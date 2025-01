Luis Enrique et Pep Guardiola, amis et rivaux, s'affrontent dans un choc crucial entre le PSG et Man City. Duel tactique et enjeux explosifs au menu.

Le Parc des Princes s’apprête à être le théâtre d’une soirée européenne comme on les aime. Luis Enrique et Pep Guardiola, deux des plus grandes figures du football moderne, se retrouvent pour un match crucial entre le PSG et Manchester City. Mais au-delà des enjeux sportifs – une qualification pour les huitièmes de finale encore loin d’être acquise – c’est un choc de philosophies et d’histoires personnelles qui se profile. L'article continue ci-dessous