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Bradley Barcola s'apprête à signer une prolongation de contrat juteuse avec le PSG, alors que le club parisien s'efforce de repousser les avances du Bayern Munich et de Liverpool
Paris s'apprête à s'attacher les services d'un joueur vedette
Malgré une saison nationale en demi-teinte, marquée par une élimination précoce de la Coupe de France, le PSG s'est montré redoutable sur la scène européenne, notamment en écrasant Chelsea 8-2 sur l'ensemble des deux matchs en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Barcola a été l'architecte de cette victoire, inscrivant deux buts décisifs qui ont confirmé son statut de l'un des attaquants les plus prometteurs du continent. Selon Paris Team, le conseiller du club, Luis Campos, travaille actuellement en coulisses pour finaliser une prolongation de contrat de deux ans qui lierait le Français au PSG jusqu'en 2030. Cette initiative proactive vise à repousser les avances de Liverpool et du Bayern, qui suivent tous deux l'ascension fulgurante de l'ailier depuis son transfert de Lyon en 2023 pour 39 millions de livres sterling (45 millions d'euros).
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Une augmentation de salaire substantielle
La prolongation proposée n'est pas seulement un engagement en termes de durée, mais aussi le reflet du statut privilégié de Barcola au sein de l'équipe, s'accompagnant d'une augmentation de salaire substantielle. Conseillé par son agent Moussa Sissoko, l'attaquant semble s'être bien installé dans la capitale et désireux de rester un pilier du club dans cette ère post-superstars. La direction considère Barcola comme bien plus qu'un simple espoir ; il est désormais le « moteur » de l'attaque de l'équipe. En s'assurant sa signature, le PSG entend offrir à Enrique une base solide pour les quatre prochaines saisons, garantissant ainsi que ses meilleurs talents nationaux ne soient pas débauchés par la puissance financière de la Premier League ou de la Bundesliga.
Construire un noyau offensif durable
L'intérêt porté à Barcola s'inscrit dans une stratégie plus large visant à conserver les attaquants les plus influents du club. Ayant déjà vu le joueur de 23 ans inscrire 12 buts et délivrer six passes décisives en 38 apparitions cette saison, le club tient à l'associer à d'autres stars pour les années à venir. Selon certaines informations, une fois que l'avenir de Barcola sera officialisé, la direction parisienne se concentrera pleinement sur Ousmane Dembélé. L'objectif est de garder ces deux moteurs offensifs ensemble, afin de créer une ligne d'attaque stable capable de se battre régulièrement pour le trophée de la Ligue des champions – une compétition dans laquelle Barcola a déjà prouvé qu'il pouvait être performant sur la plus grande scène.
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La course au titre et les ambitions européennes
Barcola reste un pilier de la quête de titres du PSG, qui cherche à préserver son maigre avantage d’un point en tête de la Ligue 1, d’autant plus qu’il dispose d’un match en retard sur son plus proche poursuivant, Lens. Cette prolongation de contrat devrait donner un formidable coup de pouce au moral de l’équipe avant le choc des quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, où il devra relever son défi le plus difficile à ce jour. Au-delà de la saison en cours, la période précédant la Coupe du monde offre à Barcola une occasion en or de consolider sa place dans l'équipe de France, ce qui pourrait faire grimper encore davantage sa valeur marchande avant même que son nouveau contrat à long terme n'entre officiellement en vigueur.