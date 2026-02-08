Goal.com
Bour Han Amoussa

La réponse inattendue de Cristiano Ronaldo à la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo prépare une prise de parole pour répondre à la dernière sortie de la Saudi Pro League.

Les tensions récentes autour d’Al-Nassr ont placé Cristiano Ronaldo au cœur d’une polémique inattendue dans le championnat saoudien. Mécontent de certaines décisions prises lors du dernier mercato hivernal, notamment autour du transfert de Karim Benzema vers Al Hilal, Cristiano Ronaldo se retrouve désormais face à une situation institutionnelle délicate. Alors que les discussions internes se multiplient, une sortie publique de la star portugaise est annoncée afin de clarifier sa position et tenter d’apaiser un climat devenu électrique entre le joueur, la ligue et certains dirigeants.

