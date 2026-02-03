Goal.com
Players define summer window GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Salah, Vinícius, Bouaddi… les 20 dossiers qui vont embraser le mercato estival 2026

Le mercato d’hiver a refermé ses portes sans véritable séisme, mais ce calme apparent pourrait bien annoncer une intersaison explosive. Les grands mouvements ont été différés, les décisions repoussées, et tout indique que l’été 2026 concentrera une rare densité d’enjeux sportifs, économiques et politiques sur le marché des transferts.

Stars confirmées en quête d’un dernier grand contrat, jeunes talents arrivés à maturité, cadres en fin de cycle ou joueurs libres très convoités : les profils susceptibles d’animer le prochain mercato sont nombreux. À cela s’ajoute un facteur décisif : la Coupe du monde 2026, qui servira une nouvelle fois de vitrine planétaire et pourrait rebattre les cartes pour plusieurs carrières.

Comme souvent après un Mondial, certains trajectoires s’accéléreront, d’autres s’interrompront brutalement, et plusieurs clubs tenteront de frapper fort avant ou juste après le tournoi pour prendre une longueur d’avance sur leurs rivaux.

Alors, quels sont les noms à surveiller de près dans les mois à venir ?

GOAL dresse la liste des 20 joueurs dont l’avenir pèsera lourdement sur le mercato estival 2026.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Depuis son changement d’agent à l’été dernier – désormais représenté par Jorge Mendes – l’avenir de Karim Adeyemi à Dortmund ne fait plus vraiment de doute. À moins de 18 mois de la fin de son contrat, l’international allemand incarne le profil typique du joueur que le BVB pourrait sacrifier avant de perdre toute marge de négociation.

    Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, Tottenham ou encore Naples ont tous été associés à son nom, que ce soit par intérêt direct ou via des propositions transmises à son entourage. À 24 ans, Adeyemi conserve une vraie cote sur le marché, et Dortmund pourrait accepter un transfert à un prix inférieur à sa valeur maximale pour éviter un scénario à risque. L’été 2026 s’annonce donc décisif.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    Julian Alvarez (Atletico Madrid)

    Avant de penser mercato, Julián Álvarez aura une mission prioritaire : mener l’Argentine dans la défense de son titre mondial. Mais en coulisses, l’Atlético se prépare déjà à une offensive des grands clubs européens.

    Le FC Barcelone voit en lui le successeur idéal de Robert Lewandowski, tandis qu’Arsenal garde un œil attentif sur l’ancien attaquant de Manchester City. Les Colchoneros, eux, ne comptent pas brader leur avant-centre : toute discussion devrait démarrer au-delà des 100 millions d’euros (environ 86 millions de livres). À 26 ans, Álvarez arrive à un moment charnière de sa carrière.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    L’été 2026 pourrait marquer un tournant majeur pour Elliot Anderson. Installé aux côtés de Declan Rice en sélection anglaise, le milieu de Nottingham Forest s’avance comme l’un des profils susceptibles d’exploser lors de la Coupe du monde.

    Manchester United et Manchester City surveillent de près son évolution, conscients que son profil moderne – volume, projection, intelligence tactique – correspond aux exigences du très haut niveau. Forest n’a toutefois aucune intention de céder facilement : un montant proche des 115 millions d’euros (environ 100 millions de livres) serait évoqué pour ouvrir la porte. Un investissement lourd, mais potentiellement structurant.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carlos Baleba (Brighton)

    Déjà très convoité l’été dernier, Carlos Baleba reste sur les tablettes de plusieurs cadors, Manchester United en tête. Le Camerounais avait failli rejoindre Old Trafford en 2025, mais Brighton réclamait alors près de 135 millions d’euros (environ 115 millions de livres), un montant jugé excessif.

    Si sa saison actuelle est légèrement en retrait par rapport à ses standards précédents, Baleba demeure l’un des milieux les plus prometteurs du continent. Avec le départ programmé de Casemiro, United pourrait revenir à la charge, cette fois avec une fenêtre de négociation plus réaliste. Brighton, conscient du timing, sait que le prochain été sera probablement le bon.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Révélation précoce du football français, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’un des milieux défensifs les plus prometteurs de sa génération. À seulement 17 ans, il avait déjà marqué les esprits en Ligue des champions face au Real Madrid et à la Juventus, affichant une maturité rare à ce niveau.

    Profil longiligne, intelligent dans le placement, à l’aise dans le jeu de possession comme dans l’impact, Bouaddi coche toutes les cases du football moderne. Le PSG apparaît en pole position, mais Arsenal, Liverpool et Manchester United suivent aussi le dossier. Lille l’a prolongé en décembre, moins pour verrouiller son avenir que pour muscler une future vente. L’été 2026 pourrait être celui de son envol.

