuit sa métamorphose. Exit les stars vieillissantes et les folies budgétaires : le club de la capitale s’illustre désormais par une politique de recrutement bien plus ciblée, centrée sur la jeunesse et le potentiel à long terme. Une stratégie qui a déjà porté ses fruits avec une victoire en Ligue des champions, obtenue avec un effectif dont la moyenne d’âge n’excède pas 24 ans. Et alors que la période estivale bat son plein, le PSG entend frapper un nouveau coup sur le marché français.