Cristiano Ronaldo s'exprime sur ses projets d'avenir après avoir mis fin à sa grève avec Al-Nassr

De sérieuses questions ont été posées quant à l'avenir de Ronaldo après qu'il se soit retiré de la sélection à Riyad. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a finalement manqué trois matchs, et il a été révélé que les clauses de sortie de son contrat avec Al-Nassr peuvent être activées lors du mercato estival.

Un retour en Europe a été évoqué pour le joueur de 41 ans, toujours en pleine forme, tandis qu'un transfert surprenant pour rejoindre son éternel rival Lionel Messi en MLS a également été spéculé. Ronaldo est toutefois de retour à Al-Nassr, où il fait ce qu'il fait de mieux.

Il a inscrit un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 contre Al-Hazem samedi, qui a permis à l'équipe de Jorge Jesus de reprendre la tête de la Saudi Pro League. CR7 est en quête du premier titre majeur de son séjour au Moyen-Orient.