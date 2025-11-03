Mercato : Arsenal et le Barça en course pour une pépite française

À Montpellier, certains talents murissent tôt. Mais Lacine Megnan-Pavé semble appartenir à une catégorie à part. À peine adolescent, il s’est imposé comme un attaquant qui fait trembler les filets et bouscule les défenses. La saison dernière, il a claqué 15 buts et offert 12 passes décisives en 24 rencontres avec les U17, une cadence qui ferait rougir des joueurs beaucoup plus âgés. Aujourd’hui, il côtoie déjà les U19, un défi qui ne lui fait pas peur malgré trois années d’écart avec ses coéquipiers et adversaires.

Sa progression rapide surprend, mais elle repose sur une maturité peu commune. Avec son mètre 87 et ses 77 kilos, il affiche un gabarit qui impressionne pour son âge. En parallèle, il porte le brassard de capitaine chez les U16 français, preuve que son profil séduit aussi en sélection.