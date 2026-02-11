Le Real Madrid scrute le marché des défenseurs centraux avec méthode. Chaque situation contractuelle intéressante attire l’attention des décideurs merengues. Si la piste Dayot Upamecano est considérée comme morte, celle menant à Ibrahima Konaté, cadre de Liverpool, prend aujourd’hui une dimension particulière à l’approche du prochain mercato.
Liverpool : bonne nouvelle pour le Real Madrid dans le dossier Ibrahima Konaté
- Getty Images Sport
Konaté, une priorité défensive pour le Real Madrid
Le club madrilène cherche à renforcer son arrière-garde. L’idée ne date pas d’hier. Les dirigeants souhaitent intégrer un défenseur capable d’élever le niveau global et d’assurer la transition sur plusieurs saisons. À 26 ans, Ibrahima Konaté correspond à ce profil.
Solide, rapide, habitué aux joutes européennes, l’international français s’impose comme un pilier à Liverpool. Pourtant, son avenir en Premier League ne semble plus aussi limpide qu’il y a quelques mois. Son contrat arrive à échéance en juin prochain, ce qui ouvre des perspectives inattendues.
- Getty Images Sport
Liverpool propose, Konaté temporise
D’après les informations rapportées par TEAMtalk, les Reds ont transmis une offre de prolongation qualifiée de « compétitive ». Malgré cette proposition, aucun accord ne se dessine pour l’instant. En interne, certains dirigeants se montreraient même « déconcertés » face à l’attitude du défenseur, qui choisit de ralentir les discussions.
Konaté adopte une posture claire. Il entend exploiter pleinement sa situation contractuelle. Avec une fin de bail programmée en juin, il se retrouve en position de force pour négocier les meilleures garanties possibles, tant sur le plan sportif que financier, en vue de la saison 2026-27. Ce jeu d’attente fragilise Liverpool. Et il renforce mécaniquement les espoirs des prétendants.
- Getty/GOAL
Une fenêtre stratégique pour Madrid
Le Real Madrid maîtrise ce type de dossier. Le club espagnol a souvent su tirer profit de contrats proches de leur terme. Cette fois encore, la direction avance avec prudence. Pas d’agitation publique. Mais un suivi constant, même si Cristián Romero est également pisté.
Le PSG garde aussi un œil attentif sur la situation. Toutefois, l’argument madrilène ne manque pas de poids. Un rôle central dans un projet structuré, une exposition permanente en Ligue des champions et la stabilité institutionnelle du club peuvent séduire le défenseur français.
À Liverpool, le compte à rebours a commencé. Soit les dirigeants convainquent rapidement leur joueur de prolonger, soit ils prennent le risque de le voir partir sans indemnité.
- Getty Images Sport
Vers un pré-accord imminent ?
La configuration actuelle offre à Konaté la possibilité de conclure un pré-accord avec un club tiers. Le Real Madrid, tout comme le Paris Saint-Germain ou encore Barcelone, devrait intensifier ses approches dans les semaines à venir.
Rien n’est encore signé. Mais la tendance devient claire. Chaque jour qui passe accroît la pression sur Anfield et donne un peu plus d’espoir aux Merengues.
Dans ce dossier Ibrahima Konaté, le Real Madrid ne force rien. Il attend le bon moment. Et il sait que le temps joue parfois en faveur des plus patients.