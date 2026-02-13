Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Roberto De Zerbi Marseille GFXGOAL
Mark Doyle

Translated by

Quelle est la prochaine étape pour Roberto De Zerbi ? L'effondrement de Marseille suggère que l'ancien entraîneur de Brighton n'est pas fait pour diriger une équipe de haut niveau

La confirmation officielle du départ de Roberto De Zerbi de Marseille est arrivée mardi matin à 2 h 35. En ce sens, et uniquement en ce sens, le moment choisi pour annoncer la nouvelle était étrange. Mais le départ de De Zerbi n'avait rien de surprenant. Il était attendu depuis un certain temps, et la défaite humiliante 5-0 dimanche contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes a manifestement été le coup de grâce pour De Zerbi.

Lorsque la caméra a cruellement zoomé sur l'Italien après que Khvicha Kvaratskhelia ait marqué le quatrième but des hôtes d'une volée, il était douloureusement évident que De Zerbi savait qu'il était fini. Il n'était plus l'homme de la situation, et il ne l'avait probablement jamais été.

De Zerbi est peut-être largement considéré comme l'un des tacticiens les plus intéressants et les plus innovants du football actuel, mais son mandat tumultueux au Stade Vélodrome n'a fait que renforcer les doutes quant à sa capacité à entraîner au plus haut niveau.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vénéré par Pep et Klopp

    Dire que De Zerbi est tenu en haute estime par ses pairs serait un euphémisme. Il n'est pas tant respecté que vénéré.

    Pep Guardiola, par exemple, suivait De Zerbi avec intérêt bien avant que l'ancien entraîneur de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk n'arrive en Premier League et ne transforme très rapidement Brighton en l'une des meilleures équipes à voir en Europe.

    « Roberto est l'un des entraîneurs les plus influents de ces 20 dernières années », s'est enthousiasmé Guardiola en mai 2023. « Aucune autre équipe ne joue comme eux, c'est unique, comme un restaurant étoilé au guide Michelin.

    Quand il est arrivé, j'ai eu le sentiment qu'il aurait un impact considérable sur la Premier League, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y parvienne en si peu de temps. Son équipe se crée 20 à 25 occasions par match, bien plus que la plupart de ses adversaires, et monopolise le ballon comme cela n'avait pas été le cas depuis longtemps. Brighton est l'une des équipes dont j'essaie de tirer le plus d'enseignements. »

    Le grand rival de Guardiola, Jürgen Klopp, s'est montré tout aussi élogieux à l'égard de l'équipe de De Zerbi, admettant que Brighton avait fait passer son équipe de Liverpool pour « ridicule » lors de la défaite 3-0 à l'Amex Stadium.

    « Je suis un amoureux du football et si quelqu'un arrive et a l'impact que Roberto a sur le football, cela ne doit pas être sous-estimé », a-t-il déclaré.

    • Publicité
  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perte de motivation

    Cependant, alors que De Zerbi est entré dans l'histoire à la fin de la saison 2022-23 en qualifiant Brighton pour la première fois de son histoire pour une compétition européenne grâce à une sixième place en Premier League, il s'est séparé du club d'un commun accord à la fin de la saison suivante en raison d'un désaccord irréconciliable sur le recrutement des joueurs et d'un manque d'ambition perçu.

    « Je ne comprenais pas quelle était la prochaine étape », a déclaré De Zerbi au Daily Telegraph. « Vous pouvez me proposer de doubler mon salaire, mais si je ne vois pas de rêve ou d'objectif à atteindre, je ne peux pas me donner à fond comme je le voudrais. Je perdrais la motivation et le but que j'ai toujours eu dans le football...

    C'est pourquoi j'ai décidé de quitter le club, même si je n'étais pas disposé à le faire et que j'en souffrais presque. »

    Du côté positif, De Zerbi était un homme très demandé. Son travail à Brighton avait attiré l'attention de l'élite de la Premier League et plusieurs clubs de Serie A étaient également intéressés par ses services. Cependant, si De Zerbi a fait un retour rapide et sans surprise à la direction, sa décision de le faire à Marseille a suscité des interrogations.

  • « Comme un fan qui entraîne l'équipe »

    D'une certaine manière, De Zerbi et Marseille formaient un duo parfait, du moins sur le plan émotionnel. L'entraîneur explosif et le club le plus chaotique de France partageaient une passion pour le jeu qui frôlait l'obsession, ce qui explique pourquoi De Zerbi se sentait si bien dans cette ville.

