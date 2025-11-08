Alors que la saison de Major League Soccer touche à sa fin, une rumeur enflamme les réseaux et les médias européens : Lionel Messi pourrait rejouer en Europe dès cet hiver. Le champion du monde argentin, actuellement à l’Inter Miami, aurait été approché par un grand club turc pour un prêt de courte durée. Une hypothèse qui fait frémir les supporters et qui pose une question simple : Messi acceptera-t-il de relever un dernier défi avant la Coupe du monde 2026 ?
Lionel Messi de retour en Europe, la rumeur enfle !
- Getty Images Sport
Une proposition surprenante venue de Turquie
Selon les informations du média turc FotoMaç, le Galatasaray aurait ouvert des discussions pour accueillir Lionel Messi entre janvier et mars prochains. L’idée ? Profiter de la longue trêve de la Major League Soccer, qui s’étend de décembre à mars, pour attirer la star argentine en prêt.
En effet, la saison américaine s’achève début décembre, selon les performances des clubs en play-offs. Une coupure de près de trois mois attend donc les joueurs avant la reprise prévue au printemps. Pour certains, ce repos prolongé peut s’avérer contre-productif, surtout pour un joueur comme Messi, habitué à enchaîner les matchs.
- Getty Images Sport
Un projet séduisant pour Galatasaray… et Messi ?
Le club d’Istanbul verrait dans cette opportunité un double bénéfice : renforcer son effectif avec l’un des meilleurs joueurs du monde, tout en réalisant un coup marketing colossal. L’arrivée de Lionel Messi, même pour un trimestre, boosterait la notoriété du championnat turc et remplirait les caisses du club en quelques jours.
Pour Lionel Messi, ce passage en Turquie pourrait aussi avoir du sens sur le plan sportif. À 38 ans, le capitaine argentin cherche à maintenir une forme optimale avant la Coupe du monde 2026, où il espère défendre son titre avec l’Albiceleste. Rejoindre un club européen pendant l’hiver lui permettrait de garder le rythme et d’éviter une inactivité prolongée.
- Getty
Messi heureux à Miami, mais l’idée reste tentante
Malgré ces spéculations, Lionel Messi ne semble pas pressé de quitter les États-Unis. Installé avec sa famille à Miami, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone vit une nouvelle aventure qu’il savoure pleinement. Il a d’ailleurs prolongé son contrat avec l’Inter Miami jusqu’au 31 décembre 2028, preuve de son engagement envers la franchise de Floride.
Mais comme souvent avec Messi, rien n’est jamais figé. Son attachement à la compétition, son exigence personnelle et la perspective d’un nouveau défi européen pourraient bien raviver la flamme. Dans une année précédant la Coupe du monde, chaque décision comptera.
- Getty Images Sport
Un retour qui fait déjà rêver les fans
L’idée de revoir Lionel Messi fouler les pelouses européennes, même pour quelques semaines, enflamme déjà les supporters du monde entier. Si rien n’est encore officiel, l’hypothèse d’un prêt au Galatasaray rappelle à quel point le nom de Messi reste synonyme d’espoir et d’émotion.
La légende pourrait-elle vraiment revenir ? La réponse se jouera peut-être dès cet hiver.