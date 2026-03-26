Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que les premières tensions émergent déjà. Selon The Independent, Arsenal s’intéresse de près à Khvicha Kvaratskhelia. Une piste ambitieuse qui pourrait rapidement se transformer en bras de fer avec le Paris Saint-Germain, peu enclin à se séparer de l’une de ses pièces maîtresses.
Khvicha Kvaratskhelia : vers un bras de fer inattendu avec le PSG pour un départ à Arsenal ?
- AFP
Arsenal cherche du renfort offensif
Du côté de Londres, la réflexion s’accélère. Mikel Arteta souhaite renforcer le flanc gauche de son attaque, où les situations de Gabriel Martinelli et Leandro Trossard restent incertaines. Dans cette optique, le profil de Kvaratskhelia apparaît comme une priorité.
L’ailier géorgien a marqué les esprits récemment. Son doublé à l'aller et son splendide but au retour face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions ont confirmé son statut sur la scène européenne. Arsenal voit en lui un joueur capable d’apporter créativité, percussion et imprévisibilité dans les moments décisifs.
Le technicien espagnol estime que ce type de profil pourrait aider son équipe à franchir un cap dans les grandes compétitions. Une ambition claire pour les Gunners, qui veulent s’installer durablement parmi les favoris européens.
- AFP
Le PSG ferme la porte
Cependant, le dossier s’annonce particulièrement délicat. Le Paris Saint-Germain considère son attaquant comme un élément central de son projet. Les dirigeants parisiens affichent une position très ferme et jugent leur joueur « quasiment invendable ».
Cette posture rappelle les discussions déjà complexes lors de son arrivée depuis SSC Naples l’hiver 2025. Le club de la capitale ne souhaite pas revivre un feuilleton interminable.
Malgré tout, l’entourage du joueur se montrerait ouvert à l’idée d’un nouveau défi en Premier League. Une position qui pourrait alimenter les spéculations dans les semaines à venir.
- Getty Images Sport
Arsenal prépare son plan
Pour tenter une offensive, Arsenal devra composer avec les règles financières strictes de la Premier League. Le club londonien envisage notamment de céder un joueur majeur afin de libérer de la masse salariale.
Une telle opération offrirait à Mikel Arteta davantage de flexibilité pour remodeler son attaque. L’objectif reste clair : injecter du sang neuf tout en conservant l’équilibre financier.
- Getty Images
D’autres pistes étudiées, l'entourage de Kvara écoute Arsenal
En parallèle, Arsenal explore d’autres options. Le club suit avec attention Julian Alvarez, actuellement à l’Atlético Madrid. Toutefois, les 100 millions d’euros demandés refroidissent sérieusement les dirigeants londoniens.
Malgré les déclarations récentes de Kvaratskhelia, qui évoque son bien-être chez les champions d’Europe, son entourage reste attentif aux opportunités. Une ouverture que le PSG n’apprécierait certainement pas. Entre Londres et Paris, le feuilleton pourrait rapidement prendre de l’ampleur.