La soirée devait offrir un choc royal entre le Real Madrid et Manchester City. Elle a finalement tourné autour d’une scène bien précise : un penalty accordé aux Citizens juste avant la pause. Une décision qui a mis le feu aux poudres, au point d’amener Xabi Alonso à interpeller Clément Turpin, arbitre de la rencontre. L’entraîneur madrilène ne s’en est jamais caché : il voulait comprendre ce qui avait poussé l’officiel français à trancher ainsi, dans un moment aussi crucial. Et après la rencontre, il a même assumé cet échange direct.
Mécontent, Xabi Alonso dévoile son échange avec Clément Turpin après Real-Man City
- AFP
Un penalty qui change la physionomie du match
Le Real pensait avoir repris la main, mais tout s’est renversé à quelques secondes de la pause. Antonio Rüdiger bouscule Erling Haaland sur un duel rugueux. Turpin n’hésite pas une seconde et désigne le point de penalty.
Le Norvégien transforme aussitôt la sanction et offre l’avantage à City (43e). Un coup dur pour les Madrilènes, surtout dans une première période où ils pensaient avoir le contrôle. Dans la foulée, Xabi Alonso se dirige vers le quatrième arbitre, puis vers Turpin, à la recherche d’explications. Impossible pour lui de cacher sa frustration devant une décision qui, selon lui, a tout changé.
- AFP
Xabi Alonso a voulu comprendre la décision de Turpin
Le manager madrilène est revenu sur cet échange une fois la rencontre terminée. Fidèle à son tempérament, calme mais direct, il n’a pas cherché à contourner le sujet : « J’ai parlé à Turpin, mais seulement du terrain », a-t-il expliqué.
Dès la mi-temps, il avait déjà tenté d’obtenir des réponses dans le couloir menant aux vestiaires. Un geste qui prouve à quel point cette décision l’a marqué. Il estime également que l’action du premier but de City aurait dû être revue différemment. Le technicien espagnol décrit ce qu’il considère comme une irrégularité : « Sur le premier but, ils retiennent un peu Courtois. Personnellement, j'interprète ces actions différemment. L'arbitre l'a vu ainsi et sa décision a été décisive. Je ne sais pas, je n'ai pas pu revoir l'action… »
Cette perception résume parfaitement son incompréhension du moment. L’instant augmente encore son agacement, amplifié par le déroulement du match et les besoins urgents de son équipe.
- Getty Images Sport
Turpin, un arbitre qui marque l’histoire
La rencontre n’a pas été anodine pour Clément Turpin. Le Français est devenu l’arbitre ayant sifflé le plus de penalties dans l’histoire de la Ligue des champions : 31 au total. Il aurait même pu faire grimper ce chiffre dès la 2e minute si la VAR n’avait pas rectifié une faute initialement estimée dans la surface sur Vinicius.
Cette statistique n’a évidemment pas arrangé la perception du Real, déjà secoué par les blessures et une forme en dents de scie. Xabi Alonso n’a d’ailleurs pas cherché à masquer ce contexte pesant : « Quand on se trouve dans une situation délicate, non seulement en termes de performance, mais aussi compte tenu de notre situation actuelle et des blessures que nous subissons, on se sent moins solide ».
- AFP
Des occasions, mais aucune efficacité
Malgré tout, le coach madrilène reconnaît que son équipe a eu les opportunités pour changer le scénario. Le Real s’est créé plusieurs situations, notamment en seconde période, mais jamais avec la précision nécessaire. Le constat est froid : « Et puis, quand rien ne tourne en votre faveur, vous avez encore des occasions, notamment quelques-unes en seconde période, mais nous n’avons pas su les concrétiser ».
Un résumé simple et lucide d’une soirée où chaque détail a semblé défier le Real Madrid.