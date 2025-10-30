Casemiro Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

L'inoxydable Casemiro, de "fini" à indispensable à Manchester United

Jamie Carragher avait enterré Casemiro en mai 2024 après la déroute 4-0 à Crystal Palace, affirmant que le Brésilien devait « raccrocher à ce niveau ». Dix-huit mois plus tard, le milieu de 33 ans connaît une renaissance spectaculaire sous Ruben Amorim. Titulaire indiscutable en club et capitaine du Brésil, Casemiro a été décisif lors des trois victoires consécutives de United, notamment à Anfield où Carragher commentait le match. Les Red Devils n'ont encaissé aucun but avec lui sur le terrain depuis août, et perdent systématiquement quand il sort ou est absent. Récit d'un comeback magistral qui cloue le bec aux sceptiques.

Casemiro et Ruben Amorim ont quelques points communs. Le coach et le milieu de Manchester United partagent une langue commune, ils ont tous deux joué dans le championnat portugais, pour Porto et Benfica respectivement, et ils ont tous deux été complètement enterrés par Jamie Carragher en direct sur Sky Sports. Mais la prochaine fois qu'ils verront l'ancien défenseur de Liverpool, ils pourront le regarder dans les yeux et lui dire qu'il avait complètement tort.

Carragher a produit l'une de ses analyses les plus mémorables en 12 ans chez Sky lorsqu'il s'est déchaîné contre Casemiro après qu'United a été écrasé 4-0 par Crystal Palace en mai 2024. L'international brésilien avait été aligné en défense centrale à Selhurst Park en raison d'une cascade de blessures à United et avait vécu une soirée cauchemardesque, notamment mis en pièces par Michael Olise sur le premier but puis en perdant le ballon dans la construction du but qui a parachevé la déroute.

Carragher, qui avait déjà déclaré plus tôt dans la saison que Casemiro n'avait plus les jambes, a saisi l'occasion et a soumis l'ancienne star du Real Madrid à un démontage humiliant dans « Monday Night Football » : « Je me souviens toujours de quelque chose quand j'ai pris ma retraite, un dicton dont je me souviendrai toujours : 'Quitte le football avant que le football ne te quitte'. Le football l'a quitté à ce niveau. Il doit mettre un terme à ce niveau de football et partir. Un homme de ce niveau ne devrait pas traverser ce qu'il traverse maintenant, il doit raccrocher. »

Le mois dernier, Carragher a pris pour cible Amorim après la défaite 3-1 à Brentford. Il avait déjà critiqué l'entraîneur à plusieurs reprises, affirmant notamment qu'il n'était toujours en poste que parce qu'il était beau, et il n'a montré aucune pitié dans « Monday Night Football » après qu'United a perdu pour la troisième fois en six matches de championnat : « C'a été un désastre pour Amorim et United. Cela doit se terminer aussi rapidement que possible. »

Depuis lors, United a remporté trois matches de championnat consécutifs, tandis que Liverpool a perdu quatre fois d'affilée, les laissant en dessous des Red Devils au classement. Et Casemiro a été au cœur de cette résurrection d'United.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CHELSEAAFP

    Désormais intouchable

    Près de 18 mois après que Carragher a exhorté Casemiro à déchirer son contrat avec United et à partir en MLS ou en Saudi Pro League, le Brésilien est loin d'être au crépuscule de sa carrière comme prédit. Au contraire, il est un titulaire indiscutable pour son club et son pays, ce dernier qu'il a capitané lors de leurs récents matches amicaux contre le Japon et la Corée du Sud.

    Et il est bien plus qu'un simple nom sur la feuille de match à United. Casemiro a marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 4-2 contre Brighton samedi, tandis que la semaine précédente il était l'un des meilleurs acteurs lors de la première victoire d'United à Anfield en dix saisons. Il a également marqué ce qui s'est avéré être le but vainqueur contre Chelsea en septembre, bien qu'il ait ensuite été expulsé avant la mi-temps.

    Casemiro ne joue peut-être plus toutes les minutes puisqu'Amorim est très conscient que le milieu a 33 ans et énormément de kilomètres au compteur au plus haut niveau. Mais quand il n'est pas sur le terrain, United le remarque vraiment. Ils ont perdu quatre de leurs dix matches cette saison toutes compétitions confondues, mais Casemiro n'en a démarré qu'un seul, la défaite contre Arsenal lors de la première journée du championnat. Il était remplaçant non utilisé contre Grimsby Town, ce qui signifie qu'il n'a joué aucun rôle dans l'un des résultats les plus embarrassants de l'histoire du club, tandis qu'il était suspendu pour la défaite à Brentford et n'est entré que pour les dix dernières minutes contre Manchester City.

