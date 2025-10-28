Man Utd title contenders GFXGetty/GOAL
James Westwood

Manchester United peut-il jouer le titre ? Six raisons de croire au miracle Amorim

Manchester United réalise un début de saison 2025-2026 imprévisible qui vire au conte de fées inattendu. Quatorzième fin septembre après une correction à Brentford, les Red Devils ont enchaîné trois victoires consécutives, dont un succès historique à Anfield, et pointent désormais aux portes de l'Europe, à six points d'Arsenal. Ruben Amorim semble avoir trouvé la formule magique avec le duo Mbeumo-Amad, la renaissance de Matthijs de Ligt et l'émergence du gardien Senne Lammens. La révolution culturelle est en marche à Old Trafford, et le titre de champion, absent depuis 2013, n'est peut-être plus une chimère. Analyse d'une résurrection spectaculaire.

« L'objectif doit être de remporter la Premier League. Je sais que les gens vont s'en amuser après la saison qu'on a vécue, mais ça doit être ça », avait déclaré Luke Shaw à Sky Sports lors de la tournée de pré-saison de Manchester United en Amérique. « Nous devons tous avoir les mêmes croyances et ambitions, ce sentiment de famille ensemble, et nous viserons la même chose. » Cette déclaration n'était pas seulement discutable, elle était carrément délirante après la pire campagne de toute l'histoire du club.

Les propos de Shaw ont d'abord très mal vieilli, puisque United n'a remporté que deux de ses six premiers matches de Premier League de la campagne 2025-2026. Une lamentable défaite 3-1 à Brentford a laissé l'équipe de Ruben Amorim croupir à la quatorzième place fin septembre, et la grande majorité des supporters réclamaient le licenciement du manager portugais.

Mais tout a changé au cours du dernier mois. Les Red Devils se sont enfin réveillés en battant Sunderland, deuxième du championnat, 2-0 à Old Trafford, avant de mettre fin à neuf années sans victoire à Anfield et à la quête d'Amorim pour ses deux premières victoires consécutives en championnat depuis son arrivée tumultueuse. United a fait trois sur trois samedi en battant Brighton 4-2 pour grimper dans les places européennes, à six points des premiers, Arsenal. Les Seagulls ont menacé de réaliser un retour sensationnel en fin de match, mais Bryan Mbeumo a scellé la victoire, et ce n'était pas moins que ce que l'équipe locale méritait.

« Je pense qu'ils ont plus confiance », a déclaré Amorim aux journalistes lorsqu'on lui a demandé ce qui avait motivé l'amélioration récente de ses joueurs. « Je pense que le meilleur match que nous avons fait cette saison était contre Arsenal, le premier. Mais ensuite, quand vous êtes un peu plus confiant, quand vous avez un esprit différent, parfois vous avez un peu de chance dans certains moments du match qui vous aident à gagner. »

Après tant de mois de misère, United voit la chance tourner en sa faveur, et tout à coup, la déclaration audacieuse de Shaw ressemble davantage à une prophétie. Peu d'observateurs extérieurs envisageront la possibilité que le trophée de Premier League retourne à Old Trafford après 13 ans d'absence en mai prochain, mais maintenant, cela doit absolument être l'objectif d'Amorim et de son équipe en constante amélioration. C'est plus qu'une simple mini-résurrection : United joue son meilleur football de toute l'ère post-Sir Alex Ferguson. Et il existe de nombreuses raisons de croire qu'Amorim peut décrocher le titre deux ans avant le calendrier fixé par les copropriétaires INEOS.

  • Amad Diallo Bryan Mbeumo Manchester United 2025-25Getty Images

    Le duo Mbeumo-Amad fait des étincelles

    Il y avait une inquiétude généralisée pour l'avenir d'Amad Diallo après le recrutement estival de Bryan Mbeumo pour 83 millions d'euros en provenance de Brentford. Amad était le deuxième meilleur joueur de l'équipe la saison dernière, derrière seulement Bruno Fernandes, et a livré une série de moments mémorables sur le flanc droit, notamment son but vainqueur tardif à Manchester City et son triplé contre Southampton.

    Mbeumo, quant à lui, arrivait après une saison à 20 buts dans le même rôle à Brentford, et il était difficile de voir comment Amorim pouvait intégrer le Camerounais et Amad dans le même onze de départ. Quelques problèmes d'adaptation précoces ne sont donc pas venus comme une surprise, mais ils ont progressivement construit un partenariat redoutable qui a été le moteur du rebond de forme d'United.

