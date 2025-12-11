Mécontent, Xabi Alonso dévoile son échange avec Clément Turpin après Real-Man City

Le manager madrilène est revenu sur cet échange une fois la rencontre terminée. Fidèle à son tempérament, calme mais direct, il n’a pas cherché à contourner le sujet : « J’ai parlé à Turpin, mais seulement du terrain », a-t-il expliqué.

Dès la mi-temps, il avait déjà tenté d’obtenir des réponses dans le couloir menant aux vestiaires. Un geste qui prouve à quel point cette décision l’a marqué. Il estime également que l’action du premier but de City aurait dû être revue différemment. Le technicien espagnol décrit ce qu’il considère comme une irrégularité : « Sur le premier but, ils retiennent un peu Courtois. Personnellement, j'interprète ces actions différemment. L'arbitre l'a vu ainsi et sa décision a été décisive. Je ne sais pas, je n'ai pas pu revoir l'action… »

Cette perception résume parfaitement son incompréhension du moment. L’instant augmente encore son agacement, amplifié par le déroulement du match et les besoins urgents de son équipe.