    • Publicité
  • Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le roc défensif

    Mais Casemiro est encore plus important que les résultats ne le suggèrent. United n'a encaissé aucun but avec lui sur le terrain depuis que Jaidon Anthony a marqué pour Burnley en août. Dans les cinq minutes suivant le remplacement de Casemiro par Amorim contre Fulham la semaine précédente, les Cottagers ont égalisé. Lorsqu'il a été expulsé contre Chelsea, l'équipe d'Enzo Maresca est revenue dans le match et a failli égaliser. Quand il a été remplacé contre Liverpool après avoir été averti à la 58e minute, United a perdu son élan puis son avance avant le but vainqueur tardif d'Harry Maguire. Il a également été remplacé à la 70e minute contre Brighton, et dans les quatre minutes les Seagulls ont marqué le premier de leurs deux buts, menaçant d'un retour jusqu'au but tardif de Bryan Mbeumo.

    Gagner à Liverpool, avec Carragher aux commentaires, a dû être particulièrement satisfaisant pour Casemiro. Mais pour être juste envers Carragher, il était loin d'être le seul critique du Brésilien lors d'une saison 2023-2024 très difficile. Casemiro a souffert de deux blessures lors de sa deuxième saison avec United après une brillante première campagne, et quelques semaines après le désastre à Selhurst Park, il a été écarté du onze de départ pour la finale de la FA Cup contre Manchester City.

    Dans une confusion générale, il a d'abord été nommé sur le banc à Wembley, pour ensuite être complètement retiré du groupe, et on pouvait le voir habillé en costume pendant que ses coéquipiers dansaient sur le terrain après avoir réalisé la victoire surprise contre leurs rivaux locaux. Cela ressemblait à son dernier acte en tant que joueur d'United et il a été effectivement mis sur le marché cet été-là alors que le club lui collait une étiquette de 35 millions d'euros.

  • Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le retour du printemps

    Bien que des transferts vers l'Arabie saoudite et la Turquie aient été explorés, il n'y a eu aucun preneur. S'il y avait un certain optimisme concernant la forme améliorée de Casemiro cet été-là, tout est parti en fumée quelques semaines après le début de la campagne lorsqu'il a commis deux erreurs lors de la terrible défaite 3-0 à domicile contre Liverpool et a été remplacé à la mi-temps par l'inexpérimenté Toby Collyer. Casemiro n'a pas démarré un autre match de championnat sous Ten Hag pendant six semaines.

    Le coach intérimaire Ruud van Nistelrooy a utilisé le vétéran massivement lors de ses quatre matches à la tête de l'équipe après le limogeage de Ten Hag, et Amorim a fait démarrer Casemiro lors des deux premiers matches de championnat de son mandat. Mais le nouveau coach n'a apparemment pas aimé ce qu'il a vu puisque Casemiro a ensuite été remplaçant non utilisé lors de 12 des 15 matches suivants.

    Les trois matches qu'il a joués pendant cette période comprenaient une entrée d'une seule minute contre Leicester City en FA Cup et une prestation d'équipe abyssmale lors de la défaite 2-0 contre Newcastle, lorsque lui et Christian Eriksen ont été submergés au milieu. Casemiro n'est revenu dans l'équipe contre Tottenham qu'après qu'une cascade de blessures a frappé Kobbie Mainoo et Collyer. Interrogé en janvier sur la raison pour laquelle Casemiro figurait à peine dans ses plans à l'époque, Amorim a donné une évaluation peu flatteuse du Brésilien.

    « Nous comprenons que Casemiro a d'autres choses de nos jours », a-t-il déclaré à TNT Sports Mexico. « L'intelligence qu'il a, comprendre le jeu, comprendre où le ballon va tomber, mais nous sommes dans un championnat où je peux voir, même dans les compétitions européennes, la différence d'intensité est grande. Et donc, je sens que cette équipe a aussi besoin de joueurs avec une très haute intensité. J'avais besoin de certains joueurs à certaines positions avec un rythme légèrement différent. »

    Casemiro est revenu en force au printemps, démarrant huit des derniers matches de championnat d'United et les sept matches à élimination directe de leur Ligue Europa, au cours desquels il a contribué à trois des buts lors de l'incroyable remontée en prolongation contre Lyon et a marqué lors de la demi-finale aller contre l'Athletic Club. Ces prestations lui ont valu un rappel dans l'équipe du Brésil sous Carlo Ancelotti, son ancien patron au Real, et ce fut un été calme sur le front des transferts puisqu'il était clair que Casemiro était toujours un membre précieux de l'effectif d'United alors qu'il entamait la dernière année de son contrat.

