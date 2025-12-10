Ligue des champions : l’Union Saint-Gilloise crie au scandale après la défaite contre l’OM

L’Union Saint-Gilloise avait pourtant démarré la rencontre avec ambition, en faisant douter Marseille dès les premières minutes. Après avoir ouvert le score (5e), les Bruxellois ont ensuite sombré, encaissant trois buts qui les ont plongés dans une situation délicate. Mais loin de renoncer, ils ont relancé la partie dans les vingt dernières minutes, poussés par un public qui croyait à l’exploit.

Quand Anan Khalaili redonne espoir d’une frappe placée à la 71e minute, l’atmosphère change franchement. Les Belges reprennent confiance, jouent plus haut, tentent tout. Kevin Mac Allister pense arracher l'égalisation cinq minutes plus tard, avant que la VAR ne vienne ruiner l'explosion de joie du stade. Hors-jeu de quelques millimètres, selon les lignes du révélateur.

Puis vient le dernier frisson. À la 90e minute, Promise David se détache, glisse le ballon au fond des filets et croit forcer le match nul. Une seconde fois, l’outil vidéo intervient et détecte une épaule trop avancée. Un souffle. Rien de plus. Et tout s’écroule. L’Union craque, non pas sportivement mais moralement.