    Amad a embrassé un nouveau rôle de piston avec Mbeumo devant lui dans l'un des postes de numéro 10 du 3-4-3 d'Amorim. Le duo électrisant s'articule parfaitement, particulièrement contre Liverpool, lorsqu'Amad a servi son nouveau coéquipier pour ouvrir le score en moins de deux minutes avec une passe superbe de l'extérieur du pied. « Au début, parce qu'il était un nouveau joueur, nous essayions de nous comprendre », a déclaré Amad aux médias officiels d'United après la victoire 2-1. « Mais maintenant nous trouvons une solution, quand il va au poste de piston droit, je passe numéro 10. Quand il joue comme numéro 10, je reste piston droit. Je pense que maintenant nous avons une très bonne relation, même en dehors du terrain. C'est aussi très important. »

    Cette entente naturelle transparaît dans leur langage corporel. Si l'un d'eux ne trouve pas la faille dans le dernier tiers, l'autre le fera. Les statistiques d'Amad ont diminué parce qu'il doit maintenant fournir plus de travail défensif, mais c'est un petit prix à payer pour faciliter l'intégration rapide de Mbeumo. L'ancien attaquant de Brentford émerge rapidement comme la meilleure recrue de l'été en Premier League, avec six contributions offensives lors de ses dix premiers matches, dont un doublé brillant contre Brighton. Mbeumo et Amad devraient partir à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule du 21 décembre au 18 janvier, mais si United peut rester au contact d'Arsenal en leur absence, il y a toutes les chances qu'ils puissent s'associer pour soutenir une course au titre durant la seconde partie de saison.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    Cunha monte en puissance

    Matheus Cunha ne s'est pas adapté à Old Trafford aussi rapidement que Mbeumo. Recruté pour 73 millions d'euros en juin, l'attaquant brésilien était présenté comme la réponse aux problèmes de finition chroniques d'United, ayant inscrit 15 buts en Premier League pour des Wolves menacés de relégation en 2024-2025. Pourtant, il est resté muet lors de chacune de ses huit premières apparitions sous Amorim. Une malheureuse blessure aux ischio-jambiers a également joué un rôle dans le départ lent de Cunha, qui a manqué le derby et a dû se contenter d'une apparition de 25 minutes contre Chelsea le mois dernier.

    Cela ne veut pas dire qu'il a mal joué. En fait, le niveau de Cunha a été constamment élevé. C'est un coureur agressif et un dribbleur habile qui prend rarement la mauvaise décision avec le ballon, ce qui a aidé United à devenir bien plus efficace. Les attaquants sont toujours jugés sur les buts, c'est pourquoi sa frappe de classe à la 24e minute contre Brighton a été un tel soulagement. Cela a débordé de Cunha alors qu'il célébrait sauvagement devant le Stretford End après avoir enroulé le ballon au-delà de Bart Verbruggen vers le poteau opposé.

    « Il apporte quelque chose qu'il est difficile pour nous de pointer du doigt, ce n'est pas seulement la capacité et le talent », a déclaré Amorim à MUTV en évaluant la dernière prestation de Cunha. « Il a quelque chose qui fait qu'il est vraiment à l'aise pour jouer dans ce genre d'environnement. Il peut faire avancer notre équipe. Il doit améliorer beaucoup de choses, surtout défensivement, mais il a quelque chose de spécial et c'est un joueur vraiment important pour nous. Il peut jouer à différents postes, donc j'attends la même chose au prochain match parce que, dans notre club, c'est vraiment important de le montrer chaque semaine. »

    La régularité viendra pour Cunha alors qu'il et United évoluent ensemble. Tout comme Mbeumo, l'ancien joueur de Wolves et de l'Atlético Madrid est un faiseur de différences éprouvé en Premier League, et les Red Devils peuvent compter sur lui pour produire des moments de magie dans les matches serrés.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-SUNDERLANDAFP

    De Ligt enfin au niveau

    La première saison de Matthijs de Ligt à Old Trafford a été décevante, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Néerlandais a impressionné par intermittence, mais son manque de mobilité a souvent été exploité par les équipes adverses, tout comme cela avait été le cas lors de ses passages mitigés à la Juventus et au Bayern Munich. C'était donc une année décisive pour le produit de l'académie de l'Ajax, autrefois salué comme l'un des défenseurs les plus talentueux de sa génération. Si De Ligt déçoit à nouveau, il pourrait ne pas avoir une autre chance à United, ni dans aucun autre grand club européen.

