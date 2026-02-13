Quelle est la prochaine étape pour Roberto De Zerbi ? L'effondrement de Marseille suggère que l'ancien entraîneur de Brighton n'est pas fait pour diriger une équipe de haut niveau

Il y a deux mois à peine, De Zerbi affirmait vouloir « s'engager sur le long terme » à Marseille. « Je voudrais rester plus de trois saisons et devenir l'un des entraîneurs les plus anciens de l'histoire du club », déclarait-il dans la Gazzetta dello Sport. « Je me sens bien, malgré les critiques et la confusion. »

Cependant, après une saison qui a débuté par une violente altercation dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, que De Zerbi, sous le choc, a comparée à une « bagarre de bar », il était clairement à bout de nerfs lorsque Marseille a été éliminé de la Ligue des champions le 28 janvier. La manière dont ils ont été éliminés était quelque peu malchanceuse, dans la mesure où il a fallu un coup de tête de dernière seconde du gardien de Benfica Anatoliy Trubin pour les faire sortir des places de barrages, mais Marseille ne méritait absolument pas de se qualifier après avoir subi une défaite cuisante 3-0 contre le Club Bruges lors de son dernier match de phase de groupes.

De Zerbi était à la fois stupéfait et dégoûté par cette capitulation pathétique au stade Jan Breydel, mais malgré les informations selon lesquelles il aurait présenté sa démission lors d'une discussion décisive avec le président du club Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia, il a décidé d'essayer de sauver la saison de l'OM. Cela s'est toutefois avéré vain.

Trois jours après la débâcle à Bruges, Marseille a laissé filer une avance de deux buts dans les huit dernières minutes de son match nul contre le Paris FC. Le moral des joueurs a été remonté par une victoire en Coupe de France contre Rennes, mais la défaite décisive dans le Classique a de nouveau plongé De Zerbi dans un état de « désespoir total », comme il l'a lui-même admis.

« Nous nous sommes préparés autant que possible pour ce match, mais il est clair que nous ne nous sommes pas bien préparés », a-t-il admis. « Nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi allons-nous à Bruges et jouons-nous comme ça ? Pourquoi venons-nous ici et jouons-nous comme ça ? Je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. »