Rashford au PSG, l'incroyable rebondissement

Le club parisien s'intéresse désormais à un autre attaquant évoluant au Barça.

Ces dernières années ont vu Neymar Junior, Rafinha Alcantara, Lionel Messi et, plus récemment, Ousmane Dembélé rejoindre le Parc des Princes. Le dernier joueur à susciter leur intérêt, actuellement sous contrat avec Manchester United, est Marcus Rashford.

Le PSG suit de près Marcus Rashford

Le PSG suit Rashford de près et serait prêt à débourser jusqu'à 50 millions d'euros pour conclure l'affaire, selon MD. Le FC Barcelone dispose d'une option d'achat de 30 millions d'euros à la fin de la saison, mais rien ne garantit qu'il la lèvera. Certains suggèrent même que le Barça pourrait activer l'option puis le revendre, mais il faudrait au préalable l'enregistrer comme agent libre.

Bien qu'on ignore encore si Barcelone souhaite conserver Rashford au-delà de la fin de la saison, l'entraîneur Hansi Flick a clairement exprimé sa position. Selon des informations parues ces derniers jours dans la presse catalane, Flick est favorable au maintien du joueur. Ces dernières semaines, il a d'ailleurs fait l'éloge de Rashford auprès de la presse. Rashford lui-même a déclaré que son objectif principal était de rester à Barcelone.

L'international anglais se voit confier un rôle difficile à Barcelone. Appelé à jouer régulièrement et dès le début du match en remplacement de Raphinha, blessé, et compte tenu de tout ce qu'il apporte à l'équipe de Flick, Rashford doit désormais se montrer décisif principalement en sortant du banc. Cette saison, il compte sept buts et onze passes décisives en 24 apparitions, la plupart du temps depuis l'aile gauche. Cela représente en moyenne une contribution à un but toutes les 87 minutes.