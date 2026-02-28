Goal.com
marseille-roberto-de-zerbi(C)Getty Images
Patrick Tchanhoun

Manchester United ou Tottenham après l’OM ? Roberto De Zerbi a tranché

Libre depuis son départ de l’OM, De Zerbi attire l’Angleterre. Une destination tiendrait déjà la corde.

Quelques semaines après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi observe le marché. Son nom circule avec insistance en Premier League, où plusieurs clubs cherchent un nouvel élan. En coulisses, une lutte discrète s’organise. Pourtant, selon des informations venues d’Angleterre, le technicien italien aurait une idée précise pour la suite.