    Amorim a par la suite changé de ton, et en avril il a loué le milieu pour avoir joué son retour dans l'équipe : « Il ne jouait pas parce que je comprenais à ce moment-là qu'il n'était pas la meilleure option pour la façon dont nous voulons jouer. Mais il a continué à travailler. Je regarde mes joueurs de la même manière. S'ils améliorent ce que nous demandons, ils ont l'opportunité. S'ils jouent bien, ils continuent à jouer. C'était la situation de Casemiro. Le crédit revient entièrement au joueur. »

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un exemple pour tous

    Malgré les progrès de Casemiro, United voulait recruter un milieu supplémentaire durant l'été. Carlos Baleba était leur priorité absolue, mais Brighton n'était pas intéressé à le vendre, et United devrait en être reconnaissant car, jusqu'à présent, Casemiro a surpassé l'international camerounais de 21 ans, qui a été remplacé avant l'heure samedi. Et donc, alors que Baleba a été soumis à des huées de pantomime en quittant le terrain pour ne pas avoir rejoint United, Casemiro a reçu une ovation tonitruante des supporters locaux lorsqu'il a été remplacé, son nom résonnant dans Old Trafford.

    Amorim s'est joint au chœur d'éloges pour le joueur de 33 ans : « Il est si important pour nous. Samedi, il a beaucoup couru, il a dû presser très haut puis revenir et il le fait. Donc je suis vraiment satisfait de lui et les autres gars doivent regarder Casemiro. »

    Mais comme c'est Amorim, qui aime nuancer tout éloge avec une dose égale de critique, il y a eu un rappel de ce qu'était la vie pour son milieu titanesque à son arrivée. « Au début, il était derrière tous les milieux, même Toby », a déclaré l'entraîneur, rappelant à Casemiro qu'il était derrière dans la hiérarchie un joueur maintenant prêté en Championship à West Brom, pour qui il n'a démarré que deux matches de championnat. « Il s'est battu et il a travaillé et maintenant il est de retour en équipe nationale. Il apporte beaucoup d'expérience, il est un exemple pour tout le monde. Nous comprenons que le football peut changer très vite. Il suffit de travailler. Tu vas jouer si tu fais les bonnes choses. »

    Casemiro a toujours été professionnel tout au long de sa carrière. Avant le match contre Brighton, il s'est présenté pour un entraînement individuel, avec Matheus Cunha, un jour plus tôt. Cunha et Mbeumo ont fait les gros titres pour leur rôle dans la victoire, mais Casemiro a retrouvé le respect qu'il avait gagné lors de sa première saison. À l'époque, il avait relancé la dynamique d'United lorsqu'il a rejoint Madrid quelques jours seulement après que l'équipe avait été battue 4-0 par Brentford. Il avait dit à son agent qu'il allait « réparer » le désordre à United et en quelques semaines il avait aidé à renverser la vapeur pour Ten Hag, propulsant United à finir troisième en championnat, remporter un premier trophée en six ans et atteindre la finale de la FA Cup.

    L'homme qui a remporté cinq Ligues des champions et trois titres de Liga avec Madrid a ensuite désigné cette campagne 2022-2023 comme la meilleure de sa carrière sur le plan individuel. Il a célébré la victoire en Coupe de la Ligue contre Newcastle avec autant d'enthousiasme, sinon plus, que ces nombreux succès avec Los Blancos. Le respect dont il avait joui cette saison-là et durant ses nombreuses années avec Madrid s'est flétri un an plus tard, un rappel, comme Amorim l'a mentionné, de la rapidité avec laquelle les récits peuvent changer dans le football.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    Le football ne l'a jamais quitté

    Casemiro, cependant, n'a jamais cessé de croire en lui-même et il vaut la peine de revisiter une interview qu'il a donnée à Sky Sports quelques semaines après l'attaque de Carragher : « J'ai été considéré comme l'un des meilleurs recrutements de la Premier League la saison dernière, et maintenant je ne vaux plus rien ? Les critiques sont irrespectueuses. Donc, quand ça manque de respect, alors c'est inquiétant, et je n'ai pas à respecter ça non plus. »

    Casemiro n'a jamais perdu le respect d'Amorim, contrairement à Alejandro Garnacho et Marcus Rashford lorsqu'ils ont été évincés du onze de départ. En mai, il a étonnamment qualifié la saison dernière, au cours de laquelle United a fini quinzième et durant laquelle il a passé des mois hors du coup, comme l'une des meilleures de sa carrière, déclarant à ESPN : « Vous pouvez être sûr que, bien sûr, vous voulez gagner des titres, mais l'une des saisons les plus réussies de ma carrière, sans aucun doute, a été celle-ci. Pour avoir renversé les choses, avec du travail acharné et du dévouement. »

    Casemiro continue de renverser les choses avec du travail acharné et du dévouement. Le football ne l'a jamais quitté, il est juste parti en pause. Et il a encore beaucoup à donner.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN