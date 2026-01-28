Ligue des champions : l'OM et Monaco qualifiés en barrages si...

La dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions s’annonce électrique pour les clubs français encore en course. L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco n’ont plus droit à l’erreur, mais conservent une marge de manœuvre. À Bruges comme face à la Juventus, l’enjeu dépasse le simple résultat.
Une dernière soirée européenne sous haute tension pour l’OM et Monaco
L’OM et Monaco joueront bien plus qu’un simple match de poule, ce mercredi soir (21h). Une semaine après une lourde désillusion au Vélodrome face à Liverpool (0-3), Marseille se déplace en Belgique pour disputer ce que Roberto De Zerbi a lui-même qualifié de rencontre "historique". Dans le même temps, Monaco tentera de se relever après une gifle reçue à Madrid contre le Real (6-1), en accueillant la Juventus Turin.
Les deux clubs français figurent hors du top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes, mais restent parfaitement placés pour accrocher les barrages, objectif minimal dans ce nouveau format de la compétition.
L’OM maître de son sort malgré une semaine agitée
Dix-neuvième avant cette ultime journée, l’Olympique de Marseille garde son avenir entre ses mains. Le revers cinglant contre Liverpool n’a pas totalement compromis ses chances. À Bruges, équipe qui avait impressionné en corrigeant Monaco lors de la première journée, les Phocéens savent à quoi s’attendre.
Pour préparer ce rendez-vous, Roberto De Zerbi a ménagé ses cadres. Mason Greenwood, meilleur buteur marseillais cette saison, n’a pas débuté le match de Ligue 1 contre Lens, remporté 3-1 samedi. Un choix assumé, dicté par l’importance de ce déplacement européen.
L’équation reste limpide : une victoire en Belgique enverrait directement l’OM en barrages. Un partage des points, voire une défaite, laisserait encore une porte entrouverte, mais obligerait les Olympiens à scruter les résultats de leurs concurrents.
Les scénarios précis qui qualifient Marseille
L’OM validera sa place en barrages de la Ligue des champions dans les cas suivants :
- Il gagne à Bruges
- Il fait match nul contre Bruges et au moins deux des neuf conditions suivantes sont réunies : Galatasaray ou Qarabag perdent, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l’Olympiacos, Naples ou Copenhague ne gagnent pas.
- Il perd contre Bruges et au moins sept des dix conditions suivantes sont remplies : Leverkusen, Monaco ou le PSV perdent, Bilbao, Copenhague, Naples, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos ou l’Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.
Monaco, une situation fragile mais encore ouverte
À l’autre bout de l’Europe, l’AS Monaco vit une fin de phase de ligue tout aussi stressante. Vingt-et-unièmes avec 9 points, les hommes de Sébastien Pocognoli restent en course pour les barrages, comme la saison passée, lorsqu’ils avaient terminé 17es avant de poursuivre l’aventure.
Le contexte, lui, se montre bien moins favorable. En Ligue 1, les résultats inquiètent, entre une défaite à domicile contre Lorient (1-3) et un nul stérile face au Havre (0-0). En Europe, la correction infligée par le Real Madrid a laissé des traces, tant sur le plan comptable que mental.
Malgré tout, Monaco garde la main. Une victoire contre la Juventus Turin assurerait immédiatement une place dans le top 24, seuil qualificatif pour les barrages.
Pocognoli veut "prendre un point", les calculs s’invitent
Un match nul pourrait aussi suffire à l’AS Monaco, malgré une différence de buts très défavorable (-6). Sans entrer dans les calculs fins, Monaco sera qualifié si au moins deux des situations suivantes se produisent : Leverkusen perd, le PSV Eindhoven, Bilbao, l’Olympiacos, Naples ou Copenhague ne gagnent pas. Un scénario qui correspond à l’objectif affiché par Sébastien Pocognoli, désireux de « prendre un point ».
En cas de défaite face à la Juventus, la mission deviendrait nettement plus complexe. Il faudrait alors que sept des neuf résultats suivants se produisent : le PSV Eindhoven, Bilbao, Naples et Copenhague perdent, Bruges, Bodö/Glimt, Benfica, Pafos et l’Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.
Les conditions de qualification de Monaco en barrages
Monaco se qualifiera pour les barrages de la Ligue des champions si :
- Il bat la Juventus
- Il fait match nul contre la Juventus et au moins deux des six conditions suivantes sont réunies : Leverkusen perd, le PSV Eindhoven, Bilbao, l’Olympiacos, Naples ou Copenhague ne gagnent pas.
- Il perd contre la Juventus et au moins sept des neuf conditions suivantes sont remplies : le PSV Eindhoven, Bilbao, Naples et Copenhague perdent, Bruges, Bodö/Glimt, Benfica, Pafos et l’Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.