Goal.com
En direct
Cristiano RonaldoMohammed Saad / ANADOLU
Patrick Tchanhoun

Mercato : annoncé au Sporting CP, Cristiano Ronaldo fait une grosse annonce

Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo sort du silence et tranche pour son avenir.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’emballent autour de Cristiano Ronaldo. Entre tensions internes, désaccords sur le mercato et supposé retour aux sources, l’attaquant portugais alimente les discussions. Pourtant, après un week-end marqué par un doublé et un large succès 4-0 contre Al-Hazm, le quintuple Ballon d’Or a tenu à clarifier les choses.

Saudi Pro League
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Liga Portugal
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Estoril crest
Estoril
EST
0