Lionel Messi de retour en Europe, la rumeur enfle !

Selon les informations du média turc FotoMaç, le Galatasaray aurait ouvert des discussions pour accueillir Lionel Messi entre janvier et mars prochains. L’idée ? Profiter de la longue trêve de la Major League Soccer, qui s’étend de décembre à mars, pour attirer la star argentine en prêt.

En effet, la saison américaine s’achève début décembre, selon les performances des clubs en play-offs. Une coupure de près de trois mois attend donc les joueurs avant la reprise prévue au printemps. Pour certains, ce repos prolongé peut s’avérer contre-productif, surtout pour un joueur comme Messi, habitué à enchaîner les matchs.