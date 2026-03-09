Marcus Rashford a marqué quatre buts en quatre mois. Alors pourquoi Barcelone est-il si désireux de payer 26 millions de livres sterling pour le joueur prêté par Manchester United ?

Comme nous le savons tous, Barcelone a conclu un accord avec Manchester United pour recruter cet attaquant polyvalent à la fin de la saison pour seulement 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling/35 millions de dollars), mais Vilajoana s'est ouvertement demandé si cet argent ne serait pas mieux dépensé pour ramener Jan Virgili en Catalogne. Le joueur de 19 ans n'a quitté le club que l'été dernier pour rejoindre le Real Mallorca, mais les Blaugrana disposent d'une option de préemption sur l'international espagnol des moins de 21 ans, qui a accumulé six passes décisives en Liga cette saison.
Les statistiques de Rashford sont bien meilleures (23 participations à des buts toutes compétitions confondues) et, à l'heure actuelle, on pense que son prêt sera transformé en transfert définitif cet été, à condition, bien sûr, que Joan Laporta soit réélu président. Cependant, même cela ne signifierait pas nécessairement que Rashford serait toujours à Barcelone la saison prochaine...