Marcus Rashford a marqué quatre buts en quatre mois. Alors pourquoi Barcelone est-il si désireux de payer 26 millions de livres sterling pour le joueur prêté par Manchester United ?

Au cours de la dernière décennie, Barcelone a réalisé de nombreuses acquisitions surprenantes, ce qui explique pourquoi le club reste dans une situation financière précaire. Cependant, tirer pleinement parti du désir profond de Manchester United de se séparer de Rashford était un coup de maître.

L'international anglais a peut-être connu une baisse de forme spectaculaire à Old Trafford, sous le feu des projecteurs pour son comportement jugé peu professionnel, mais il a suffisamment fait ses preuves lors de son prêt de six mois à Aston Villa la saison dernière pour montrer qu'il était déterminé à relancer sa carrière loin de l'attention médiatique qui accompagne le fait de jouer pour le club de sa ville natale.

En effet, ce prêt positif à Birmingham a contribué à convaincre le directeur sportif du Barça, Deco, que Rashford était un risque qui valait la peine d'être pris, pratiquement sans contrepartie, puisque Manchester United était prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat.

Selon certaines informations, les dirigeants d'INEOS regrettent aujourd'hui profondément les termes de cet accord, et on peut certainement comprendre pourquoi. Retirer Rashford de la masse salariale était la priorité n° 1, car cela permettait à United d'économiser environ 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) pour une seule saison. Cependant, le contrat de prêt aurait dû être « sec » ou l'option d'achat beaucoup plus élevée, car 30 millions d'euros semblent être une bonne affaire pour le Barça.