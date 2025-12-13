Manchester United plombe dans la dette, les chiffres inquiétants !

Selon plusieurs médias britanniques, dont The Times, l’endettement global de Manchester United atteint désormais 1,29 milliard de livres sterling, soit environ 1,47 milliard d’euros. Un record absolu pour le club, pourtant coutumier des exercices déficitaires depuis plusieurs années.

Ce chiffre colossal intervient alors que le directeur général Omar Berrada évoquait récemment des « résultats financiers solides », mettant en avant les mesures engagées depuis l’arrivée de Jim Ratcliffe au capital en décembre 2023. Une communication qui contraste fortement avec la réalité des comptes dévoilés.