  • RB Leipzig v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Il y a un an à peine, Yan Diomande n’avait encore jamais disputé un match professionnel en Liga espagnole. Aujourd’hui, le voilà l’une des sensations de Bundesliga et l’un des ailiers les plus convoités du marché.

    Recruté pour 20 millions d’euros par Leipzig l’été dernier, l’international ivoirien pourrait rapporter près de 100 millions d’euros au club allemand. Arsenal, Chelsea, Manchester United et Liverpool sont sur les rangs. Le joueur n’a jamais caché son attachement aux Reds, mais la concurrence est féroce. À 19 ans, Diomande a l’embarras du choix.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    Ederson (Atalanta)

    Depuis sa démonstration en finale de la Ligue Europa 2024, Ederson semble promis à un départ d’Atalanta. À 26 ans, le milieu brésilien arrive à pleine maturité et attire logiquement les grands clubs européens.

    L’Atlético de Madrid a déjà tenté sa chance cet hiver et reste bien placé pour un joueur évalué autour de 50 millions d’euros. Manchester United et Manchester City ont également inscrit son nom sur leurs listes. Polyvalent, puissant, capable d’élever le niveau collectif, Ederson incarne le renfort “clé en main” que recherchent les clubs ambitieux.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Fernandes (Manchester United)

    Toujours décisif, Bruno Fernandes est en passe de battre le record du nombre de passes décisives sur une saison de Premier League. Mais cette nouvelle campagne XXL pourrait aussi être la dernière du capitaine mancunien à Old Trafford.

    Courtisé par l’Arabie saoudite depuis plus d’un an, Fernandes avait refusé Al-Hilal l’été dernier, malgré un sentiment affiché d’être poussé vers la sortie. Les clubs de Saudi Pro League pourraient revenir à la charge avec une offre avoisinant les 115 millions d’euros, dans le cadre de leur stratégie d’attractivité liée à la Coupe du monde. À 31 ans, la question n’est plus seulement sportive, mais aussi stratégique.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Leon Goretzka (Bayern Munich)

    C’est désormais officiel : Leon Goretzka quittera le Bayern Munich libre à l’issue de la saison. Le club bavarois a acté en janvier l’absence de prolongation, ouvrant la voie à l’un des gros dossiers “free agent” de l’été.

    À bientôt 31 ans et fort de près de 300 matches avec le Bayern, Goretzka reste un milieu expérimenté, capable d’apporter impact, leadership et fiabilité dans un vestiaire ambitieux. Son profil attire déjà plusieurs clubs européens à la recherche d’un cadre immédiatement opérationnel, sans indemnité de transfert.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konaté (Liverpool)

    Autre dossier potentiellement brûlant : Ibrahima Konaté entre dans les derniers mois de son contrat à Liverpool. Les Reds tentent toujours de le prolonger, mais l’issue reste incertaine.

    Si l’intérêt du Real Madrid s’est refroidi après une saison marquée par plusieurs erreurs défensives, le défenseur français, qui fêtera ses 27 ans au printemps, conserve une cote solide sur le marché. Son expérience au très haut niveau en fait une opportunité crédible pour de nombreux clubs, surtout s’il devient libre.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tino Livramento (Newcastle)

    Le futur de Tino Livramento dépendra largement du printemps de Newcastle. En cas de non-qualification pour la Ligue des champions, les Magpies pourraient être contraints de vendre afin de rester dans les clous financiers.

    Déjà courtisé l’été dernier, le latéral anglais reste surveillé par Manchester City et Arsenal. Son potentiel est évident, mais son historique de blessures pourrait peser dans les négociations. Livramento coche néanmoins le profil typique du joueur valorisable sur un marché estival tendu.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

    L’hiver avait presque acté son départ, mais un contretemps médical a tout stoppé. Jean-Philippe Mateta est finalement resté à Crystal Palace après l’échec de son transfert à l’AC Milan, recalé lors de la visite médicale.

    Le malaise, lui, demeure. Mateta n’a jamais caché son envie de partir et l’arrivée de Jørgen Strand Larsen comme successeur désigné rend un maintien peu crédible. Sauf retournement majeur avec le prochain entraîneur, un départ à l’été 2026 semble inévitable.

