Quelques semaines après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi observe le marché. Son nom circule avec insistance en Premier League, où plusieurs clubs cherchent un nouvel élan. En coulisses, une lutte discrète s’organise. Pourtant, selon des informations venues d’Angleterre, le technicien italien aurait une idée précise pour la suite.
Manchester United ou Tottenham après l’OM ? Roberto De Zerbi a tranché
- Getty
Tottenham en pole position
Le souvenir de son passage à Brighton & Hove Albion reste vivace outre-Manche. Jeu porté vers l’avant, circuits travaillés, pressing coordonné : Roberto De Zerbi a laissé une empreinte claire. De quoi séduire à nouveau.
Du côté de Tottenham Hotspur, la réflexion avance. Le club londonien traverse une phase de transition après le départ de Thomas Frank et l’arrivée d’Igor Tudor. Les Spurs ont étudié la piste De Zerbi. L’Italien, lui, ne souhaitait pas rejoindre un projet en cours de saison. Il préfère bâtir dès la préparation estivale. Un détail qui compte.
Selon les informations de Sky Sports, Tottenham représenterait aujourd’hui son choix prioritaire. Liberté tactique, marge de progression, effectif jeune : le cadre lui parle.
- Getty
Manchester United en retrait
L’option Manchester United existe. Le club d’Old Trafford pourrait nommer un nouvel entraîneur cet été. Pourtant, la piste semble moins chaude. La fin d’aventure à Marseille aurait suscité quelques interrogations en interne. Et la pression permanente qui accompagne le banc mancunien ne correspond pas forcément au contexte recherché par l’entraîneur italien.
De Zerbi privilégie un environnement qui lui laisse du temps et une vraie latitude dans les choix sportifs. Tottenham coche davantage ces cases.
- AFP
L’empreinte marseillaise
Son passage à l’OM n’a pas duré des années. Il a pourtant marqué les esprits. Arrivé avec l’ambition de faire progresser le collectif sur le plan tactique, il a conduit le club à la deuxième place de Ligue 1 dès sa première saison. Marseille a retrouvé de la cohérence dans le jeu, de l’audace aussi.
Les mois suivants ont livré des résultats plus irréguliers. Les deux parties ont choisi une séparation d’un commun accord. Rien de conflictuel. Son image n’a pas souffert. Il a prouvé qu’il savait gérer un club exposé, composer avec la pression et s’adapter à un championnat différent.
Aujourd’hui, Roberto De Zerbi attire toujours. Son style offensif, sa vision claire et son exigence tactique séduisent en Angleterre. Entre Tottenham et Manchester United, la tendance penche vers Londres. La décision finale approche. Et l’Europe attend.