Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’OGC Nice, samedi, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Longtemps accrochés par les Azuréens, les Parisiens s’en sortent grâce à un but de Gonçalo Ramos au bout du temps additionnel (1-0). Ce qui permet notamment au PSG de se rassurer plus ou moins avant le choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, mardi prochain. En attendant, Luis Enrique et ses joueurs, dont le héros du soir, Gonçalo Ramos, savourent ce premier succès au Parc des Princes contre Nice, depuis trois saisons.
Luis Enrique, Ramos et les réactions après PSG - Nice (1-0)
- AFP
Gonçalo Ramos (attaquant du PSG au micro de BeIN Sports) :
« Tous les matchs sont importants, c'est important de gagner tous les matchs. C'est très difficile de jouer tous les matchs du championnat donc c'est une excellente victoire. On se prépare depuis un moment (pour le match contre le Bayern). Toutes les semaines, tous les jours sont importants pour continuer à s'améliorer, apprendre en stratégie, comme aujourd'hui. (En zone mixte) C'est un but à la dernière minute, c'est magnifique. La victoire est le plus important pour l'équipe. Je n'ai pas attendu le but pour être en confiance, mais c'est toujours bien de marquer. Peut-être... (que je marque plus quand je rentre en jeu). C'est très difficile de jouer contre des équipes comme ça, ils ont défendu avec beaucoup de monde, mais c'est important de gagner. Je ne savais même pas que c'était mon 100e match. En Ligue des champions, les équipes jouent yeux dans les yeux avec nous. En championnat, ils défendent. C'est plus difficile. »
- AFP
Illia Zabarnyi (défenseur du PSG au micro de BeIN Sports) :
« C'était un match difficile. Mais nous avons réussi à marquer, cette victoire est très importante. C'est le football, on a essayé, on a fait de notre mieux. La seconde période était mieux, plus intense, plus offensive. [Sur le match contre le Bayern]L'équipe est prête. Ça se sent dans le vestiaire, à l'entraînement. On est confiants. (En zone mixte) Nice est une bonne équipe. C'était difficile, mais au final, on a fini par marquer. On a joué jusqu'à la fin. Je me sens bien, j'adore ce club, les fans, l'équipe, le staff, tout le monde essaie de m'aider. Ma mission est de faire de mon mieux pour l'équipe. »
- AFP
Yehvann Diouf (gardien de Nice au micro de BeIN Sports) :
« Forcément dégoûté. On se joue à 20 secondes, même pas. On est sur plusieurs bons matchs, il ne faut pas s'arrêter à cette défaite. Ce n'est pas ce qui va définir notre saison. On a deux matchs importants la semaine prochaine, on va essayer de digérer la défaite, comprendre le but qu'on a concédé et après, on va avancer, y a pas le choix. J'essaie d'être le plus rassurant possible, j'ai un peu de déchet au pied, mais j'essaie de donner le maximum. Il faut prendre du recul, oui, on a perdu contre Paris, mais sur les cinq derniers matchs, on fait cinq très bons matchs où on prend beaucoup de points. Ce n'est pas une fin en soi. »
- AFP
Luis Enrique (entraineur du PSG au micro de BeIN Sports) :
« [Sur le match contre Nice] C'est une équipe très forte. Ils ont défendu beaucoup plus que d'habitude quand ils jouent ici. On a très bien défendu. Les premières 30 minutes n'étaient pas bonnes, mais je pense qu'on a mérité la victoire sur le reste du match. Il faut savoir gérer chaque phase de jeu, on est habitué à avoir le ballon, c'est notre première qualité. C'est important pour nous d'avoir ce résultat. Quand tu vois tes supporters qui ont toujours cette mentalité, qui chantent même à la 94e minute, on doit lutter comme on a fait. À la fin, je pense qu'on a fait tout ce qui était important pour gagner le match. L'entrée d'Ousmane et Gonçalo a été importante, mais toute l'équipe a fait du très bon boulot. »