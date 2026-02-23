Mercato : annoncé au Sporting CP, Cristiano Ronaldo fait une grosse annonce

Face aux journalistes, Cristiano Ronaldo a livré un message clair : « Je suis très heureux. Comme je le dis si souvent, j’appartiens à l’Arabie saoudite. C’est un pays qui m’a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici. Je veux rester ici. Et le plus important, c’est que nous continuons à aller de l’avant. Nous sommes au sommet. Notre objectif est de gagner, de mettre la pression sur nos rivaux pour le titre, et on verra bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Nous y allons match après match. Nous sommes en bonne forme. On verra ce qui va se passer ».

Le message ne laisse aucune place au doute. Malgré les tensions hivernales et les bruits de couloir, CR7 envisage son avenir en Arabie saoudite. Une prise de position forte qui rassure Al-Nassr et ses supporters, alors que la course au titre reste ouverte.