    Il « comprenait » vraiment Marseille et savait ce que l'OM représentait pour les supporters. Comme l'a déclaré l'ancien milieu de terrain marseillais Samir Nasri à Canal+ Foot, « De Zerbi était comme un fan qui entraînait l'équipe. Il était extrêmement affecté par les défaites ».

    Il n'y a aucun doute là-dessus. Après la douloureuse défaite de Marseille aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions le 8 janvier, il a fondu en larmes dans les vestiaires.

    «Je n'ai jamais pleuré après une défaite, mais aujourd'hui, je l'ai fait parce que cette défaite fait mal », a-t-il avoué. « Nous voulions marquer l'histoire de ce club et remporter un trophée, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous nous étions particulièrement bien préparés contre la meilleure équipe d'Europe qui avait tout gagné en 2025, et cette fois, nous méritions de gagner. Mais nous devons nous imposer de toujours jouer ainsi, avec du caractère, de la technique et de la défense. »

    Cependant, le manque de régularité de Marseille a rendu De Zerbi fou et lui a finalement coûté son poste.

  • « C'est ma faute »

    Tout comme à Brighton, De Zerbi a connu une première année couronnée de succès à Marseille, obtenant la qualification pour la Ligue des champions en terminant deuxième de la Ligue 1. Mais comme l'a souligné l'idée inhabituelle mais inspirée de De Zerbi d'organiser un stage d'entraînement à Rome en fin de saison, tout ne s'est pas passé sans heurts.

    Au contraire, des signes avant-coureurs du stress et des tensions qui allaient finalement mettre fin à son règne étaient déjà apparus. En effet, trois mois seulement après le début de la saison 2024-25, De Zerbi a menacé de démissionner après une défaite 3-1 à domicile contre Auxerre le 8 novembre.

    « Si je suis le problème, je suis prêt à partir. Je laisserai l'argent et rendrai mon contrat », a déclaré De Zerbi aux journalistes. « Je suis venu à Marseille pour le Vélodrome, mais je n'arrive pas à faire en sorte que les joueurs donnent ici ce que je vois à l'entraînement et lors des matchs à l'extérieur. C'est ma faute, c'est ma responsabilité. »

    Il y a également eu plusieurs altercations entre De Zerbi et des joueurs qu'il estimait paresseux ou qui n'appréciaient pas pleinement le « privilège » que représentait le fait de jouer pour Marseille. Lors d'un échange particulièrement houleux avec Ismael Kone, De Zerbi a ordonné au Canadien de quitter le terrain d'entraînement pour manque d'effort présumé, avant de lui demander avec colère d'appeler son agent.

    Sans surprise, Kone a réagi avec colère lorsqu'on lui a demandé de quitter le club devant tous ses coéquipiers. Cependant, depuis qu'il a quitté Marseille, d'abord prêté à Rennes, puis transféré définitivement à Sassuolo, le Canadien est désormais plus agacé par le fait que le club ait utilisé cet incident pour annoncer la sortie d'un documentaire sur la saison 2024-25.

    Mais ce faisant, Marseille n'a fait que renforcer le soupçon selon lequel le club se complaît dans l'idée qu'il faut un caractère particulier pour survivre, et encore plus pour s'épanouir, dans un environnement aussi exigeant. Au final, cela est même devenu trop difficile à supporter pour De Zerbi lui-même.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Sortie inévitable

    Il y a deux mois à peine, De Zerbi affirmait vouloir « s'engager sur le long terme » à Marseille. « Je voudrais rester plus de trois saisons et devenir l'un des entraîneurs les plus anciens de l'histoire du club », déclarait-il dans la Gazzetta dello Sport. « Je me sens bien, malgré les critiques et la confusion. »

    Cependant, après une saison qui a débuté par une violente altercation dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, que De Zerbi, sous le choc, a comparée à une « bagarre de bar », il était clairement à bout de nerfs lorsque Marseille a été éliminé de la Ligue des champions le 28 janvier. La manière dont ils ont été éliminés était quelque peu malchanceuse, dans la mesure où il a fallu un coup de tête de dernière seconde du gardien de Benfica Anatoliy Trubin pour les faire sortir des places de barrages, mais Marseille ne méritait absolument pas de se qualifier après avoir subi une défaite cuisante 3-0 contre le Club Bruges lors de son dernier match de phase de groupes.

