La nuit a été agitée sur le banc des clubs européens. Après le départ de Roberto De Zerbi à Marseille, Tottenham a annoncé la fin de l’aventure de Thomas Frank, arrivé chez les Spurs l’été dernier en provenance de Brentford. Une double secousse qui fait déjà parler en Angleterre. Les médias britanniques s’interrogent sur l’avenir des deux clubs et sur la possibilité d’un rapprochement avec RDZ, très courtisé sur le marché des entraîneurs.
OFFICIEL - Tottenham limoge Thomas Frank, De Zerbi en approche ?
Tottenham officialise le départ de Thomas Frank
Thomas Frank n’est plus l’entraîneur principal de Tottenham. Le club londonien l’a annoncé via un communiqué officiel :
« Le Club a pris la décision de procéder à un changement au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd’hui. Thomas avait été nommé en juin 2025 et nous étions déterminés à lui accorder le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l’avenir. Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d’administration à conclure qu’un changement à ce stade de la saison était nécessaire. Tout au long de son mandat au sein du club, Thomas a fait preuve d’un engagement sans faille, donnant tout ce qu’il avait pour faire avancer le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir ».
L’aventure de Frank sur le banc des Spurs aura donc été courte. À 52 ans, le Danois n’aura pas trouvé la formule gagnante pour imposer son style dans un club en grande difficulté en Premier League.
Un bilan Premier League catastrophique
Le parcours de Frank chez Tottenham se résume à un enchaînement de résultats décevants. La défaite à domicile contre Newcastle (1-2) fait descendre les Spurs à la 16ᵉ place du classement, à cinq points de la zone rouge.
Avant même cette sanction, Frank affichait une volonté de redresser la barre. « Je ai parlé aux propriétaires hier (avant-hier, ndlr), donc non. Je comprends leur frustration et le plus facile est de me pointer du doigt. Cela fait malheureusement partie du métier. Je vais travailler jour et nuit pour renverser la situation, mais ce n’est pas le travail d’une seule personne. Il ne fait aucun doute que nous devons nous améliorer et que je dois y contribuer », déclarait-il après le match.
Malgré ses efforts, la moyenne de 1,12 point par match en championnat, la plus faible de tous les entraîneurs ayant dirigé au moins cinq rencontres des Spurs, scelle son sort.
Tottenham en quête d’un nouveau souffle
Avec le départ de Frank, Tottenham doit maintenant réagir vite. La priorité est de retrouver un entraîneur capable de stabiliser l’équipe, de créer une identité et de redresser la performance en Premier League.
Le timing de ce licenciement, quelques heures seulement après celui de De Zerbi à l’OM, alimente déjà les spéculations. Les médias anglais soulignent que l’Italien reste très courtisé, et Tottenham pourrait être l’un des clubs intéressés pour le recruter, aux côtés de Manchester United.
De Zerbi, solution possible ?
Roberto De Zerbi pourrait donc devenir la pièce centrale d’une double opération de marché. Sa réputation en Premier League et ses succès passés à Brighton séduisent. Les Spurs cherchent un électrochoc et RDZ coche toutes les cases pour apporter énergie et rigueur à une équipe en crise.