    Jusqu'à présent, le joueur de 26 ans a joué comme un homme pleinement conscient de ce qui est en jeu. Amorim a généralement préféré De Ligt à Harry Maguire au centre de sa défense à trois, récompensant l'international néerlandais pour sa domination dans les duels au sol et aériens, ainsi que pour sa conscience tactique et ses qualités de leader. La relance de De Ligt lorsque United construit depuis l'arrière nécessite encore du travail, mais il commence à tenir les promesses de ses jeunes années.

    Interrogé sur les raisons de sa forme impressionnante lors d'une interview avec MUTV la semaine dernière, le défenseur imposant a déclaré : « La première chose vraiment importante, c'est que j'ai eu une vraie pré-saison. Pour moi et mon corps, la pré-saison est toujours vraiment importante et je pense que c'était l'une des premières pré-saisons en cinq ou six ans où je n'ai pas eu de transfert, de blessure ou d'Euro. La dernière fois, c'était probablement ma dernière saison à l'Ajax et c'était en fait l'une des meilleures saisons de ma carrière ! Je sens que, mentalement et physiquement, je suis dans un très bon état. Évidemment, mes coéquipiers et le manager aident beaucoup parce qu'ils me donnent cette confiance. Je pense aussi que je suis habitué au rythme de la Premier League. Je sens que j'arrive à mon âge de prime maintenant. »

    On ne gagne pas le titre sans une défense solide, et De Ligt joue un rôle vital dans la construction de cette base.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le problème de gardien enfin réglé

    United n'a pas eu de gardien de classe mondiale depuis Edwin van der Sar. Oui, David de Gea a été un grand serviteur du club et a remporté la Premier League, la FA Cup, la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue, mais il n'a jamais vraiment inspiré confiance à la défense devant lui, et des erreurs basiques se sont glissées dans son jeu lors de ses dernières années à Old Trafford.

    Il y a eu des appels réguliers pour qu'United re-signe De Gea au cours des deux dernières années, mais ils n'ont été motivés que par l'incompétence stupéfiante de son successeur, Andre Onana. Erik ten Hag a pris beaucoup de mauvaises décisions de recrutement pendant son mandat, mais pousser pour une réunion avec l'ancien gardien de l'Ajax à Manchester les a toutes surpassées. United ne serait pas tombé à de telles profondeurs horrifiantes sans Onana, dont la liste interminable d'erreurs a coûté à l'équipe des résultats positifs semaine après semaine. Amorim en avait clairement marre de le voir à la fin de la saison dernière, et a commencé celle-ci avec le portier turc Altay Bayindir entre les poteaux à la place, avant d'expédier Onana à Trabzonspor en prêt.

    Les difficultés précoces d'United dans la campagne actuelle peuvent également être largement attribuées au poste de gardien incertain, Bayindir étant lui aussi bien en deçà du standard requis. Ce n'est pas une coïncidence si les résultats se sont améliorés depuis l'introduction du Belge Senne Lammens, la recrue du dernier jour du mercato pour 21 millions d'euros en provenance du Royal Antwerp. Le joueur de 23 ans est depuis longtemps présenté comme l'héritier de Thibaut Courtois dans son pays natal, et les fidèles d'United adhèrent à ce potentiel après ses trois premiers matches.

    Lammens a livré une prestation quasi parfaite en gardant sa cage inviolée lors de ses débuts contre Sunderland, et a réalisé des arrêts vitaux pour contenir Alexander Isak et Yankuba Minteh lors des victoires contre Liverpool et Brighton, respectivement. Il a également commandé sa surface avec une véritable autorité, et ses longues passes ont alimenté une approche plus directe sous Amorim qui paie déjà des dividendes. Il est évidemment trop tôt pour placer Lammens dans la catégorie classe mondiale, mais United dispose désormais d'un numéro 1 adapté qui apporte un sentiment de calme avec tout ce qu'il fait. L'importance de cela ne peut être surestimée.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une révolution culturelle

    Amorim a traversé l'enfer depuis sa nomination en remplacement de Ten Hag en novembre dernier. Il a affiché une figure exaspérée sur la touche et devant les médias, semblant même sur le point de démissionner après cette choquante défaite en Coupe de la Ligue contre Grimsby Town en août. Pourtant, l'ancien patron du Sporting CP a fait preuve d'un courage énorme en s'en tenant à ses principes et en faisant fi des critiques.