    De Zerbi était à la fois stupéfait et dégoûté par cette capitulation pathétique au stade Jan Breydel, mais malgré les informations selon lesquelles il aurait présenté sa démission lors d'une discussion décisive avec le président du club Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia, il a décidé d'essayer de sauver la saison de l'OM. Cela s'est toutefois avéré vain.

    Trois jours après la débâcle à Bruges, Marseille a laissé filer une avance de deux buts dans les huit dernières minutes de son match nul contre le Paris FC. Le moral des joueurs a été remonté par une victoire en Coupe de France contre Rennes, mais la défaite décisive dans le Classique a de nouveau plongé De Zerbi dans un état de « désespoir total », comme il l'a lui-même admis.

    « Nous nous sommes préparés autant que possible pour ce match, mais il est clair que nous ne nous sommes pas bien préparés », a-t-il admis. « Nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi allons-nous à Bruges et jouons-nous comme ça ? Pourquoi venons-nous ici et jouons-nous comme ça ? Je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. »

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    « Plus psychologue qu'entraîneur »

    De Zerbi n'avait pas réussi à comprendre la cause de la schizophrénie de son équipe. Une semaine, elle semblait capable de battre n'importe qui, la semaine suivante, elle était complètement perdue.

    « J'aimerais comprendre pourquoi, ici à Marseille, nous vivons systématiquement ces montagnes russes, ces hauts et ces bas », a déclaré De Zerbi après une défaite particulièrement frustrante à domicile contre Nantes le 4 janvier. « C'est ma 12e saison en tant qu'entraîneur, mais aujourd'hui, il faut être plus psychologue qu'entraîneur. » Ce dernier rôle est sans aucun doute celui pour lequel De Zerbi n'est pas fait.

    Il est peut-être méticuleux dans son approche des matchs, mais il est rarement, voire jamais, calme, serein et posé, en particulier lorsqu'il s'agit de ses joueurs. En effet, il est assez révélateur que, tout en comparant De Zerbi à Klopp, l'ancien ailier de Liverpool Adam Lallana ait révélé qu'il devait souvent dire à ses coéquipiers de Brighton de ne pas prendre à cœur ce qui leur était dit sur le terrain d'entraînement. « Ne vous inquiétez pas, leur disait-il, c'est pour votre bien. »

    La volonté de gagner de De Zerbi ne fait aucun doute et son intensité contribue à rendre ses équipes si intéressantes à regarder, mais l'impression dominante est celle d'une personne qui n'a pas encore trouvé le juste équilibre entre passion et sang-froid. En ce sens, il ressemble un peu à Antonio Conte, mais sans les titres de champion. Et c'est précisément ce manque de succès qui explique pourquoi beaucoup de gens critiquent de plus en plus De Zerbi et ses méthodes.

    « L'estime de soi est une qualité, mais ici, nous avons affaire à un ego démesuré », a déclaré l'ancien attaquant de Marseille et de l'équipe de France Christophe Dugarry à RMC Sport. « Il a entraîné Sassuolo et Brighton, mais il parle comme s'il avait remporté deux Ligues des champions. »

    Après avoir placé de grands espoirs en De Zerbi à son arrivée au Vélodrome, Dugarry estime désormais que le technicien de 46 ans s'est révélé « surestimé », « médiocre » et mauvais gestionnaire d'hommes, incapable d'influencer le cours des matchs avec ses remplacements.

    Bien sûr, une critique aussi cinglante n'empêchera probablement pas De Zerbi de trouver rapidement un autre poste. Il a en effet quitté le Vélodrome avec le meilleur pourcentage de victoires (57) de tous les entraîneurs marseillais depuis le début du siècle, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a été l'un des nombreux joueurs à rendre hommage à l'Italien. « D'expérience, je sais qu'on ne trouve pas tous les jours un entraîneur comme vous », a écrit le vétéran attaquant sur les réseaux sociaux.

    De Zerbi est certainement un cas rare, un personnage unique capable de faire jouer à ses équipes un football esthétique et rapide. C'est pourquoi il compte encore de nombreux admirateurs en Italie et en Angleterre, et figure probablement sur la liste des candidats potentiels pour succéder à Thomas Frank à la tête de Tottenham.

    Cependant, si son passage à Marseille nous a appris quelque chose, c'est que, où qu'il aille ensuite, ce ne sera probablement pas pour longtemps.

Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
0