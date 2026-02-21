Getty Images
Cristiano Ronaldo est DE RETOUR ! La superstar portugaise marque deux buts et permet à Al-Nassr de reprendre la tête du championnat saoudien grâce à une victoire confortable
Al-Nassr prend la tête de la Saudi Pro League après une dixième victoire consécutive
Al-Nassr abordait ce match en tant que grand favori face à l'équipe classée 12e de la Saudi Pro League, mais c'est Al-Hazem qui s'est créé la première occasion franche de la rencontre, Omar Al-Somah se retrouvant seul dans la surface pour placer une tête qui a fini dans les gants de Bento, le gardien d'Al-Nassr.
Joao Felix s'est échappé et a réclamé un penalty après un accrochage avec Abdelmounaim Boutouil, qui a échappé à une sanction après vérification par la VAR d'un éventuel penalty et carton rouge.
Al-Nassr a toutefois pris l'avantage quelques instants plus tard, lorsque Ronaldo a trouvé un espace derrière la défense lors de l'attaque suivante et a envoyé le ballon dans la lucarne depuis un angle fermé. La finition était magnifique et cette fois, l'équipe locale a bénéficié d'une vérification VAR, car le drapeau initial de hors-jeu a été annulé après que le grand Portugais ait parfaitement synchronisé sa course derrière la défense. Sa finition imparable était prévisible et Al-Nassr a pris l'avantage à la 13e minute.
Après ce but intelligent, Ronaldo aurait dû doubler la mise, mais il a manqué une occasion plus facile sept minutes plus tard. À nouveau seul face au but, le joueur de 41 ans a fait preuve de toute sa classe en contournant le gardien Ibrahim Zaied, mais il a perdu l'équilibre au moment crucial et n'a pas pu pousser le ballon au fond des filets. Ses protestations pour une faute n'ont pas été entendues et le score est resté à 1-0 pour le moment.
Le résultat allait être scellé à la demi-heure de jeu. Après avoir fait la passe décisive à Ronaldo pour le premier but, Coman est devenu buteur après une passe ingénieuse de Felix vers le Français qui fonçait vers le but. Coman a glissé le ballon au fond des filets pour inscrire son huitième but de la saison et doubler l'avance de l'équipe locale.
La domination d'Al-Nassr s'est poursuivie après la pause, Felix tirant juste à côté du poteau avant que Youssouf Oumarou ne tire au-dessus de la barre transversale à l'autre bout du terrain après une erreur de Mohamed Simakan. Ronaldo a tenté de marquer son deuxième but, mais il a été repoussé à deux reprises par Zaied, qui a réalisé plusieurs arrêts dans les cages adverses.
Mais il a été battu par un autre moment de pure qualité, cette fois par le milieu de terrain brésilien Angelo, qui a parcouru plus de la moitié du terrain, dribblant quatre joueurs pour sceller le résultat avec le but de la soirée. Ronaldo n'allait toutefois pas se laisser faire, puisqu'il a inscrit un autre but décisif depuis le côté gauche de la surface, couronnant ainsi une victoire écrasante et permettant à Al-Nassr de reprendre la tête du classement.

Le joueur le plus utile
Après avoir été mis au repos en milieu de semaine lors du match de l'AFC Champions League Two contre l'équipe turkmène d'Arkadag, Ronaldo a fait un retour fracassant dans le onze de départ pour mener Al-Nassr à la victoire. Ses deux buts étaient presque identiques : Coman a glissé deux fois le ballon derrière la défense à l'intention du joueur de 41 ans, qui a conclu avec brio devant Zaied, qui a bien joué mais n'a pas pu arrêter l'icône portugaise. Une mention honorable à Coman, qui a participé à trois des quatre buts, mais comme souvent, cette soirée était celle de Ronaldo.
Le grand perdant
En réalité, les visiteurs ont fait bonne figure face à des adversaires en lice pour le titre, et ont été battus par des moments de grande classe plutôt que par des erreurs défensives flagrantes.
Si Al-Nassr avait permis à Al-Hazem de revenir dans le match, cela aurait très probablement été à cause de Simakan, qui a perdu le ballon de manière imprudente dans sa propre surface de réparation avant qu'Oumarou ne rate l'occasion. Le défenseur d'Al-Nassr a également reçu un carton et a fait tomber un adversaire, ce qui aurait pu lui valoir un deuxième carton jaune un autre jour.

Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐
