Cristiano Ronaldo est DE RETOUR ! La superstar portugaise marque deux buts et permet à Al-Nassr de reprendre la tête du championnat saoudien grâce à une victoire confortable

Al-Nassr abordait ce match en tant que grand favori face à l'équipe classée 12e de la Saudi Pro League, mais c'est Al-Hazem qui s'est créé la première occasion franche de la rencontre, Omar Al-Somah se retrouvant seul dans la surface pour placer une tête qui a fini dans les gants de Bento, le gardien d'Al-Nassr.

Joao Felix s'est échappé et a réclamé un penalty après un accrochage avec Abdelmounaim Boutouil, qui a échappé à une sanction après vérification par la VAR d'un éventuel penalty et carton rouge.

Al-Nassr a toutefois pris l'avantage quelques instants plus tard, lorsque Ronaldo a trouvé un espace derrière la défense lors de l'attaque suivante et a envoyé le ballon dans la lucarne depuis un angle fermé. La finition était magnifique et cette fois, l'équipe locale a bénéficié d'une vérification VAR, car le drapeau initial de hors-jeu a été annulé après que le grand Portugais ait parfaitement synchronisé sa course derrière la défense. Sa finition imparable était prévisible et Al-Nassr a pris l'avantage à la 13e minute.

Après ce but intelligent, Ronaldo aurait dû doubler la mise, mais il a manqué une occasion plus facile sept minutes plus tard. À nouveau seul face au but, le joueur de 41 ans a fait preuve de toute sa classe en contournant le gardien Ibrahim Zaied, mais il a perdu l'équilibre au moment crucial et n'a pas pu pousser le ballon au fond des filets. Ses protestations pour une faute n'ont pas été entendues et le score est resté à 1-0 pour le moment.

Le résultat allait être scellé à la demi-heure de jeu. Après avoir fait la passe décisive à Ronaldo pour le premier but, Coman est devenu buteur après une passe ingénieuse de Felix vers le Français qui fonçait vers le but. Coman a glissé le ballon au fond des filets pour inscrire son huitième but de la saison et doubler l'avance de l'équipe locale.

La domination d'Al-Nassr s'est poursuivie après la pause, Felix tirant juste à côté du poteau avant que Youssouf Oumarou ne tire au-dessus de la barre transversale à l'autre bout du terrain après une erreur de Mohamed Simakan. Ronaldo a tenté de marquer son deuxième but, mais il a été repoussé à deux reprises par Zaied, qui a réalisé plusieurs arrêts dans les cages adverses.

Mais il a été battu par un autre moment de pure qualité, cette fois par le milieu de terrain brésilien Angelo, qui a parcouru plus de la moitié du terrain, dribblant quatre joueurs pour sceller le résultat avec le but de la soirée. Ronaldo n'allait toutefois pas se laisser faire, puisqu'il a inscrit un autre but décisif depuis le côté gauche de la surface, couronnant ainsi une victoire écrasante et permettant à Al-Nassr de reprendre la tête du classement.