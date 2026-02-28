Manchester United ou Tottenham après l’OM ? Roberto De Zerbi a tranché

Le souvenir de son passage à Brighton & Hove Albion reste vivace outre-Manche. Jeu porté vers l’avant, circuits travaillés, pressing coordonné : Roberto De Zerbi a laissé une empreinte claire. De quoi séduire à nouveau.

Du côté de Tottenham Hotspur, la réflexion avance. Le club londonien traverse une phase de transition après le départ de Thomas Frank et l’arrivée d’Igor Tudor. Les Spurs ont étudié la piste De Zerbi. L’Italien, lui, ne souhaitait pas rejoindre un projet en cours de saison. Il préfère bâtir dès la préparation estivale. Un détail qui compte.

Selon les informations de Sky Sports, Tottenham représenterait aujourd’hui son choix prioritaire. Liberté tactique, marge de progression, effectif jeune : le cadre lui parle.