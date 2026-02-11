Le départ de Roberto De Zerbi, acté dans la nuit de mardi à mercredi après une "décision collective", surprend autant qu’il interroge. Battu lourdement par le PSG dans le Classique, l’OM a choisi de tourner la page. Pourtant, les statistiques racontent une autre histoire : l’Italien affiche le meilleur pourcentage de victoires d’un entraîneur marseillais depuis 2000.
De Zerbi, Igor Tudor ou Sampaoli ? Le meilleur entraîneur de l’OM est…
- Getty
Un limogeage brutal après le choc face au PSG
La claque reçue contre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique (5-0) a pesé lourd. Trop lourd. Après un an et demi sur le banc olympien, Roberto De Zerbi quitte donc ses fonctions.
En attendant la nomination d’un successeur, Jacques "Pancho" Abardonado et Romain Ferrier, coach de la réserve, doivent assurer l’intérim samedi à 17h face à Strasbourg pour la 22e journée de Ligue 1. En coulisses, Habib Beye figure parmi les profils contactés.
La mission ne s’annonce pas simple. Car si De Zerbi n’a pas soulevé de trophée, son bilan brut force le respect.
- AFP
56,5 % de victoires : un record au XXIe siècle
Depuis sa prise de poste à l’été 2024, Roberto De Zerbi dirige 69 rencontres toutes compétitions confondues. Le détail : 39 victoires, 8 nuls, 22 défaites. Soit 56,5 % de succès. Aucun entraîneur de l’OM au XXIe siècle n’affiche un ratio supérieur.
En Ligue 1, les chiffres confirment cette efficacité. En 55 matchs, l’OM totalise 32 victoires, 8 nuls et 15 revers. Cela représente 1,81 point pris par match. La saison précédente s’achève sur une belle deuxième place. Au moment de son éviction, Marseille occupe encore la quatrième position.
Fait rare : aucun entraîneur olympien ne quitte son poste avec un classement aussi favorable en championnat.
- Getty Images Sport
Le classement des meilleurs coachs de l’OM depuis 2000
Les données placent De Zerbi en tête. Derrière lui, Igor Tudor talonne avec 56,3 % de victoires entre juillet 2022 et juin 2023. Jorge Sampaoli suit avec 55,2 % entre mars 2021 et juillet 2022.
Marcelo Bielsa arrive au pied du podium avec 51,2 % entre juin 2014 et août 2015. Puis Eric Gerets (51 %), Didier Deschamps (50,9 %), Alain Perrin (50 %), Jean Fernandez (49,2 %), Rudi Garcia (48,6 %) et André Villas-Boas (48,3 %).
Didier Deschamps, dernier entraîneur sacré champion de France avec Marseille en 2011, cumule 83 victoires en 163 matchs, soit 50,9 % de succès. Le palmarès reste un argument. Les statistiques pures racontent autre chose.
- AFP
Une attaque dans le top européen
L’héritage de De Zerbi ne se limite pas aux pourcentages. L’OM figure aujourd’hui parmi les dix meilleures attaques des cinq grands championnats européens avec 46 buts inscrits.
Seuls l’Inter Milan, le PSG, le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, le Real Madrid, le FC Barcelone et les deux clubs de Manchester font mieux. Marseille marque. Souvent. Beaucoup.
Malgré des ajustements tactiques fréquents et des compositions parfois surprenantes, l’équipe trouve le chemin des filets avec constance.
- AFP
Le revers de la médaille : l’Europe et les grands rendez-vous
Tout ne s’évalue pas à l’aune d’un pourcentage. En coupes nationales et en Ligue des champions, les résultats fragilisent son bilan. En Coupe de France, l’OM reste en course et doit affronter Toulouse en quart de finale le 4 mars au Vélodrome. Mais la saison précédente s’arrête dès les seizièmes de finale.
En Ligue des champions, le retour sur la scène européenne fait mal. Après une campagne 2024-2025 sans Coupe d’Europe, Marseille retrouve la C1 avec ambition. Le parcours s’achève prématurément. Bruges inflige une correction (3-0). L’OM enregistre trois victoires et cinq défaites en huit matchs.
Face à des adversaires jugés abordables comme Bruges, l’Atalanta ou le Sporting, l’équipe ne répond pas toujours présent. Contre Liverpool, le Real Madrid ou le PSG, elle cède. Le Classique perdu 5-0 cristallise les critiques.
Les grands matchs laissent une impression d’inachevé. Et à Marseille, l’émotion compte autant que les chiffres.
- AFP
Le meilleur entraîneur de l’OM ?
Alors, qui mérite le titre symbolique de meilleur entraîneur marseillais depuis 2000 ? Si l’on s’en tient aux statistiques, Roberto De Zerbi occupe la première place. Igor Tudor et Jorge Sampaoli complètent le podium.
Mais le football ne se résume pas à une colonne Excel. Deschamps conserve une aura particulière grâce au titre de 2011. Bielsa marque les esprits par son style et son intensité.
De Zerbi, lui, quitte la cité phocéenne sans trophée mais avec un record. Une trace chiffrée. Une empreinte offensive. Et une question qui divise : fallait-il vraiment rompre si tôt ?
- Getty
Une décision qui interroge
Le départ acté après une "décision collective" laisse planer le doute. L’OM vise plus haut. Le club réclame des soirées européennes marquantes, des victoires face aux rivaux directs, une solidité mentale dans les chocs.
Les chiffres plaident pour l’Italien. Les résultats dans les moments clés racontent une autre histoire. Entre efficacité statistique et exigence émotionnelle, la balance penche du côté de la rupture.
L’histoire jugera. Les données, elles, restent claires : en matière de pourcentage de victoires, De Zerbi devance Tudor, Sampaoli et tous les autres au XXIe siècle.