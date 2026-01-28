Ligue des champions : l'OM et Monaco qualifiés en barrages si...

Dix-neuvième avant cette ultime journée, l’Olympique de Marseille garde son avenir entre ses mains. Le revers cinglant contre Liverpool n’a pas totalement compromis ses chances. À Bruges, équipe qui avait impressionné en corrigeant Monaco lors de la première journée, les Phocéens savent à quoi s’attendre.

Pour préparer ce rendez-vous, Roberto De Zerbi a ménagé ses cadres. Mason Greenwood, meilleur buteur marseillais cette saison, n’a pas débuté le match de Ligue 1 contre Lens, remporté 3-1 samedi. Un choix assumé, dicté par l’importance de ce déplacement européen.

L’équation reste limpide : une victoire en Belgique enverrait directement l’OM en barrages. Un partage des points, voire une défaite, laisserait encore une porte entrouverte, mais obligerait les Olympiens à scruter les résultats de leurs concurrents.