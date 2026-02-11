De Zerbi, Igor Tudor ou Sampaoli ? Le meilleur entraîneur de l’OM est…

La claque reçue contre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique (5-0) a pesé lourd. Trop lourd. Après un an et demi sur le banc olympien, Roberto De Zerbi quitte donc ses fonctions.

En attendant la nomination d’un successeur, Jacques "Pancho" Abardonado et Romain Ferrier, coach de la réserve, doivent assurer l’intérim samedi à 17h face à Strasbourg pour la 22e journée de Ligue 1. En coulisses, Habib Beye figure parmi les profils contactés.

La mission ne s’annonce pas simple. Car si De Zerbi n’a pas soulevé de trophée, son bilan brut force le respect.