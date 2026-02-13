Quelle est la prochaine étape pour Roberto De Zerbi ? L'effondrement de Marseille suggère que l'ancien entraîneur de Brighton n'est pas fait pour diriger une équipe de haut niveau

De Zerbi n'avait pas réussi à comprendre la cause de la schizophrénie de son équipe. Une semaine, elle semblait capable de battre n'importe qui, la semaine suivante, elle était complètement perdue.
« J'aimerais comprendre pourquoi, ici à Marseille, nous vivons systématiquement ces montagnes russes, ces hauts et ces bas », a déclaré De Zerbi après une défaite particulièrement frustrante à domicile contre Nantes le 4 janvier. « C'est ma 12e saison en tant qu'entraîneur, mais aujourd'hui, il faut être plus psychologue qu'entraîneur. » Ce dernier rôle est sans aucun doute celui pour lequel De Zerbi n'est pas fait.
Il est peut-être méticuleux dans son approche des matchs, mais il est rarement, voire jamais, calme, serein et posé, en particulier lorsqu'il s'agit de ses joueurs. En effet, il est assez révélateur que, tout en comparant De Zerbi à Klopp, l'ancien ailier de Liverpool Adam Lallana ait révélé qu'il devait souvent dire à ses coéquipiers de Brighton de ne pas prendre à cœur ce qui leur était dit sur le terrain d'entraînement. « Ne vous inquiétez pas, leur disait-il, c'est pour votre bien. »
La volonté de gagner de De Zerbi ne fait aucun doute et son intensité contribue à rendre ses équipes si intéressantes à regarder, mais l'impression dominante est celle d'une personne qui n'a pas encore trouvé le juste équilibre entre passion et sang-froid. En ce sens, il ressemble un peu à Antonio Conte, mais sans les titres de champion. Et c'est précisément ce manque de succès qui explique pourquoi beaucoup de gens critiquent de plus en plus De Zerbi et ses méthodes.
« L'estime de soi est une qualité, mais ici, nous avons affaire à un ego démesuré », a déclaré l'ancien attaquant de Marseille et de l'équipe de France Christophe Dugarry à RMC Sport. « Il a entraîné Sassuolo et Brighton, mais il parle comme s'il avait remporté deux Ligues des champions. »
Après avoir placé de grands espoirs en De Zerbi à son arrivée au Vélodrome, Dugarry estime désormais que le technicien de 46 ans s'est révélé « surestimé », « médiocre » et mauvais gestionnaire d'hommes, incapable d'influencer le cours des matchs avec ses remplacements.
Bien sûr, une critique aussi cinglante n'empêchera probablement pas De Zerbi de trouver rapidement un autre poste. Il a en effet quitté le Vélodrome avec le meilleur pourcentage de victoires (57) de tous les entraîneurs marseillais depuis le début du siècle, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a été l'un des nombreux joueurs à rendre hommage à l'Italien. « D'expérience, je sais qu'on ne trouve pas tous les jours un entraîneur comme vous », a écrit le vétéran attaquant sur les réseaux sociaux.
De Zerbi est certainement un cas rare, un personnage unique capable de faire jouer à ses équipes un football esthétique et rapide. C'est pourquoi il compte encore de nombreux admirateurs en Italie et en Angleterre, et figure probablement sur la liste des candidats potentiels pour succéder à Thomas Frank à la tête de Tottenham.
Cependant, si son passage à Marseille nous a appris quelque chose, c'est que, où qu'il aille ensuite, ce ne sera probablement pas pour longtemps.