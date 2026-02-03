Salah, Vinícius, Bouaddi… les 20 dossiers qui vont embraser le mercato estival 2026

Stars confirmées en quête d’un dernier grand contrat, jeunes talents arrivés à maturité, cadres en fin de cycle ou joueurs libres très convoités : les profils susceptibles d’animer le prochain mercato sont nombreux. À cela s’ajoute un facteur décisif : la Coupe du monde 2026, qui servira une nouvelle fois de vitrine planétaire et pourrait rebattre les cartes pour plusieurs carrières.

Comme souvent après un Mondial, certains trajectoires s’accéléreront, d’autres s’interrompront brutalement, et plusieurs clubs tenteront de frapper fort avant ou juste après le tournoi pour prendre une longueur d’avance sur leurs rivaux.

Alors, quels sont les noms à surveiller de près dans les mois à venir ?

GOAL dresse la liste des 20 joueurs dont l’avenir pèsera lourdement sur le mercato estival 2026.