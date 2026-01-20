Real Madrid - Monaco (6-1) : Mbappé et les Merengues pulvérisent l'ASM

Si Mbappé a été le tueur, Vinicius a été l'artiste. Sifflé le week-end dernier, le Brésilien s'est réconcilié avec son public en étant impliqué sur quatre buts ! Passeur pour Mbappé, il a ensuite offert le troisième but au jeune Mastantuono (51e) avant de provoquer le but gag de la soirée : un contre son camp tragique de Thilo Kehrer (55e), symbole de la déroute mentale des Asémistes. Vinicius clôturait son récital personnel d'une frappe sous la barre (63e), transformant le match en une séance de tirs au but grandeur nature.