Montpellier possède dans ses rangs un garçon dont le nom commence à faire frémir les recruteurs. Lacine Megnan-Pavé, tout juste 15 ans, trace son chemin sans bruit mais avec une assurance rare. Son profil intrigant ne laisse personne de marbre, encore moins les grosses cylindrées européennes. Arsenal et le FC Barcelone observent ce jeune attaquant avec une attention particulière, et la bataille pour son avenir pourrait s'annoncer rude. Pendant ce temps, la Paillade tente de sécuriser son joyau, bien décidée à ne pas le voir s’envoler trop tôt.
Mercato : Arsenal et le Barça en course pour une pépite française
Un phénomène qui bouscule les catégories de jeunes
À Montpellier, certains talents murissent tôt. Mais Lacine Megnan-Pavé semble appartenir à une catégorie à part. À peine adolescent, il s’est imposé comme un attaquant qui fait trembler les filets et bouscule les défenses. La saison dernière, il a claqué 15 buts et offert 12 passes décisives en 24 rencontres avec les U17, une cadence qui ferait rougir des joueurs beaucoup plus âgés. Aujourd’hui, il côtoie déjà les U19, un défi qui ne lui fait pas peur malgré trois années d’écart avec ses coéquipiers et adversaires.
Sa progression rapide surprend, mais elle repose sur une maturité peu commune. Avec son mètre 87 et ses 77 kilos, il affiche un gabarit qui impressionne pour son âge. En parallèle, il porte le brassard de capitaine chez les U16 français, preuve que son profil séduit aussi en sélection.
Les grands clubs européens en alerte
Montpellier attire des regards depuis longtemps, mais cette fois, ce sont des mastodontes du football mondial qui se positionnent. Selon la presse espagnole, notamment Sport, le FC Barcelone suit de près le jeune attaquant. Même son de cloche du côté d’Arsenal, qui garde l’œil ouvert pour ne pas laisser filer une future star. À 15 ans, voir deux institutions européennes se disputer son profil montre l’ampleur de son potentiel.
Si la tentation de partir très tôt peut séduire certains jeunes, la situation de Megnan-Pavé semble différente. La direction héraultaise prépare déjà un contrat professionnel de trois ans dès qu’il soufflera ses 16 bougies, ainsi qu’une intégration progressive au groupe de Ligue 2 dirigé par Zoumana Camara. Une proposition rare et valorisante à cet âge.
Une fidélité assumée à Montpellier
Malgré tout l’intérêt extérieur, le jeune crack garde les pieds sur terre. Il ne cache pas son attachement au club de sa ville. « Montpellier est mon club. Depuis tout petit, je vais aux matchs au Stade de la Mosson. J'adorerais jouer sur cette pelouse et en Ligue des Champions avec eux ». Ses mots résonnent comme une déclaration d’amour, et l’émotion n’échappe à personne du côté de la Mosson.
Pour l’heure, il rêve de ses premiers instants en équipe première et savoure chaque étape. Le futur reste ouvert, mais sa priorité demeure claire : grandir avec le MHSC avant, peut-être, de voler vers un géant européen.
Un avenir qui suscite déjà des attentes
Personne ne veut brûler les étapes, mais le parcours de Lacine Megnan-Pavé promet d’alimenter les discussions dans les mois à venir. Les supporters montpelliérains croisent les doigts pour le voir s’épanouir sous leurs couleurs, tandis que l’Europe scrute chacun de ses pas. Ce dossier mercato pourrait devenir l'un des plus scrutés parmi la génération 2010.