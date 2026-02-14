Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo fait un retour fracassant ! Le capitaine d'Al-Nassr marque lors de son retour dans l'équipe saoudienne après avoir mis fin à sa protestation contre son transfert
La protestation de Ronaldo prend enfin fin
Ronaldo a retrouvé sa place dans le onze de départ d'Al-Nassr pour le match de samedi contre Al-Fateh dans le cadre de la Saudi Pro League, et a été nommé capitaine de l'équipe après avoir manqué les deux derniers matchs de championnat du club.
Le joueur de 39 ans avait manqué les matchs contre Al-Ittihad et Al-Riyadh au début du mois, et selon certaines informations, son absence était un boycott délibéré lié à son mécontentement concernant les transferts du club. Ronaldo était frustré que le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) n'ait pas renforcé Al-Nassr de manière significative lors du dernier mercato, alors que son rival Al-Hilal continuait d'investir massivement, notamment dans des transferts impliquant son ancien partenaire en attaque.
Des discussions ont eu lieu cette semaine et, selon certaines informations, les principaux problèmes ont été abordés. Il s'agirait notamment du paiement des salaires en retard et du rétablissement d'un plus grand contrôle opérationnel pour les dirigeants d'Al-Nassr. À la suite de ces développements, l'attaquant a accepté de reprendre du service.
La Ligue professionnelle saoudienne a également publié une déclaration sur la situation, affirmant : « Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions qui dépassent le cadre de son propre club. »
Objectif marque de fabrique alors qu'Al-Nassr vise le titre
Ronaldo n'a pas tardé à rappeler aux fans son importance dès son retour sur le terrain.
Après un début de match animé de la part de l'attaque d'Al-Nassr, le déblocage est survenu à la 18e minute. Sadio Mané a effectué une passe dans la surface de réparation et Ronaldo a conclu d'une frappe précise dans le coin inférieur droit. Cette occasion avait une valeur attendue de seulement 0,21 but, mais la qualité de la finition était typique de Ronaldo.
Avant de marquer, Ronaldo avait déjà été très impliqué dans le match. Il a tiré au-dessus de la barre dès la première minute, puis a tenté un tir depuis l'extérieur de la surface de réparation après une passe de Marcelo Brozovic. Al-Nassr a également vu des occasions se présenter pour Joao Felix et Kingsley Coman lors des premiers échanges.
Al-Nassr toujours en lice pour le titre
Al-Nassr abordait ce match en troisième position du classement, à quatre points du leader Al-Hilal, mais avec un match en moins, ce qui signifie que le club est toujours en lice pour le titre.
Au niveau individuel, Ronaldo est également en lice pour le Soulier d'or. Il est devancé par l'attaquant d'Al-Ahli Ivan Toney, qui mène le classement des buteurs, tandis que Julian Quinones, d'Al-Qadsiah, le devance également. Son but samedi était son 17e de la saison, un bilan impressionnant alors qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer.
Et ensuite ?
Le retour de Ronaldo semble mettre un terme à une période tendue entre le joueur, le club et les parties prenantes de la ligue en Arabie saoudite. Pour Al-Nassr, la priorité est désormais le football. Le club ne peut se permettre de perdre d'autres points s'il veut rattraper Al-Hilal.
Pour Ronaldo, l'objectif est encore plus simple : continuer à marquer des buts. Son impact immédiat contre Al-Fateh suggère que le conflit n'a pas affecté sa vivacité ni sa mentalité de gagnant, et le reste de sa saison déterminera probablement si sa deuxième campagne complète en Arabie saoudite se terminera par un titre.
