Le changement radical dans l'attitude de Rashford n'a pas été bien accueilli par tout le monde, en particulier par l'ancien capitaine de Manchester United, Bryan Robson. Réagissant au bonheur retrouvé de l'attaquant loin d'Old Trafford, le légendaire milieu de terrain a livré une évaluation sans détour de l'approche psychologique de Rashford pour gérer la pression à Manchester.

S'adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football, Robson a déclaré : « Marcus Rashford, en tant que joueur, je ne comprends pas. Quand vous êtes à Manchester United et que tout le monde dit qu'il a perdu confiance et foi en ses capacités au sein du club, et qu'il va dire qu'il recommence à prendre du plaisir à jouer au football à Aston Villa. Si vous ne pouvez pas prendre du plaisir à jouer au football à Manchester United, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. »

Robson a également souligné que le retour de l'attaquant dans les vestiaires l'été prochain ne serait pas une décision facile à prendre, en raison de la concurrence féroce qui règne actuellement à Carrington et des tensions que cela pourrait engendrer : « Je ne suis pas sûr de vouloir faire revenir Marcus, car les autres joueurs pourraient se demander : "Mais qu'en est-il de son attitude ?" », a admis Robson. « Pour l'instant, le club compte dans ses rangs Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Mason Mount, qui est un joueur de haut niveau lorsqu'il est en forme. Malheureusement pour lui, il est souvent blessé. Il y a même Patrick Dorgu, qui a fait un travail fantastique, et je suis désolé pour lui car il s'est blessé alors qu'il était au sommet de sa forme. »