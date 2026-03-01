(C)Getty Images
Marcus Rashford a déclaré qu'il y avait « quelque chose qui n'allait pas » s'il ne pouvait pas prendre plaisir à jouer au football à Manchester United
La renaissance catalane suscite l'intérêt d'Old Trafford
Depuis qu'il a signé un prêt sensationnel au FC Barcelone à l'été 2025, Rashford a complètement relancé sa carrière qui était au point mort. Laissant derrière lui une période tumultueuse et très médiatisée à Manchester, le joueur de 28 ans s'est épanoui sous le soleil espagnol, accumulant 10 buts et 13 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Son jeu dynamique et sa nouvelle explosivité sur le flanc gauche ont contribué à propulser les Blaugrana au sommet de la Liga. De plus, son pedigree européen d'élite a aidé le Barça à décrocher une place convoitée en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec neuf contributions décisives en huit apparitions lors de la phase de groupes.
Ce contraste saisissant dans sa forme a inévitablement ramené l'attention sur son passage à Old Trafford. Avant son départ, le joueur issu du centre de formation semblait profondément frustré, accablé par les attentes élevées de son club formateur. Si les supporters de United sont plutôt satisfaits de voir leur talent local sourire à nouveau, son succès immédiat à l'étranger a soulevé des questions délicates sur les raisons pour lesquelles il n'a pas pu reproduire cette même joie, ce même rythme de travail et cette même productivité en Premier League au cours des deux dernières saisons.
Robson exige des réponses concernant l'attitude offensive
Le changement radical dans l'attitude de Rashford n'a pas été bien accueilli par tout le monde, en particulier par l'ancien capitaine de Manchester United, Bryan Robson. Réagissant au bonheur retrouvé de l'attaquant loin d'Old Trafford, le légendaire milieu de terrain a livré une évaluation sans détour de l'approche psychologique de Rashford pour gérer la pression à Manchester.
S'adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football, Robson a déclaré : « Marcus Rashford, en tant que joueur, je ne comprends pas. Quand vous êtes à Manchester United et que tout le monde dit qu'il a perdu confiance et foi en ses capacités au sein du club, et qu'il va dire qu'il recommence à prendre du plaisir à jouer au football à Aston Villa. Si vous ne pouvez pas prendre du plaisir à jouer au football à Manchester United, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. »
Robson a également souligné que le retour de l'attaquant dans les vestiaires l'été prochain ne serait pas une décision facile à prendre, en raison de la concurrence féroce qui règne actuellement à Carrington et des tensions que cela pourrait engendrer : « Je ne suis pas sûr de vouloir faire revenir Marcus, car les autres joueurs pourraient se demander : "Mais qu'en est-il de son attitude ?" », a admis Robson. « Pour l'instant, le club compte dans ses rangs Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Mason Mount, qui est un joueur de haut niveau lorsqu'il est en forme. Malheureusement pour lui, il est souvent blessé. Il y a même Patrick Dorgu, qui a fait un travail fantastique, et je suis désolé pour lui car il s'est blessé alors qu'il était au sommet de sa forme. »
Une nouvelle forme sous Carrick
Alors que l'attention s'est concentrée sur les exploits offensifs de Rashford en Espagne, chez lui, Michael Carrick a discrètement renforcé les fondations défensives de Manchester United et sa capacité à contrer les meilleures équipes, tout en prouvant qu'il pouvait rivaliser avec succès contre des blocs défensifs. Cette évolution tactique a déclenché une série de résultats phénoménaux, United restant invaincu en six matchs sous Carrick, avec cinq victoires, dont des victoires retentissantes contre Arsenal et Manchester City, et un seul match nul.
« Je ne suis pas sûr que Michael Carrick soit en train de construire une équipe axée sur la contre-attaque. Cela dépend de la façon dont l'adversaire joue », explique Robson. « Parfois, ils jouent de manière très défensive et peuvent être difficiles à déstabiliser, il faut donc faire attention à ne pas se faire surprendre par une équipe qui pratique la contre-attaque lorsque vous jouez contre eux. Il faut prévoir ce à quoi on va être confronté et je pense qu'à l'heure actuelle, Michael s'en sort plutôt bien. »
Il a notamment souligné le récent match contre Everton, où la défense a habilement neutralisé les principales menaces adverses. « Contre Everton, United a été solide », a-t-il ajouté. « Ils ont fait preuve de la combativité nécessaire et, vu la façon dont Everton continuait à tirer des corners juste sous la barre, j'ai trouvé que Harry Maguire, Leny Yoro, Casemiro et Senne Lammens ont très bien géré la situation, car Everton n'avait rien d'autre à offrir que ces corners, qui représentaient le véritable danger. Le but qui a permis de remporter le match était fantastique, mais c'est l'esprit combatif et la détermination à ne pas encaisser de but que j'ai trouvés très bons. »
Un dilemme estival imminent
Alors que les matchs du printemps approchent, Rashford fait face à une période décisive dans son prêt à Barcelone. Les prochains huitièmes de finale de la Ligue des champions permettront de voir s'il est capable de se montrer à la hauteur face à l'élite européenne, tandis que la pression pour conserver le titre de champion de Liga exigera une régularité absolue. Grâce à sa forme exceptionnelle, l'équipe de Hansi Flick envisage déjà de le transférer définitivement, ce qui placera Manchester United devant une décision financière et sportive importante cet été.
