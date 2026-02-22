Getty
Traduit par
Cristiano Ronaldo s'exprime sur ses projets d'avenir après avoir mis fin à sa grève avec Al-Nassr
Le but de Ronaldo a déclenché des rumeurs de transfert en Europe ou en MLS.
De sérieuses questions ont été posées quant à l'avenir de Ronaldo après qu'il se soit retiré de la sélection à Riyad. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a finalement manqué trois matchs, et il a été révélé que les clauses de sortie de son contrat avec Al-Nassr peuvent être activées lors du mercato estival.
Un retour en Europe a été évoqué pour le joueur de 41 ans, toujours en pleine forme, tandis qu'un transfert surprenant pour rejoindre son éternel rival Lionel Messi en MLS a également été spéculé. Ronaldo est toutefois de retour à Al-Nassr, où il fait ce qu'il fait de mieux.
Il a inscrit un doublé lors de la victoire écrasante 4-0 contre Al-Hazem samedi, qui a permis à l'équipe de Jorge Jesus de reprendre la tête de la Saudi Pro League. CR7 est en quête du premier titre majeur de son séjour au Moyen-Orient.
- Getty
Objectif trophée : Ronaldo en quête de titres prestigieux
L'ancienne superstar de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus se rapproche également des 1 000 buts en carrière. Il affirme apprécier ces défis et se réjouit de voir Al-Nassr mener la course au titre, qui s'annonce passionnante.
Après avoir marqué deux buts contre Al-Hazem, il a déclaré aux journalistes : « À mon avis, nous avons créé beaucoup d'occasions. Nous aurions dû marquer davantage, mais nous avons gagné, et c'est le plus important. Sans encaisser de buts, encore une fois. Je suis très satisfait du résultat et, bien sûr, des buts. »
En mouvement ? Ronaldo s'engage pour l'avenir
Ronaldo vise un troisième Soulier d'or consécutif en Arabie saoudite, après avoir maintenu un niveau individuel remarquable dans les dernières étapes de sa carrière emblématique. Il a de nouveau atteint les 20 buts cette saison, ce qui le place à un but derrière Julian Quinones et à trois buts derrière Ivan Toney, l'espoir anglais pour la Coupe du monde, dans une course très serrée pour le titre de meilleur buteur.
Ronaldo a célébré sur le terrain, aux côtés de ses coéquipiers, après avoir offert à Al-Nassr une victoire bienvenue à domicile. Il a ensuite été interrogé sur ses projets pour l'avenir immédiat, après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2027.
Il a déclaré : « Oui, je suis très heureux. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, j'appartiens à l'Arabie saoudite. C'est un pays qui m'a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici. Je veux continuer ici.
Et le plus important, c'est de continuer à aller de l'avant. Nous sommes en tête. Notre travail consiste à gagner, à mettre la pression [sur nos rivaux pour le titre], et nous verrons bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Match après match. Nous sommes en bonne forme. Voyons ce qui va se passer. »
- Getty
Ronaldo rappelle qu'il faut rester concentré sur le football
Après avoir fait grève, Ronaldo s'est vu rappeler qu'aucun joueur, même de son calibre, n'est plus important que le jeu. Une déclaration des instances dirigeantes du Moyen-Orient stipule : « La Ligue professionnelle saoudienne est structurée selon un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles.
Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.
Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club.
Les récents transferts démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s'agit là de décisions prises par les clubs, dans le respect des paramètres financiers approuvés.
La compétitivité de la ligue parle d'elle-même. Avec seulement quelques points séparant les quatre premiers, la course au titre est très ouverte. Ce niveau d'équilibre reflète un système qui fonctionne comme prévu.
L'accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il doit être, et sur le maintien d'une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les fans. »
Ronaldo semble avoir suivi les conseils qui lui ont été donnés pour rester concentré sur le football. Les rumeurs concernant son avenir continueront de circuler, pendant et après la Coupe du monde 2026, mais pour l'instant, il fait à nouveau vibrer le public de la Ligue professionnelle saoudienne.
Publicité