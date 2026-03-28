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Patrick Tchanhoun

Marcus Rashford finalement au PSG ? Le coup de tonnerre inattendu !

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Le Barça hésite, le PSG surveille. L’avenir de Marcus Rashford bascule à l’approche du mercato.

À l’approche de la fin de saison, le feuilleton Marcus Rashford s’intensifie. L’attaquant anglais, prêté au FC Barcelone par Manchester United, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Alors que tout semblait indiquer un transfert définitif en Catalogne, un nouveau scénario pourrait relancer la piste menant vers le Paris Saint-Germain.

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