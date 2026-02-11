OFFICIEL - Tottenham limoge Thomas Frank, De Zerbi en approche ?

Thomas Frank n’est plus l’entraîneur principal de Tottenham. Le club londonien l’a annoncé via un communiqué officiel :

« Le Club a pris la décision de procéder à un changement au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd’hui. Thomas avait été nommé en juin 2025 et nous étions déterminés à lui accorder le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l’avenir. Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d’administration à conclure qu’un changement à ce stade de la saison était nécessaire. Tout au long de son mandat au sein du club, Thomas a fait preuve d’un engagement sans faille, donnant tout ce qu’il avait pour faire avancer le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir ».

L’aventure de Frank sur le banc des Spurs aura donc été courte. À 52 ans, le Danois n’aura pas trouvé la formule gagnante pour imposer son style dans un club en grande difficulté en Premier League.