L'Olympique Lyonnais au bord du gouffre : Les clés d'une survie possible en Ligue 1

Rétrogradé par la DNCG, l’OL joue sa survie en Ligue 1 en 7 jours. Entre cash, ventes et gouvernance, les raisons d'espérer existent, mais le fil est ténu.

La nouvelle est tombée mardi, comme un couperet : l'Olympique Lyonnais, institution du football français, septuple champion de France, est administrativement rétrogradé en Ligue 2 par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Un séisme. Un choc. Pour les supporters, pour la ville, pour l'écosystème du football hexagonal. Le club, englué dans des difficultés financières sous la houlette de son propriétaire John Textor et sa holding Eagle Football, dispose désormais d'une semaine, sept petits jours, pour monter un dossier d'appel crédible et trouver les quelques 70 millions d'euros qui manqueraient pour assurer sa survie dans l'élite. Le compte à rebours est lancé. La tâche semble herculéenne, presque insurmontable au vu des errements passés. Pourtant, dans ce marasme, quelques lueurs d'espoir, aussi fragiles soient-elles, subsistent. Entre injections de cash providentielles, ventes de joueurs à la hâte, réorganisation de la gouvernance et subtilités procédurales, l'OL active tous les leviers possibles. Mais ces efforts de la dernière heure suffiront-ils à éviter le précipice ? Analyse d'une semaine où l'optimisme se mêle à une angoisse palpable.