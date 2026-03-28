Marcus Rashford finalement au PSG ? Le coup de tonnerre inattendu !

Le dossier connaît un tournant inattendu. D’après les informations de CaughtOffside, le club catalan hésite désormais à lever l’option d’achat fixée à environ 30 millions d’euros. Les difficultés financières persistantes compliquent les négociations avec Manchester United.

Cette prudence du Barça relance automatiquement la concurrence. Plusieurs clubs surveillent la situation. Parmi eux, le PSG et l’AC Milan restent attentifs à l’évolution du dossier.

Cette hésitation intervient après une saison contrastée pour Rashford en Catalogne. Si l’idée d’un transfert définitif semblait acquise il y a quelques semaines, les discussions autour des modalités de paiement freinent désormais les dirigeants blaugrana.