Manchester United peut-il jouer le titre ? Six raisons de croire au miracle Amorim

« L'objectif doit être de remporter la Premier League. Je sais que les gens vont s'en amuser après la saison qu'on a vécue, mais ça doit être ça », avait déclaré Luke Shaw à Sky Sports lors de la tournée de pré-saison de Manchester United en Amérique. « Nous devons tous avoir les mêmes croyances et ambitions, ce sentiment de famille ensemble, et nous viserons la même chose. » Cette déclaration n'était pas seulement discutable, elle était carrément délirante après la pire campagne de toute l'histoire du club.

Les propos de Shaw ont d'abord très mal vieilli, puisque United n'a remporté que deux de ses six premiers matches de Premier League de la campagne 2025-2026. Une lamentable défaite 3-1 à Brentford a laissé l'équipe de Ruben Amorim croupir à la quatorzième place fin septembre, et la grande majorité des supporters réclamaient le licenciement du manager portugais.

Mais tout a changé au cours du dernier mois. Les Red Devils se sont enfin réveillés en battant Sunderland, deuxième du championnat, 2-0 à Old Trafford, avant de mettre fin à neuf années sans victoire à Anfield et à la quête d'Amorim pour ses deux premières victoires consécutives en championnat depuis son arrivée tumultueuse. United a fait trois sur trois samedi en battant Brighton 4-2 pour grimper dans les places européennes, à six points des premiers, Arsenal. Les Seagulls ont menacé de réaliser un retour sensationnel en fin de match, mais Bryan Mbeumo a scellé la victoire, et ce n'était pas moins que ce que l'équipe locale méritait.

« Je pense qu'ils ont plus confiance », a déclaré Amorim aux journalistes lorsqu'on lui a demandé ce qui avait motivé l'amélioration récente de ses joueurs. « Je pense que le meilleur match que nous avons fait cette saison était contre Arsenal, le premier. Mais ensuite, quand vous êtes un peu plus confiant, quand vous avez un esprit différent, parfois vous avez un peu de chance dans certains moments du match qui vous aident à gagner. »

Après tant de mois de misère, United voit la chance tourner en sa faveur, et tout à coup, la déclaration audacieuse de Shaw ressemble davantage à une prophétie. Peu d'observateurs extérieurs envisageront la possibilité que le trophée de Premier League retourne à Old Trafford après 13 ans d'absence en mai prochain, mais maintenant, cela doit absolument être l'objectif d'Amorim et de son équipe en constante amélioration. C'est plus qu'une simple mini-résurrection : United joue son meilleur football de toute l'ère post-Sir Alex Ferguson. Et il existe de nombreuses raisons de croire qu'Amorim peut décrocher le titre deux ans avant le calendrier fixé par les copropriétaires INEOS.