    Par un mélange de travail méticuleux à l'entraînement et de pur charisme, Amorim a progressivement réussi à faire comprendre sa philosophie aux joueurs et à les amener à se donner à fond pour lui. Il a également démoli le mythe selon lequel il ne peut pas s'adapter en modifiant subtilement la façon dont United joue sans le ballon, afin qu'ils ne soient pas aussi vulnérables au milieu du terrain. Les Red Devils défendent désormais dans une forme 5-4-1 avec les deux numéros 10 qui reculent pour soutenir Fernandes et Casemiro, tandis que Shaw avance également au milieu pour rejoindre le pressing. Il est beaucoup plus difficile de percer United maintenant, et ils sont électriques en transition.

    Amorim gère également l'effectif de manière experte, avec un accent accru sur la rotation et la récupération qui a considérablement réduit la liste des blessés du club. À l'époque de Ten Hag, c'était hors de contrôle, mais il y a eu un changement culturel massif depuis son limogeage. Les flops perturbateurs aux ego surdimensionnés ont tous été expulsés durant l'été, Onana suivant Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Alejandro Garnacho vers la sortie, tandis que des joueurs comme Casemiro, De Ligt, Amad et Mason Mount ont tous porté leur jeu à de nouveaux sommets sous la direction d'Amorim. Tout le monde tire maintenant dans la même direction.

    United n'est pas encore l'article fini, mais Amorim a insufflé une résilience dans le vestiaire qui garantit que les joueurs ne baissent plus la tête. « Je pense que nous progressons dans les mauvais moments, nous pouvons répondre d'une manière différente, et nous sentons que nous pouvons résoudre n'importe quoi », a-t-il ajouté après le match contre Brighton.

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le niveau général a baissé

    United n'a pas la même profondeur d'effectif qu'Arsenal, City ou Liverpool, mais sans engagement européen, Amorim n'a pas besoin d'étirer son groupe à la limite. Cela pourrait donner aux Red Devils un avantage significatif dans la dernière ligne droite. Ils pourraient également bénéficier de la baisse indéniable de qualité au sommet du classement.

    City n'est plus que l'ombre de l'équipe conquérante qui a remporté quatre titres consécutifs sous Pep Guardiola, et est devenu bien trop dépendant des exploits de buteur incroyables d'Erling Haaland. Comme on l'a vu dimanche lors de leur défaite contre Villa, si Haaland est muselé, City n'a plus les outils pour faire face.

    Les champions en titre Liverpool, quant à eux, ont été plongés dans la crise seulement deux mois après avoir complété leur dépense estivale de 520 millions d'euros avec l'acquisition record d'Alexander Isak. Arne Slot a supervisé quatre défaites consécutives en championnat, Isak et ses autres recrues estivales Florian Wirtz, Milos Kerkez et Jeremie Frimpong n'ayant pas été à la hauteur des attentes. Les Reds ont perdu toute cohésion, et il reste à voir si Slot peut inverser la tendance avant que sa position ne fasse l'objet d'un examen sérieux.

    Il semble donc que la voie soit dégagée pour qu'Arsenal décroche sa première couronne de Premier League depuis 2004. Les Gunners sont actuellement quatre points devant au sommet, devant la surprise Bournemouth, avec sept victoires et seulement trois buts encaissés. Mikel Arteta a certainement transformé Arsenal en une unité défensive redoutable, et l'Espagnol dispose d'une pléthore d'options offensives après avoir ajouté Viktor Gyökeres, Eberechi Eze et Noni Madueke à ses rangs lors du dernier mercato.

    Mais cette version d'Arsenal ne tient pas la comparaison avec les équipes titrées d'Arsène Wenger, comme United peut en témoigner, les ayant complètement dominés lors de la première journée de la saison. Arteta, autrefois adepte de l'école de pensée basée sur la possession de Guardiola, est désormais obsédé par les gains marginaux plutôt que par le football fluide. En effet, les Gunners n'ont marqué que cinq buts du jeu jusqu'à présent en 2025-2026, les 11 restants provenant de coups de pied arrêtés.

    United a plus d'allure dans le dernier tiers qu'Arsenal. Seul le temps dira si cela peut se traduire par une course au titre soutenue, mais on a l'impression qu'Amorim a réalisé une percée majeure. Les beaux jours reviennent à Old Trafford, et des récompenses tangibles suivront, plus tôt que tard.

