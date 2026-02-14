Cristiano Ronaldo fait un retour fracassant ! Le capitaine d'Al-Nassr marque lors de son retour dans l'équipe saoudienne après avoir mis fin à sa protestation contre son transfert

Ronaldo a retrouvé sa place dans le onze de départ d'Al-Nassr pour le match de samedi contre Al-Fateh dans le cadre de la Saudi Pro League, et a été nommé capitaine de l'équipe après avoir manqué les deux derniers matchs de championnat du club.

Le joueur de 39 ans avait manqué les matchs contre Al-Ittihad et Al-Riyadh au début du mois, et selon certaines informations, son absence était un boycott délibéré lié à son mécontentement concernant les transferts du club. Ronaldo était frustré que le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) n'ait pas renforcé Al-Nassr de manière significative lors du dernier mercato, alors que son rival Al-Hilal continuait d'investir massivement, notamment dans des transferts impliquant son ancien partenaire en attaque.

Des discussions ont eu lieu cette semaine et, selon certaines informations, les principaux problèmes ont été abordés. Il s'agirait notamment du paiement des salaires en retard et du rétablissement d'un plus grand contrôle opérationnel pour les dirigeants d'Al-Nassr. À la suite de ces développements, l'attaquant a accepté de reprendre du service.

La Ligue professionnelle saoudienne a également publié une déclaration sur la situation, affirmant : « Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions qui dépassent le cadre de son propre club. »