La réponse inattendue de Cristiano Ronaldo à la Saudi Pro League

Selon les informations de Fabrizio Romano, cité par Foot Mercato, Cristiano Ronaldo devrait s’exprimer prochainement pour tenter de désamorcer les tensions nées après son opposition à certaines décisions liées au marché des transferts. La star d’Al-Nassr, irritée par la gestion de certains dossiers impliquant plusieurs clubs contrôlés par le même fonds d’investissement, aurait même refusé de participer à certaines rencontres, illustrant l’ampleur du malaise interne. Désormais, Cristiano Ronaldo souhaiterait recentrer le débat sur l’aspect sportif et préserver ses relations avec les supporters ainsi qu’avec la direction du club, qui ne seraient pas directement responsables des différends actuels.

Ces événements ont également provoqué une réaction officielle de la Saudi Pro League, qui a tenu à rappeler le cadre réglementaire du championnat. L’instance a ainsi déclaré : « La Saudi Pro League est structurée autour d’un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles. Les clubs ont leurs propres conseils d’administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie leur appartiennent dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l’équilibre concurrentiel ». Cette réponse, adressée indirectement à Cristiano Ronaldo, vise à clarifier la gouvernance du championnat.