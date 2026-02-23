Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’emballent autour de Cristiano Ronaldo. Entre tensions internes, désaccords sur le mercato et supposé retour aux sources, l’attaquant portugais alimente les discussions. Pourtant, après un week-end marqué par un doublé et un large succès 4-0 contre Al-Hazm, le quintuple Ballon d’Or a tenu à clarifier les choses.
Mercato : annoncé au Sporting CP, Cristiano Ronaldo fait une grosse annonce
- Getty/GOAL
Un hiver sous tension à Al-Nassr
L’hiver n’a pas été de tout repos pour Cristiano Ronaldo. À 41 ans, la star portugaise n’a pas caché son agacement face à la stratégie de recrutement d’Al-Nassr FC. Le capitaine a même tenté de freiner le transfert de Karim Benzema vers Al-Hilal SFC, signe d’un désaccord profond sur les orientations du club.
Dans la foulée, Ronaldo a marqué son mécontentement en cessant momentanément de s’entraîner. Un geste fort, qui a rapidement entraîné un rappel à l’ordre de la direction. L’épisode a fait couler beaucoup d’encre, certains y voyant les prémices d’un départ.
- Getty Images Sport
La rumeur Sporting CP relancée
Très vite, un nom est revenu avec insistance : Sporting Clube de Portugal. Le club lisboète, où tout a commencé pour CR7, apparaissait comme une destination crédible. L’idée d’un retour aux sources séduisait les supporters portugais et nourrissait les spéculations.
Mais sur le terrain, l’attaquant a répondu autrement. Auteur d’un doublé ce week-end lors de la victoire 4-0 face à Al-Hazm, Ronaldo a rappelé qu’il restait un compétiteur redoutable. Puis, au micro, il a pris la parole pour évoquer son futur.
- Getty Images Sport
Une déclaration qui change tout
Face aux journalistes, Cristiano Ronaldo a livré un message clair : « Je suis très heureux. Comme je le dis si souvent, j’appartiens à l’Arabie saoudite. C’est un pays qui m’a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici. Je veux rester ici. Et le plus important, c’est que nous continuons à aller de l’avant. Nous sommes au sommet. Notre objectif est de gagner, de mettre la pression sur nos rivaux pour le titre, et on verra bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Nous y allons match après match. Nous sommes en bonne forme. On verra ce qui va se passer ».
Le message ne laisse aucune place au doute. Malgré les tensions hivernales et les bruits de couloir, CR7 envisage son avenir en Arabie saoudite. Une prise de position forte qui rassure Al-Nassr et ses supporters, alors que la course au titre reste ouverte.