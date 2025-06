Manchester City vs WAC Casablanca

Trois jours avant l’entrée en lice de Manchester City au Mondial des clubs, Rayan Cherki a affiché ses ambitions avec le club anglais, dimanche.

Fraîchement arrivé en Angleterre, Rayan Cherki n’a pas tardé à faire parler de lui. Entre confiance débordante et ambition assumée, le nouveau joueur de Manchester City s’est exprimé avant ses premiers pas en Coupe du Monde des clubs. Son franc-parler tranche avec le discours habituel des footballeurs et annonce la couleur pour cette nouvelle aventure. Et une chose est sûre : Cherki ne compte pas faire de la figuration.