Casemiro et Ruben Amorim ont quelques points communs. Le coach et le milieu de Manchester United partagent une langue commune, ils ont tous deux joué dans le championnat portugais, pour Porto et Benfica respectivement, et ils ont tous deux été complètement enterrés par Jamie Carragher en direct sur Sky Sports. Mais la prochaine fois qu'ils verront l'ancien défenseur de Liverpool, ils pourront le regarder dans les yeux et lui dire qu'il avait complètement tort.

Carragher a produit l'une de ses analyses les plus mémorables en 12 ans chez Sky lorsqu'il s'est déchaîné contre Casemiro après qu'United a été écrasé 4-0 par Crystal Palace en mai 2024. L'international brésilien avait été aligné en défense centrale à Selhurst Park en raison d'une cascade de blessures à United et avait vécu une soirée cauchemardesque, notamment mis en pièces par Michael Olise sur le premier but puis en perdant le ballon dans la construction du but qui a parachevé la déroute.

Carragher, qui avait déjà déclaré plus tôt dans la saison que Casemiro n'avait plus les jambes, a saisi l'occasion et a soumis l'ancienne star du Real Madrid à un démontage humiliant dans « Monday Night Football » : « Je me souviens toujours de quelque chose quand j'ai pris ma retraite, un dicton dont je me souviendrai toujours : 'Quitte le football avant que le football ne te quitte'. Le football l'a quitté à ce niveau. Il doit mettre un terme à ce niveau de football et partir. Un homme de ce niveau ne devrait pas traverser ce qu'il traverse maintenant, il doit raccrocher. »

Le mois dernier, Carragher a pris pour cible Amorim après la défaite 3-1 à Brentford. Il avait déjà critiqué l'entraîneur à plusieurs reprises, affirmant notamment qu'il n'était toujours en poste que parce qu'il était beau, et il n'a montré aucune pitié dans « Monday Night Football » après qu'United a perdu pour la troisième fois en six matches de championnat : « C'a été un désastre pour Amorim et United. Cela doit se terminer aussi rapidement que possible. »

Depuis lors, United a remporté trois matches de championnat consécutifs, tandis que Liverpool a perdu quatre fois d'affilée, les laissant en dessous des Red Devils au classement. Et Casemiro a été au cœur de cette résurrection d'United.