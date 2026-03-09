Goal.com
En direct
Marcus Rashford Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Marcus Rashford a marqué quatre buts en quatre mois. Alors pourquoi Barcelone est-il si désireux de payer 26 millions de livres sterling pour le joueur prêté par Manchester United ?

Xavier Vilajoana a fait la une des journaux lors de sa tentative infructueuse de devenir le nouveau président du FC Barcelone en affirmant avoir déjà pris « contact » avec la superstar du Bayern Munich, Harry Kane, au sujet d'un transfert au Camp Nou. En réalité, cependant, le sujet le plus intéressant soulevé par l'ingénieur industriel pendant sa campagne électorale concernait un autre Anglais, Marcus Rashford.

Comme nous le savons tous, Barcelone a conclu un accord avec Manchester United pour recruter cet attaquant polyvalent à la fin de la saison pour seulement 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling/35 millions de dollars), mais Vilajoana s'est ouvertement demandé si cet argent ne serait pas mieux dépensé pour ramener Jan Virgili en Catalogne. Le joueur de 19 ans n'a quitté le club que l'été dernier pour rejoindre le Real Mallorca, mais les Blaugrana disposent d'une option de préemption sur l'international espagnol des moins de 21 ans, qui a accumulé six passes décisives en Liga cette saison.

Les statistiques de Rashford sont bien meilleures (23 participations à des buts toutes compétitions confondues) et, à l'heure actuelle, on pense que son prêt sera transformé en transfert définitif cet été, à condition, bien sûr, que Joan Laporta soit réélu président. Cependant, même cela ne signifierait pas nécessairement que Rashford serait toujours à Barcelone la saison prochaine...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MANCHESTER UNITED-RASHFORDAFP

    Coup franc

    Au cours de la dernière décennie, Barcelone a réalisé de nombreuses acquisitions surprenantes, ce qui explique pourquoi le club reste dans une situation financière précaire. Cependant, tirer pleinement parti du désir profond de Manchester United de se séparer de Rashford était un coup de maître.

    L'international anglais a peut-être connu une baisse de forme spectaculaire à Old Trafford, sous le feu des projecteurs pour son comportement jugé peu professionnel, mais il a suffisamment fait ses preuves lors de son prêt de six mois à Aston Villa la saison dernière pour montrer qu'il était déterminé à relancer sa carrière loin de l'attention médiatique qui accompagne le fait de jouer pour le club de sa ville natale.

    En effet, ce prêt positif à Birmingham a contribué à convaincre le directeur sportif du Barça, Deco, que Rashford était un risque qui valait la peine d'être pris, pratiquement sans contrepartie, puisque Manchester United était prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat.

    Selon certaines informations, les dirigeants d'INEOS regrettent aujourd'hui profondément les termes de cet accord, et on peut certainement comprendre pourquoi. Retirer Rashford de la masse salariale était la priorité n° 1, car cela permettait à United d'économiser environ 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) pour une seule saison. Cependant, le contrat de prêt aurait dû être « sec » ou l'option d'achat beaucoup plus élevée, car 30 millions d'euros semblent être une bonne affaire pour le Barça.

    • Publicité
  • DecoGetty Images

    Réduction salariale cruciale

    D'un point de vue purement sportif, Barcelone obtient ce qu'il voulait de Rashford.

    La ligne d'attaque s'est pratiquement constituée d'elle-même la saison dernière, avec Raphinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal formant l'un des trios offensifs les plus redoutables du football mondial. Cependant, Hansi Flick estimait qu'il lui manquait une alternative de haut niveau à Raphinha sur l'aile gauche, d'autant plus que l'entraîneur était intrigué par l'idée de faire passer le Brésilien au poste de numéro 10.

    Rashford correspondait parfaitement au profil recherché et présentait en outre l'avantage supplémentaire de pouvoir jouer en attaque si nécessaire. L'importance des conditions financières favorables de l'accord ne doit toutefois pas être minimisée, car Rashford était tellement désireux de rejoindre le Camp Nou qu'il était prêt à accepter une baisse de salaire, ce qui a rendu sa signature tout à fait évidente aux yeux de Deco.

    « Il a fait du très bon travail à Villa », a déclaré l'ancien milieu de terrain du Barça à SPORT. « En fait, Aston Villa l'aurait gardé si cela avait été possible. Je le sais parce que j'ai parlé à des gens là-bas.

    Mais il ne voulait venir qu'au Barça, et c'est une chose très positive. Le fait qu'il ait accepté une baisse de salaire pour y parvenir montre clairement à quel point il voulait venir, et nous en sommes très heureux. C'est un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe. »

  • « Spectaculaire »

    Rashford a certainement bien joué son rôle de remplaçant de Raphinha. Il n'a disputé que 13 matchs en Liga, mais a tout de même contribué à 12 buts, tout en se montrant particulièrement utile en Ligue des champions (cinq buts, quatre passes décisives). En effet, avant le match aller des huitièmes de finale mercredi à Newcastle, il convient de rappeler que la carrière de Rashford au Barça a véritablement décollé à St. James' Park il y a six mois, lorsqu'il a inscrit un doublé lors de la victoire 2-1 des Blaugrana à Tyneside.

