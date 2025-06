Quatre jours après l’annonce de la relégation de l’OL par la DNCG, John Textor a décidé de se retirer des affaires du club rhodanien.

Face à la relégation administrative de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, John Textor est sorti du silence. Loin d’adopter un ton combatif, le président américain reconnaît ses erreurs et annonce un changement de cap. Dans une rare prise de parole depuis les Etats-Unis, il avoue son incapacité à gérer les réalités françaises et délègue désormais la suite du combat à ses associés. Entre mea culpa et prise de distance, le patron d’Eagle Football semble tourner une page.