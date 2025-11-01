Les fans du Paris Saint-Germain s’apprêtent à vivre une saison à domicile encore plus vibrante. Après avoir enfin décroché la Ligue des champions, le club parisien a décidé de partager ce moment historique avec son public d'une manière bien particulière. À partir de la réception de Nice en Ligue 1, une initiative inédite promet de faire battre les cœurs Rouge et Bleu au Parc des Princes à chaque match de championnat.
Ligue des champions : le PSG annonce une excellente nouvelle à ses supporters
- Getty/GOAL
Le trophée exposé à chaque rendez-vous au Parc
Le Paris Saint-Germain a officialisé, ce vendredi, une décision qui va ravir ses fidèles : le fameux trophée de la Ligue des champions sera exposé à chaque rencontre disputée dans l'enceinte parisienne tout au long de la saison. Une manière d'entretenir l’émotion de cette conquête qui a marqué le club et son peuple. Dès ce samedi contre Nice (17h), les spectateurs auront l’occasion de voir de très près ce symbole que le PSG rêve depuis si longtemps.
Le club explique vouloir permettre « au plus grand nombre de vivre ce moment d'émotion et de fierté partagée ». Une phrase qui résume parfaitement l’importance du lien entre l'équipe et ses supporters, longtemps impatients de célébrer pareil succès.
- AFP
Un parcours du trophée dans plusieurs zones du stade
Pour cette première apparition, le trophée s'installera d’abord en Tribune Paris. Ensuite, il circulera dans plusieurs espaces du stade, selon le communiqué officiel : « Dès le match face à l’OGC Nice le 1er novembre, le trophée s’installera en Tribune Paris, avant de poursuivre sa tournée à travers les espaces emblématiques du Parc des Princes parmi lesquels : le Junior Club, la Fan Zone Qatar Airways, la Football Room, ainsi que dans différentes tribunes et espaces hospitalités ».
Le PSG précise néanmoins que « seuls les détenteurs de billets pour les espaces concernés pourront accéder aux zones où sera installé le trophée ».
Une organisation pensée pour offrir un moment fort tout en contrôlant l’accès à cet objet considéré comme un trésor par tout le club.
- AFP
Un geste adressé au public parisien
La direction parisienne insiste sur la place du public dans cette aventure historique : « Par leur passion et leur fidélité, les supporters Rouge & Bleu ont contribué à écrire cette page historique du club. Le Paris Saint-Germain souhaite aujourd'hui leur permettre d'approcher ce symbole de réussite collective ». Le trophée exposé n’est cependant pas l’original mais une version légèrement réduite, fidèle et officielle.
Le PSG avait déjà montré cette réplique dans quelques zones du Parc ainsi qu’à Los Angeles dans la “PSG House”, installée cet été lors de la Coupe du monde des clubs. Mais cette fois, c’est toute une saison de communion qui s’annonce.