    Ces deux buts étaient magnifiques : Rashford a ouvert le score d'une superbe tête avant de doubler l'avantage de son équipe d'une frappe puissante à distance qui a frappé la barre transversale avant de rentrer dans le but.

    « Marcus est spectaculaire », s'est enthousiasmé son coéquipier Ronald Araujo après le match. « Il fait la même chose à l'entraînement. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous, car il a beaucoup de qualités. »

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    « Mentalité parfaite »

    On pourrait facilement affirmer que Rashford n'a pas tout à fait atteint les mêmes sommets depuis sa dernière visite à St. James' Park, et il convient de noter qu'il n'a marqué que quatre buts au cours des quatre derniers mois. Cependant, le retour de Raphinha après la trêve internationale de novembre est un facteur atténuant à cet égard, car il reste le leader incontesté de cette équipe du Barça.

    Flick n'a pas manqué de souligner que la réaction de Rashford face à son temps de jeu réduit était exemplaire.

    « J'essaie de parler à tous les joueurs lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés », a récemment expliqué l'Allemand, « et la dernière fois que j'ai discuté avec Marcus, il m'a répondu : "Patron, vous n'avez pas à m'expliquer vos décisions. Le plus important, c'est l'équipe. Nous devons obtenir les trois points. Le reste n'a pas beaucoup d'importance."

    C'est la mentalité parfaite, et c'est pourquoi je suis si heureux de l'avoir dans mon équipe. Quand il est sur le banc, il montre que nous avons un effectif solide et complet. Je peux dire qu'il est un joueur absolument professionnel. Au début, il a dû s'adapter un peu, mais maintenant, il est au meilleur de son niveau. »

  • FBL-ENG-PRESSERAFP

    « Il doit se dépasser »

    Comme c'est presque toujours le cas avec Rashford, du moins depuis sa saison sensationnelle 2022-23 avec Manchester United et l'Angleterre, on a toujours le sentiment tenace qu'il pourrait faire mieux. En octobre dernier, Thomas Tuchel a évoqué le fait qu'il était plus qu'inquiétant que nous attendions toujours que Rashford réalise son plein potentiel à 28 ans.

    « Il peut être l'un des meilleurs au monde », a déclaré l'entraîneur des Three Lions aux journalistes. « La qualité que je vois à l'entraînement, la finition avec les deux jambes et avec la tête. Il est explosif, il est rapide, il est fort dans les airs, alors où sont les limites ? Il n'y a pas de limites.

    Mais les chiffres ne reflètent pas son potentiel. Il doit se dépasser. Cela signifie marquer plus de buts et faire plus de passes décisives. Et c'est ce que je lui ai dit. »

    Mais aussi par Flick, qui a également utilisé ce mot redouté, « potentiel », pour parler de Rashford.

    « Je suis ravi de lui », a déclaré l'ancien entraîneur du Bayern Munich. « Mais avec sa vitesse et sa technique, il peut nous apporter beaucoup plus. Je veux que tout le monde donne le meilleur de lui-même, et cela passe par la mentalité, l'attitude à l'entraînement... C'est ce que nous voulons voir. Toujours chercher à s'améliorer. »

    Flick n'a cependant jamais rien dit qui suggère qu'il ne souhaite pas continuer à travailler avec Rashford la saison prochaine. Au contraire, il a clairement indiqué qu'il aimerait le voir rejoindre le club de manière permanente, tout en respectant les contraintes budgétaires du Barça.

    Le fait est que, quoi qu'il en soit, garder Rashford serait une décision judicieuse de la part du Barça.

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    « Il a tout. »

    Les performances de Rashford ces deux dernières semaines auraient certes pu être meilleures, mais sa valeur marchande a déjà augmenté depuis son arrivée en Catalogne. Le Barça serait donc bien avisé de lever son option pour signer l'attaquant pour seulement 30 millions d'euros, car il serait alors presque certain de pouvoir le revendre avec un bénéfice à un club de Premier League avant la fin du mercato estival.

    Mais Rashford ne souhaite évidemment pas cela. Il a répété à maintes reprises qu'il ne souhaitait rien de plus que de prolonger son séjour au Camp Nou. Il a toujours parlé en termes élogieux de son entraîneur, de ses coéquipiers, du club et de la ville, tout en s'efforçant d'apprendre la langue. Il a également gagné le respect de nombreuses personnes au Barça grâce à ses performances sur le terrain et à son comportement en dehors. 

    « Il a tout », a déclaré Lewandowski à Sky Sports la semaine dernière. « Il est rapide, technique, il a un bon tir, il est bon du pied gauche comme du pied droit, il est doué. Marcus est le genre de joueur qui, si vous lui donnez confiance et qu'il voit que vous croyez en lui, vous rendra 200 % de ce que vous lui donnez. »

    Il pourrait certainement aider Barcelone à doubler ses gains cet été, mais ce ne sont pas ces chiffres qui l'intéressent. Comme l'a souligné Tuchel, ce dont Rashford a besoin, c'est encore plus de buts et de passes décisives. En effet, nous savons déjà que son transfert serait financièrement intéressant pour le Blaugrana, mais la seule façon pour lui de rester au Camp Nou est que cela ait également un sens sur le plan sportif.

Ligue des Champions
Newcastle crest
Newcastle
NEW
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
0