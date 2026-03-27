Bradley Barcola s'apprête à signer une prolongation de contrat juteuse avec le PSG, alors que le club parisien s'efforce de repousser les avances du Bayern Munich et de Liverpool

Malgré une saison nationale en demi-teinte, marquée par une élimination précoce de la Coupe de France, le PSG s'est montré redoutable sur la scène européenne, notamment en écrasant Chelsea 8-2 sur l'ensemble des deux matchs en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Barcola a été l'architecte de cette victoire, inscrivant deux buts décisifs qui ont confirmé son statut de l'un des attaquants les plus prometteurs du continent. Selon Paris Team, le conseiller du club, Luis Campos, travaille actuellement en coulisses pour finaliser une prolongation de contrat de deux ans qui lierait le Français au PSG jusqu'en 2030. Cette initiative proactive vise à repousser les avances de Liverpool et du Bayern, qui suivent tous deux l'ascension fulgurante de l'ailier depuis son transfert de Lyon en 2023 pour 39 millions de livres sterling (45 millions d'euros).