  • FBL-EUR-C3-PORTO-GLASGOW RANGERSAFP

    Rodrigo Mora (Porto)

    Véritable pépite du football portugais, Rodrigo Mora est déjà considéré comme l’un des talents U20 les plus excitants d’Europe. L’été dernier, Porto avait frôlé la perte de son joyau, mais le joueur avait repoussé une offre massive d’Al-Ittihad pour rester une saison de plus dans son club formateur.

    Meneur de jeu offensif, Mora affiche 15 buts en un peu plus de 60 matches depuis ses débuts en équipe première. Suivi de près par le PSG, Manchester United et Arsenal, il dispose d’une clause libératoire estimée à environ 70 M€, un montant élevé mais cohérent avec son potentiel et son âge (18 ans).

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Tout indique que l’histoire entre Mohamed Salah et Liverpool touche à sa fin. Malgré un apaisement public avec Arne Slot après un épisode tendu en décembre, le sentiment d’une séparation inévitable persiste.

    Avec un an de contrat restant, l’été 2026 représente la dernière vraie fenêtre pour monétiser l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club. Les clubs saoudiens, toujours à l’affût du visage le plus emblématique du football arabe, sont prêts à passer à l’action. Liverpool, de son côté, sait qu’il sera difficile de refuser une offre XXL.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho (Manchester City)

    Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, Savinho n’a pas vraiment inversé la tendance cette saison. La concurrence accrue à Manchester City, notamment après l’arrivée d’Antoine Semenyo en janvier, a réduit son temps de jeu et son influence.

    À 21 ans, l’international brésilien a besoin de minutes pour continuer sa progression. Tottenham reste très attentif à sa situation et pourrait revenir à la charge afin de dynamiser son animation offensive. Un départ paraît désormais probable.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Sans avancée sur une prolongation alors que son contrat expire en 2027, Nico Schlotterbeck semble promis à un départ en 2026, Dortmund souhaitant éviter un scénario à la “départ libre”.

    Le Bayern Munich, longtemps cité, s’est retiré du dossier après la prolongation de Dayot Upamecano. Liverpool pourrait désormais se positionner en priorité, tandis que le Real Madrid surveille également le marché des défenseurs centraux en vue des départs annoncés de Rüdiger et Alaba. À 26 ans, Schlotterbeck coche toutes les cases du profil défensif recherché par les grands clubs.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius Jr (Real Madrid)

    C’est le dossier central de l’été 2026. Depuis plus d’un an, Vinícius Jr est courtisé par l’Arabie saoudite, et son bras de fer avec Xabi Alonso à l’automne avait rapproché un départ longtemps jugé impensable.

    Le changement d’entraîneur a apaisé la situation, Vinícius affichant publiquement son attachement au Real. Mais le contexte a évolué : Kylian Mbappé est désormais le leader offensif, Endrick et Mastantuono poussent derrière, et le Brésilien n’est plus indispensable comme auparavant. À deux ans de la fin de son contrat (2027), la tentation d’un méga-contrat au Moyen-Orient, suivi d’un éventuel retour en Europe, pourrait devenir rationnelle autant que symbolique.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Dusan Vlahovic (Juventus)

    Recruté pour 70 M€ en 2022, Dušan Vlahović n’a jamais totalement répondu aux attentes à Turin. Avec 64 buts en 162 matches, son rendement est correct mais loin du statut de leader offensif attendu, et son influence n’a cessé de décliner.

    La Juventus est prête à le laisser partir cet été, et malgré cette trajectoire en demi-teinte, le Serbe conserve une cote solide. Barcelone, le Bayern et Tottenham suivent son dossier. À 26 ans, Vlahović reste un pari crédible pour un club cherchant un numéro 9 à relancer.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Crystal Palace risque encore de servir de club vendeur. Après les départs récents d’Eze et Guehi, Adam Wharton pourrait être le prochain à quitter Selhurst Park.

    À 21 ans, le milieu anglais s’est imposé comme l’un des profils les plus intéressants de Premier League à son poste. Real Madrid, Manchester United et Liverpool surveillent sa progression. Palace dispose toutefois d’un levier important : trois ans de contrat restants, ce qui promet un dossier long et coûteux.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harry Wilson (Fulham)

    Exemple parfait de “contract year” réussi, Harry Wilson réalise la meilleure saison de sa carrière au moment idéal. Seuls cinq joueurs font mieux que lui en Premier League en buts + passes décisives cette saison.

    Fulham a tenté de le prolonger, sans succès à ce stade. À 29 ans, Wilson sera libre dans quelques mois, ce qui en fait un profil intrigant : rendement immédiat, expérience du haut niveau, coût de transfert nul. Son marché dépendra surtout des ambitions sportives qu’il privilégiera cet été.

