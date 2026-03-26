Khvicha Kvaratskhelia : vers un bras de fer inattendu avec le PSG pour un départ à Arsenal ?

Du côté de Londres, la réflexion s’accélère. Mikel Arteta souhaite renforcer le flanc gauche de son attaque, où les situations de Gabriel Martinelli et Leandro Trossard restent incertaines. Dans cette optique, le profil de Kvaratskhelia apparaît comme une priorité.

L’ailier géorgien a marqué les esprits récemment. Son doublé à l'aller et son splendide but au retour face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions ont confirmé son statut sur la scène européenne. Arsenal voit en lui un joueur capable d’apporter créativité, percussion et imprévisibilité dans les moments décisifs.

Le technicien espagnol estime que ce type de profil pourrait aider son équipe à franchir un cap dans les grandes compétitions. Une ambition claire pour les Gunners, qui veulent s’installer durablement parmi les favoris européens.