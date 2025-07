Manchester City, la nouvelle sortie enflammée de Rayan Cherki

Arrivé en provenance de l’OL cet été, Rayan Cherki annonce déjà la couleur pour les supporters de Manchester City.

À peine arrivé de Lyon, la nouvelle recrue des Skyblues ne perd pas de temps pour marquer les esprits. Déjà adulé pour sa créativité et sa vision du jeu, le jeune international français s’est confié dans un long entretien accordé au média officiel de Manchester City. Un discours habité, un ton passionné, et surtout une envie débordante de conquérir l’Angleterre avec son style bien à lui. Rayan Cherki est lancé, et il compte bien faire du bruit sous ses nouvelles couleurs.