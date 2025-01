PSG - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Le choc tant attendu au Parc des Princes entre le PSG et Manchester City s'annonce décisif pour leur avenir en Ligue des champions.

Ce mercredi soir, le Parc des Princes servira de cadre à une rencontre sous haute tension : le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City pour le compte de la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions. Considérées comme des prétendantes au titre européen, les deux formations jouent leur avenir dans la compétition. À l’issue de cette confrontation, l’une des deux équipes pourrait bien voir ses chances de qualification sérieusement compromises.

Alors que cette affiche a souvent été synonyme de matches au sommet dans les tours avancés, elle revêt cette fois-ci des allures de choc de la survie. Avec une situation délicate dans leur poule respective, le PSG et City n’ont d’autre choix que de viser la victoire, d’autant que seuls les 24 meilleurs clubs accèderont aux huitièmes de finale.

PSG : une campagne européenne décevante, pas droit à l’erreur

Malgré une domination nationale avec une confortable avance de neuf points sur son dauphin en Ligue 1, le PSG connaît une saison européenne tumultueuse. En six rencontres, les hommes de Luis Enrique ne comptabilisent que deux victoires pour un nul et trois défaites. Leur position actuelle, 25ᵉ, les place à la lisière de l’élimination. Une victoire contre Manchester City est impérative pour rester en course.

Les Parisiens pourront s’appuyer sur leur récente victoire face à Salzbourg (0-3) et un succès en championnat face à Lens (1-2). Mais l’incertitude demeure après des contre-performances marquées, notamment face à Arsenal (2-0) et le Bayern Munich (1-0). Ce choc sera également l’occasion de tester une attaque emmenée par Dembélé et Barcola, appuyés par une jeune pépite, Doué.

Manchester City : la pression est également sur les Sky Blues

De leur côté, les hommes de Pep Guardiola ne sont pas en meilleure posture avec un point d’avance seulement sur Paris. Leur 22ᵉ place actuelle reflète des difficultés en Ligue des champions, où ils restent sur une série sans victoire (deux défaites et un nul). Pourtant, leur dernier match en Premier League, un éclatant succès contre Ipswich (0-6), démontre leur potentiel offensif intact.

Si Haaland sera à surveiller de près, City devra également pallier ses failles défensives pour espérer décrocher des points précieux. Une victoire au Parc des Princes pourrait leur permettre de se hisser dans une position plus confortable pour la dernière journée de cette phase de groupes.

Horaire et lieu du match

PSG - Manchester City

7e journée de Ligue des Champions

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Manchester City

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Neves - Dembélé, Doué, Barcola

Manchester City : Ortega - Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol - Kovacic - Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho - Haaland

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Manchester City ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester City sera à suivre ce mercredi 22 janvier 2025 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.