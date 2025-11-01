Ligue des champions : le PSG annonce une excellente nouvelle à ses supporters

Le Paris Saint-Germain a officialisé, ce vendredi, une décision qui va ravir ses fidèles : le fameux trophée de la Ligue des champions sera exposé à chaque rencontre disputée dans l'enceinte parisienne tout au long de la saison. Une manière d'entretenir l’émotion de cette conquête qui a marqué le club et son peuple. Dès ce samedi contre Nice (17h), les spectateurs auront l’occasion de voir de très près ce symbole que le PSG rêve depuis si longtemps.

Le club explique vouloir permettre « au plus grand nombre de vivre ce moment d'émotion et de fierté partagée ». Une phrase qui résume parfaitement l’importance du lien entre l'équipe et ses supporters, longtemps impatients de célébrer pareil succès.