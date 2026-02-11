Liverpool : bonne nouvelle pour le Real Madrid dans le dossier Ibrahima Konaté

Le club madrilène cherche à renforcer son arrière-garde. L’idée ne date pas d’hier. Les dirigeants souhaitent intégrer un défenseur capable d’élever le niveau global et d’assurer la transition sur plusieurs saisons. À 26 ans, Ibrahima Konaté correspond à ce profil.

Solide, rapide, habitué aux joutes européennes, l’international français s’impose comme un pilier à Liverpool. Pourtant, son avenir en Premier League ne semble plus aussi limpide qu’il y a quelques mois. Son contrat arrive à échéance en juin prochain, ce qui ouvre des perspectives inattendues.