À l’approche de la fin de saison, le feuilleton Marcus Rashford s’intensifie. L’attaquant anglais, prêté au FC Barcelone par Manchester United, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Alors que tout semblait indiquer un transfert définitif en Catalogne, un nouveau scénario pourrait relancer la piste menant vers le Paris Saint-Germain.
Marcus Rashford finalement au PSG ? Le coup de tonnerre inattendu !
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Le Barça temporise, le PSG se tient prêt
Le dossier connaît un tournant inattendu. D’après les informations de CaughtOffside, le club catalan hésite désormais à lever l’option d’achat fixée à environ 30 millions d’euros. Les difficultés financières persistantes compliquent les négociations avec Manchester United.
Cette prudence du Barça relance automatiquement la concurrence. Plusieurs clubs surveillent la situation. Parmi eux, le PSG et l’AC Milan restent attentifs à l’évolution du dossier.
Cette hésitation intervient après une saison contrastée pour Rashford en Catalogne. Si l’idée d’un transfert définitif semblait acquise il y a quelques semaines, les discussions autour des modalités de paiement freinent désormais les dirigeants blaugrana.
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Une opportunité stratégique pour Paris
Pour le PSG, cette situation représente une occasion intéressante. Marcus Rashford offre un profil rare. Rapide, polyvalent, capable d’évoluer sur les deux ailes, l’Anglais apporterait une solution différente dans l’attaque parisienne.
Avec un prix jugé accessible pour un joueur de ce calibre, l’opération séduit. D’autant plus que l’avenir de plusieurs offensifs parisiens reste incertain. Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé pourraient animer le mercato estival.
Les statistiques de Rashford renforcent l’intérêt. Avec 10 buts et 10 passes décisives en 39 rencontres, l’attaquant anglais reste un joueur influent malgré une saison irrégulière.
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La Liga reste la priorité du joueur
Malgré l’intérêt parisien, l’opération ne s’annonce pas simple. Marcus Rashford souhaiterait poursuivre son aventure en Espagne. Cette volonté pourrait peser dans la balance si Barcelone parvient à trouver un accord financier.
Le club catalan conserve donc une longueur d’avance. Mais le PSG pourrait accélérer si la situation se bloque. Dans ce dossier, tout reste ouvert.
Le mercato promet donc un feuilleton intense. Et Paris pourrait bien profiter d’un retournement de situation spectaculaire.